Adrop jako první v ČR a SK uvádí vlastní zážitek: Mobilní větrný tunel

Troufnete si? Celou cestou od prvotní myšlenky po realizaci zážitku vás provede šéf Adropu Rostislav Peníška.

Jaká myšlenka za nápadem vlastního zážitku stála?

V roce 2023 jsme jako každý rok chystali strategii firmy, kam se ubírat dále. Na trhu je hodně prodejců zážitkových aktivit. Tlačí víc a víc na cenu. My přemýšleli, jak vymyslet něco nového a nakonec jsme se rozhodli jít cestou provozování vlastních aktivit.

Chceme přinést na trh něco, co tu ještě není. Přinášet zákazníkům něco navíc. Ať už jde o zajímavost samotného zážitku, nebo to, že budeme za lidmi přímo jezdit do lokalit, kde zatím tolik možností není.

Jaké lokality to jsou? Nabízí se i další využití větrného tunelu?

Dělali jsme průzkum mezi zákazníky a ti se shodují na tom, že mimo Prahu moc příležitostí vyzkoušet nové zážitky není. Jako první se nabízejí další velká města jako Brno nebo Ostrava.

Větrný tunel příští rok bude i v Bratislavě, protože jsme československá zážitkovka. Dosud na západě Slovenska žádná možnost větrného tunelu nebyla, zatím jediný se nachází v Liptovském Mikuláši.

Dál uvidíme, záleží na přání zákazníků. Na jejich názoru nám hodně záleží.

Už teď vnímáme také poptávky firem a organizací po zajímavém teambuildingu. Větrný tunel je mobilní a tuhle možnost nabízí. Naší hlavní cílovou skupinou ale zůstávají zážitkoví klienti různých věkových kategorií.

Proč zrovna vlastní větrný tunel? Pro koho se zážitek hodí?

Ve venkovní variantě zatím u nás ani na Slovensku není. Přitom víme, že je o simulátor volného pádu velký zájem. Jde sice o adrenalinový zážitek, ale zároveň bezpečný, dostupný širokému publiku. Není nutné skákat z letadla z výšky několika tisíc metrů. Stačí si navléknout speciální kombinézu, helmu a unikátní zážitek může začít.

Užít si volný pád rychlostí až 287 km/h mohou lidé od 6 do 99 let, při dobrém zdravotním stavu i starší. Tunel navíc lze převážet. Splňuje tak naši vizi přinášet netradiční zážitky v nových lokalitách. Pro spoustu lidí může jít o odrazový můstek k dalším adrenalinovým aktivitám, třeba bungee jumpingu nebo seskoku z letadla. Taková startovačka na zemi, kde pod vámi nejsou 4 kilometry prázdna, ale pocity zažijete podobné.

Kdy si užijí volný pád první Češi a Slováci?

První termín pro veřejnost je 17. 8. v Brně. Od první myšlenky do realizace to vznikalo rok a půl. Teď nastal čas konečně vše vyzkoušet v praxi. Těšíme se na každého, kdo chce zažít něco nového.

Každá minuta ve větrném tunelu prý vydá za jeden seskok z letadla. Je to pravda?

Když se oprostím od výšky, pocit je dost podobný. Navíc když člověk skáče z letadla, má před sebou minutu volného pádu, tady třeba 3, což je nejprodávanější varianta. Takže jde vlastně o zážitek jako za 3 tandemové seskoky. Ale adrenalin je to samozřejmě jiný, bezpečný i pro děti od 6 let.

Fyzicky je ale taková minuta ve větrném tunelu poměrně náročná. Fouká hodně, simulace volného pádu je autentická. Jen start je snazší: Znamená to pouze vstoupit do větrného tunelu, odpadá překonávání sebe sama při seskoku z letadla. Kdo někdy takový strach překonal, má ze sebe skvělý pocit. Jde o vzpomínku na celý život.

Zážitek vnímáte jako nejlepší dárek. Proč zažít zrovna simulaci volného pádu?

Život je o zážitcích. Třeba při svém prvním letu ve větrném tunelu zjistíte, že vás adrenalin a endorfiny baví. Není to navíc jen o jednotlivcích. Zážitek se hodí i pro firmy, party, jako rozlučka se svobodou, dárek k narozeninám, nebo prostě příjemně společně strávený čas s rodinou nebo kamarády. Do budoucna chystáme i natáčení nebo focení pro uchování památky.

Větrný tunel nabízí skvělou příležitost s adrenalinem v pohodě začít a vyzkoušet si ho. Je to takový první krok, vstupní brána do světa adrenalinových zážitků.

Má větrný tunel nějaké požadavky na klienta, třeba váhový nebo výškový limit?

Na šířku měří tubus 2,2 metry, takže nevadí ani vyšší výšky. Větší hmotnost také ne, protože rychlost větru vždy operátor tunelu upravuje individuálně podle daného klienta. Ze zkušenosti ví, jaká rychlost větru je potřeba podle tělesné konstituce daného člověka.

