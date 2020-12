Adéla ještě nevečeřela - Ondra Slanina inspiruje Adélu Elbel

Vybírat můžete z 31 receptů oblíbeného šéfkuchaře Ondry Slaniny, které vytvořil speciálně pro komičku Adélu Elbel. „Pokud stejně jako já nechcete děti odbýt variacemi obloženého chleba a nehodláte rezignovat na společné teplé večeře, ale nemáte doma šéfkuchaře Ondru, sáhli jste po té správné knize. Není to totiž ledajaká kuchařka. Tahle kuchařská kniha si klade vyšší cíle, stejně jako je na nás klade dnešní doba. Není nad to mít v kuchyni inteligentní pomocníky. Já je miluju. Stejně jako miluju společné večeře se svými dětmi,“ říká Adéla Elbel. A Ondra Slanina doplňuje: „Mám obrovskou radost, že se podařilo vytvořit právě takovouhle kuchařku. Moderní technologie při profesionálním velkokapacitním vařeni mi celou mou profesní kariéru připadaly jako samozřejmost, ale doma jsem vždy až zbytečně lpěl na tradici. Nicméně člověk je svou podstatou tvor myšlenkově otevřený. A stejně tak, jak jsme vylezli z telefonních budek a objevili mobilní telefony a dnes se nám to zdá zcela normální, tak i já nakonec odložil klasické hrnce a pánve. A rád využívám při vaření pro své blízké tyto různé „mobilní telefony“, které paralelně s klasickými postupy přípravy pokrmů představujeme v této knize.“

On jí radí, jak se u plotny otáčet co možná snadno a jednoduše, ona to samozřejmě vtipně glosuje v 31 příbězích pro potěchu všech malých strávníků, které proměnil v komiksovou pochoutku tým studia Artmakers. Kuchařku vybavil dokonalými fotografiemi mistr ve svém oboru Marek Kučera.

Kuchařka Adéla ještě nevečeřela se stane vaší oblíbenou coffee table klasikou, budete podle ní vařit, budete si v ní číst, budete si ji prohlížet.

