Absolventi Ekonomiky a managementu jsou připraveni na praxi

Tyto a ještě další otázky jsme ůpoložili doc. Naděždě Petrů, garantce bakalářského stupně tohoto studijního programu a současně vedoucí Katedry ekonomie a managementu Vysoké školy finanční a správní.

V čem vidíte silné stránky studijního programu Ekonomika a management na VŠFS?

Na našem studijním programu je 76 % pedagogů současně odborníky na řízení podniku z praxe s akademickým titulem. Za všechny jedno vyjádření studenta: „Tak tohle byla naprostá bomba, setkal jsem se s lidmi, kteří dokáží energicky, věcně a zajímavě přednášet. Aktivně zapojují celou třídu (což mám hrozně rád, když to je dialog a ne monolog), většinu problémů jsme rozebírali hlavně po praktické stránce (což je taky úžasné) a předměty byly vedeny tak, abychom to pochopili a ne se to slepě „našprtali“.

V rámci výuky si u nás studenti připraví reálný podnikatelský plán ať už na založení startupu či rozšíření aktivit stávajících firem. V týmech vypracují projekty pro vstup firmy na zahraniční trhy, projekt na vzdělávání zaměstnanců, projekt na marketingové řízení a mnoho dalších. Prací v týmech se naučí být flexibilní, rychlí, dynamičtí, schopní rychle reagovat na změnu a na potřeby zákazníka. Pochopí, že světem hýbou inovace, ke kterým potřebují kreativitu, samostatnost, zápal a svobodu. Náš studijní program také každoročně inovujeme – aktualizujeme obsahy předmětů v návaznosti na reálnou situaci, prognózy a megatrendy trhu. Zaměřujeme se na trendové problematiky, vedle teoretických znalostí rozvíjíme podnikatelské strategické myšlení. Příkladem mohou být předměty retail management, e-commerce, cirkulární ekonomika, řízení inovací a změn, lobbying apod.

Program Ekonomika a management má VŠFS akreditovaný nejen v bakalářském a navazujícím magisterském studiu prezenčně i kombinovaně, ale i v anglickém jazyce. Podařilo se akreditovat i distanční formu studia. Jak jste na ni připraveni?

Přípravě distanční formy studia – tedy studia, ve kterém se student setkává s tutorem on-line formou, ten je jeho koučem i mentorem a samostudium probíhá na základě interaktivních materiálů – jsme věnovali obrovské množství času. Jenom pro představu – příprava předmětu manažerské minimum zabrala 246 hodin. A takto pedagogický kolektiv vytvořil cca 116 studijních opor. Ale není to jenom o materiálech, důležitý je rovněž výběr tutorů, obzvlášť pro anglickou formu výuky, ve které musí zvládnout nejenom trendové metody on-line výuky, ale i perfektní odbornou angličtinu a kulturu země, z níž student přichází.

Z tohoto studijního programu (dříve Řízení podniku a podnikové finance) máte tisíce absolventů. Kde se uplatnili?

Odpověď na tuto otázku by zabrala mnohostran textu. Namátkově JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, Ing. Lukáš Novotný pracuje pro icloud, Ing. Arthur Smékal realizuje startupový projekt Chargie, Bc. Patrik Jakub Šmejkal je nástupcem v rodinné firmě Hlídací služba Luděk Šmejkal s.r.o., Ing. Jiří Pospíšil řídí komunikaci rodinného herního e-shopu, Ing. Anna Javůrková pracuje na manažerské pozici pro firmu Swarovski atd. Naši studenti nacházejí uplatnění na středních i vyšších manažerských postech v nadnárodních společnostech, ale i v podnikových útvarech MSP, kde řídí obchod včetně zahraničního, marketing, HR, controlling, logistiku, finance, rizika, kvalitu atd. Mnoho z nich samostatně podniká, další jsou nástupci nebo zaměstnanci v rodinných firmách. Za důležité považuji nejenom to, že se uplatnili na trhu práce, ale že s námi udržují kontakt, vracejí se do školy, ale hlavně šíří svoji spokojenost mezi své přátele, známé, rodiny i spolupracovníky. A to nás velmi těší.

Rozhovor vedla Bohuslava Šenkýřová, rektorka univerzity