Advent v Praze 2 bude opět bohatý

Adventní období je tady a s ním i série předvánočních akcí, které městská část Praha 2 připravila pro své občany i ostatní návštěvníky.

Vánoční trhy na náměstí Míru. | foto: Městská část Praha 2

Vánoční trhy na náměstí Míru i na Tylově náměstí jsou již v plném proudu a lákají návštěvníky na tradiční občerstvení jako je svařák, punč a grilované speciality, a široký sortiment vánočního zboží, včetně ozdob, hraček a ručně vyráběných předmětů. Otevřeny jsou až do 24. prosince denně od 10:00 do 20:00 hod.

„Sváteční atmosféru navodí nejen vánoční trhy, ale i nazdobené ulice. V tomto ohledu se mají lidé letos na co těšit. Vánoční stromy rozsvítíme nejen na Vinohradech, ale i v Nuslích a Podskalí. Chybět nebude ani oblíbené Karlovo království, které vykouzlí pohádkovou atmosféru na Karlově náměstí. K adventnímu období v Praze 2 už neodmyslitelně patří také nejrůznější kulturní a společenské akce nebo adventní koncerty. Nabídka je letos bohatá, takže na své si přijde opravdu každý,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska.

Rozsvícení „vodnického“ vánočního stromku na Výtoni

Pravou vánoční atmosféru si letos užijí i obyvatelé a návštěvníci Podskalí. Těšit se totiž mohou na „vodnický“ vánoční stromeček, který se na Výtoni poprvé rozsvítí za doprovodu vánočních koled ve čtvrtek 27. listopadu v 17 hodin. Městská část Praha 2 tak i letos pokračuje v dávno zaniklé podskalské tradici, kdy se voraři z Podskalí strojením vánočních stromků snažili získat náklonnost vltavských vodníků.

Zdobení vánočních stromků dětmi z mateřských a základních škol

Přední část náměstí Míru bude i letos patřit těm nejmenším. Děti a žáci mateřských a základních škol v Praze 2 ozdobí v pátek 28. listopadu dopoledne připravené vánoční stromečky a zazpívají si společně koledy. Stromky budou náměstí zdobit až do Nového roku. Ty nejkrásnější budou moci obdivovat i návštěvníci baziliky sv. Ludmily.

Karlovo království | foto: Městská část Praha 2

Karlovo království

Park na Karlově náměstí se v pátek 28. listopadu v 16 hodin za doprovodu pěveckého sboru Dvojčata z Vratislavky promění již tradičně v Karlovo království. Kouzelnou vánoční atmosféru s trojrozměrnými LED světelnými instalacemi si budou moci návštěvníci parku užívat zdarma až do Tří králů.

Adventní zastavení u Ludmily

Tradiční předvánoční akce, která je s Prahou 2 neodmyslitelně spjata, proběhne i letos, a to první adventní neděli 30. listopadu od 14 hodin. Součástí odpoledního programu je i rozdávání vánoček radními a rozlévání čaje kolemjdoucím. Pro děti budou připraveny vánoční pohádky a chybět nebudou ani vánoční dílny. V 16 hodin pak proběhne slavnostní rozsvícení dětského vánočního stromečku.

Giving Tuesday

K celosvětovému svátku dárcovství, známému jako Giving Tuesday, se letos městská část Praha 2 připojí už poosmé v řadě, a to pořádáním charitativní sbírky pro zvířecí útulky, kterou zahájí v úterý 2. prosince na náměstí Míru. Do akce se může zapojit úplně každý. Psí nebo kočičí krmivo, hračky, hygienické potřeby apod. stačí vhodit buď do připraveného sběrného kontejneru oranžové barvy na náměstí Míru nebo do sběrného boxu ve vybraných prodejnách chovatelských potřeb. Výtěžek sbírky pak poputuje poslední adventní neděli do kočičích a psích útulků.

Mikulášská nadílka

Praha 2 letos nezapomene ani na mikulášskou nadílku. Tradiční setkání s Mikulášem a jeho družinou z Domu dětí a mládeže Prahy 2 proběhne v pátek 5. prosince v Sadech Svatopluka Čecha od 16 do 19 hodin. Speciálně laděná bude i sobotní prohlídka krytu Folimanka, kde na návštěvníky čeká od 9 do 15 hodin kromě stálé expozice i drobné občerstvení v podobě horkého čaje nebo vánočního svařáku.

Začíná bruslařská sezona. | foto: Městská část Praha 2

Adventní Ostrčilák

Vánoční atmosférou ožije v neděli 7. prosince i Ostrčilovo náměstí v Nuslích. Od 12 do 19 hodin zde budou pro návštěvníky k dispozici vánoční stánky, tvůrčí dílny a nebude chybět ani doprovodný vánoční program a slavnostní rozsvícení vánočního stromku.

Cyklus adventních koncertů v kostelích Prahy 2

Letošní série adventních koncertů, které se konají 4., 11. a 18. prosince, pozvou tentokrát posluchače do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a do kostela sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí.

Zpívání se zastupiteli

Sérii letošních adventních akcí pak uzavře oblíbené Zpívání se zastupiteli, které proběhne v neděli 21. prosince na schodech baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Lidé se tak budou moci setkat s volenými zástupci městské části Praha 2 a společně si zazpívat známé české koledy. Do svých domovů si budou moci navíc odnést i betlémské světlo.

27. listopadu 2025  2:12,  aktualizováno  9:31

Advent v Praze 2 bude opět bohatý