Jaké pocity má člověk, který poprvé vstoupí do větrného tunelu?

Nejdřív mi i 3 minuty přišly málo, ale brzy jsem pochopil, že je to tak akorát. Byl jsem totálně vyřízený, bolely mě snad všechny svaly na těle, které jsem ani nevěděl, že mám a hlavně ramena. Víc než 3 minuty bych si na poprvé neuměl představit. A to jsem sportovec.

Jak se člověk cítí 2. nebo 3. den po zážitku ve větrném tunelu?

Záleží na zkušenostech a na tom, jak se dokáže při letu uvolnit, aby svaly zbytečně nezatínal. Já druhý den cítil partie kolem ramen a prsou, jak je člověk prohnutý. Na ty to bylo celkem náročné. Stojí za tím začátečnická křeč, jak se člověk snaží mít ruce, kde mají být. Během dalších dvou dnů to ale odeznělo a zůstal jen příjemný pocit a vzpomínka.

Do teď jsem absolvoval volný pád v tunelu cca 5× a od 3. pokusu jsem byl víc a víc uvolněný. Svaly jsem nenamáhal tolik a už mě to tolik nebolelo. Na začátku to možná byl i adrenalin, který člověka zakřečuje. Kdo se tohohle chce zbavit a let si opravdu užít, doporučuji jít aspoň 3×. Ale už při druhém vstupu člověk pocítí rozdíl. Už ví, do čeho jde.

Jak probíhá příprava a samotný let ve větrném tunelu?

Instruktor předem ukáže vhodné polohy pro volný pád a jak je zaujmout. Nikomu to hned nejde dokonale. S instruktorem si proto smluvíte znaky, kterými pak v ostré akci ukazuje, jak polohu vylepšit. Brada nahoru, víc se prohnout atd., aby měl člověk polohu co nejlepší a pohyb v tunelu si co nejlépe užil. Žádný učený z nebe nespadl. Instruktor je s vámi v tunelu, navede a narovná vás tak, jak bude potřeba.

Samotný 3minutový vstup je rozdělený na 2 části: 1,5 minuty první část, pak jdou jiní letci a pak druhá 1,5 minuta. Při prvním vstupu se člověk tzv. kalibruje a učí, aby dokázal co nejlépe létat. Když už jdete na druhou 1,5minutovku, mnohem víc si to užijete. Jste odpočatí a létáte lépe.

Dá se použít simulátor volného pádu i jinak než pro zábavu?

Ano, chodí do něj trénovat třeba vojáci, co skáčou s padákem. Nebo parašutisti, kteří nacvičují sestavy při létání, aby se ve vzduchu dokázali lépe pohybovat. Také obecně ti, kdo plánují samostatný seskok z letadla a mají z něj respekt.

Díky pohybu ve větrném tunelu se člověk lépe nacítí na pohyb ve vzduchu. Je to také finančně a časově dostupnější než klasický seskok z letadla. Ten se tak často trénovat nedá.

Jak se na let ve větrném tunelu připravit? Přijít na lačno, nebo si dát něco lehkého?

Obléct se sportovně s botami, které se dají zavázat nebo stáhnout na suchý zip, aby při letu nespadly. Speciální oblek i helmu každý dostane zapůjčené v ceně zážitku.

Všem s delšími vlasy slibuji, že gumičky pod helmu budou k dispozici, nebo si přineste vlastní. To je asi nejčastější otázka. Máme připravené i helmy s celoobličejovým krytem pro ty, kdo nevítají vítr v obličeji. Eliminuje případné nepříjemné pocity z proudění vzduchu. V nabídce máme na 40 helem všech velikostí, samozřejmě i pro děti.

Nezapomeňte si z kapes vyndat všechny věci, sundat prstýnky a jiné šperky, co nedrží pevně na těle. Lepší je také vyndat piercingy, hlavně z oblastí nekrytých kombinézou. Pokud by vám nějaký z předmětů uletěl, může vás v tunelu zranit.

Co se týče jídla, je to jiné než třeba u tandemového seskoku, kde vás čekají různé výkruty. Tady je poloha víceméně stabilní. Před letem radím se určitě nepřecpávat, ale běžné jídlo cca hodinu předem si určitě dát můžete.

Chystá Adrop do budoucna i další vlastní zážitky?

Příští rok oslavíme 20 let na trhu, což bude skvělá příležitost začít něco nového. Půjde opravdu o novinkové, unikátní zážitky a inspiraci pro naše zákazníky.

K celé strategii nových zážitků přistupujeme s pokorou. Učíme se novým věcem. Začneme nyní na větrném tunelu, který chceme provozovat co nejlépe. Pak uvidíme. Cílem je zabezpečit co nejvyšší kvalitu celkové služby.

Už máme v šuplíku další myšlenky. Ve hře jsou i další lokality. Sledujte nás, nebo ještě lépe, s námi přijeďte rovnou něco skvělého zažít. Ať je větrný tunel nebo některý jiný z víc než 800 zážitků.