Adventní trhy bez kolon. Vlak vás odveze do Olomouce, Prahy i Brna

Vydejte se objevovat kouzlo adventu vlakem. Ať už se chystáte na krátký výlet, nebo celodenní adventní putování, ve vlaku si užijete cestu s přáteli, rodinou nebo v klidu o samotě s knížkou. O adventní putování je velký zájem – proto doporučujeme nakupovat jízdenky včas. A nezapomeňte, že nejvýhodněji je pořídíte v aplikaci Můj vlak. Aplikace vám automaticky nabídne cenově nejvýhodnější aktuálně dostupnou jízdenku pro vámi zadanou trasu a počet cestujících.
Tisíce hrnečků v Brně
Pokud dáváte přednost adventu v našich městech, přinášíme pár tipů. Třeba adventní Brno má jedinečné kouzlo. Náměstí Svobody a Zelný trh se v prosinci mění na živé centrum Vánoc. Největším hitem je zdejší turbomošt – každoročně se prodají tisíce hrníčků a každý návštěvník si odnese svůj vlastní. Kromě toho vás čekají stánky s rukodělnými výrobky a originálními dárky od moravských tvůrců. Z brněnského hlavního nádraží jste v centru za pár minut.
Vyhlášený punč v Olomouci
Pokud existuje město, kde má punč tradici, pak je to Olomouc. Místní adventní trhy na Horním a Dolním náměstí jsou proslulé právě svými punčovými variacemi – od klasického až po ovocné a exotické příchutě. K tomu přidejte kluziště pod širým nebem a kouzelné historické kulisy barokních kašen a sloupu Nejsvětější Trojice.
Speciality v Ostravě
Ostravské adventní trhy na Masarykově náměstí lákají nejen na tradiční dobroty, ale také na doprovodný program, který myslí i na rodiny s dětmi. Najdete tu kluziště, kolotoče, tvořivé dílny a samozřejmě stánky s lokálními specialitami ze Slezska. Vlakem navíc dorazíte přímo do centra, odkud je to jen pár minut pěšky.
Kouzlo adventu v Praze
Adventní trhy v Praze každoročně přitahují tisíce návštěvníků. Největší se konají na Staroměstském náměstí, kde uprostřed historických kulis stojí bohatě zdobený vánoční strom. V dřevěných stáncích se prodávají tradiční dobroty, jako je trdelník, perníčky či svařené víno, ale i ručně vyráběné ozdoby a dárky. Kouzelnou atmosféru dotváří koledy, světelné dekorace a doprovodný kulturní program.
Adventní trhy si nejlépe užijete bez stresu. Stačí sednout do vlaku a vyrazit.