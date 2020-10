A kdo říká, že je krize? Covid nám pomohl k rovnováze…

Jsme již otráveni neustálým omíláním aktuálně nastalé situace, která nám však paradoxně pomohla. V čem? V našem základním a neustálém snažení o dosažení rovnováhy mezi dostatečnou výrobní kapacitou a objemem zakázek.



Výrobní firmy prakticky neustále řeší dvě situace. Buď máte převis zakázek, a nestíháte vyrábět, protože vám chybí pracovníci nebo stroje, anebo naopak, máte převis výrobní kapacity a sháníte vhodné zakázky. V poslední době jsme nejčastěji řešili nedostatek vhodných pracovníků

Normálně se snažíme naše nové pracovníky rozvíjet vlastním tréningem a zaškolováním. Letos však v době korony přišli hotoví strojaři sami. V září se jich k nám přidalo celkem devět.

Obdobně i dodavatelé strojů přišli s nabídkami, které se nedali odmítnout, ačkoli jsme pro stroje neměli konkrétní využití. Letošní rok nebude tedy výjimkou a naše celkové investice opět přesáhnou 2 mil. EUR, přičemž díky „koronaefektu“ pořídíme větší počet strojů za stejnou částku investovaných prostředků.

Shodou okolností přišly i zakázky. Především od zahraničních zákazníků, kteří v důsledku pandemie ztratili své dodavatele a hledají kvalitní náhrady.

V BANES jsou na prvním místě zaměstnanci

BANES s. r. o. – ryze českou společnost - založil v roce 1993 Pavel Baloun, který z ní za tu dobu udělal nejen firmu s ročním obratem 300 milionů korun, ale také společnost přátelskou k zaměstnancům.LADÁ PRACOVNÍ SÍLA. Seřizovač kontrolních robotů Patrik Badnář.

Společnost má cca 160 zaměstnanců, z nichž většina jsou mladí lidé okolo 30 let. Požadavkem k jejich přijetí je výuční list nebo praxe v oboru. Úzce spolupracují s Centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí, pro něž zakoupili CNC japonský víceosý soustružnický automat Star, aby se mohli studenti učit přímo na strojích, kterých mají ve společnosti více než sto.



V TERÉNU. Majitel firmy Pavel Baloun (vlevo) s operátorem Honzou Suchanem.

Výdělek

Průměrný plat operátorů CNC strojů je přes 40 000 korun za měsíc ve dvousměnném až třísměnném provozu. Seřizovači si ve společnosti vydělají měsíčně přes 50 000 korun. Pracují ve dvousměnném provozu.

Benefity

Každý ze zaměstnanců společnosti dostává příspěvek na spoření, má možnost využít bezúročné podnikové půjčky, samozřejmostí je firemní stravování. Vedle toho můžou zaměstnanci od půlky června do půlky září vyrazit na každoroční letní dovolenou do pronajatých luxusních apartmánů. Letos se Banesáci vydali na jižní Moravu, do Pasohlávek. Zaměstnanci, kteří ve společnosti slaví nějaké výročí, dostávají jako poděkování voucher na zahraniční dovolenou pro sebe a svou rodinu. K dispozici jsou podnikové byty v nově opravených domech ve středu historické Soběslavi. Zaměstnanci mají zdarma vstup do soběslavského kina a do soběslavského sportovního areálu Relax. K dispozici mají permanentky do soběslavského divadla, na extraligový hokej, do jihlavské zoo.

PRO ZAMĚSTNANCE. V říjnu loňského roku byl zkolaudován bytový dům pro zaměstnance

Pomáhají jinde

Nedílnou součástí filosofie soběslavské společnosti Banes je sport. Společnost podporuje více než 20 sportovních klubů, většinou z okolí, které mají značku firmy ve svém názvu (Florbal BANES Soběslav, Atletika BANES Pacov, Stolní tenis BANES Soběslav….) a také kulturní a sociální projekty.

Novinky

V příštím roce mají v plánu opravu historického domu v Soběslavi, který by do budoucna měl sloužit jako místo pro setkávání Banesáků (hospůdka, herna, taneční sál, venkovní posezení, dětské hřiště, ohniště….) Vstup sem bude možný pouze pro zaměstnance a jejich doprovod.

Ještě letos chtějí vybudovat v prostoru za halou nové stání pro automobily. Nově také přibude automatické otvírání bran do areálu pomocí kamer, které budou rozpoznávat SPZ zaměstnanců.

Do konce roku 2024 bude na zmíněných pozemcích za halou stát další výrobní hala o přibližně stejné rozloze jako má ta stávající (asi 7000 m2).

STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNA. Výrobní plocha 7.000 m2.

V čem je firma BANES jiná?

O tom hovoří Pavel Baloun: Chci, aby při našem podnikání byli všichni spokojeni: zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, město, v kterém podnikáme, firma i já a všichni v mém okolí. To je velmi obtížné, protože pro spokojenost takto různorodé skupiny je třeba dělat mnoho kompromisů. Ale pokud většina pochopí, že vzájemnou spoluprací a vzájemným respektem můžeme prožít šťastnější a jednodušší život, je vyhráno. To platí pro firmy stejně tak i pro lidi.



JAPONSKÁ TECHNOLOGIE. Soustružnické obráběcí centrum CITIZEN s patentovaným systémem lámání špon (LFV)

ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ PRO 100% KONTROLU DÍLCŮ

I v současné těžké době máme stále dostatek zakázek, výrobu jsme nepřerušili, ani neomezili, a naopak rozšiřujeme kapacity.

Firma BANES je významný dodavatel v segmentu automotive, držitel certifikace IATF 16949. Zaměřujeme se na složité, menší rotační díly s vysokou přidanou hodnotou. S případným dalším opracováním jako je broušení hrotové i bezhroté, přesné soustružení za tvrda, honování, protahování, válcování závitů…. Jejich specializací je výroba 3 metrových přesných trapézových tyčí jako polotovarů pro další obrábění. Podíl automotive v naší výrobě je cca 30 %, na většinu dílů využíváme 100 % robotickou kontrolu.



Veškeré investice pokrývá společnost bez dotací z EU a většinou z vlastních zdrojů.

Poslechněte si proč Banes nečerpá dotace (Video s monologem na téma dotací).