9 z 10 zahrádkářů řeší problém

Zkrotit trávník tak, aby rostl jen tam, kde chceme, a dál neprorůstal, je problém, který řeší téměř každý zahrádkář. Nejčastěji se to řeší obrubníky. Betonovými, kamennými, dřevěnými, plechovými, plastovými.

Firma ze Slovácka vyvinula unikátní řešení, které se během krátké doby stalo hitem. Zajímavý příběh nám vyprávěl Ing. Petr Valda, výkonný ředitel KASKO spol.s.r.o.

Jak vás napadlo vyrábět právě tento výrobek?

Přemýšleli jsme o tom, jak smysluplně využít – recyklovat, vadné výrobky, které vznikají v naší výrobě. A jelikož hodně z nás je zahrádkářů, řekli jsme si, že bychom mohli vymyslet něco na zahradu. Z několika desítek návrhů jsme vybrali plastový obrubník, protože na našem trhu je jich sice mnoho druhů, ale žádný, který by nám zahrádkářům vyhovoval. Kolegové z konstrukce naše „hobby“ požadavky vzali v úvahu a vznikl tento unikátní plastový obrubník.

V čem je tak unikátní?

Proto, abyste ho aplikoval, stačí jenom gumová palice a Jen Zatlouct. Nemusíte nic rozrývat a je to doopravdy velice jednoduchá a čistá práce. I proto jsme ho nazvali Plastový obrubník Jen Zatlouct.

Asi je těžké se obchodně prosadit v „hobby“ segmentu, kde jsou i velké řetězce a zavedené výrobky?

My jsme původně počítali, že vyrobené kusy prodáme pouze v rámci našeho regionu při stánkovém prodeji. Nicméně se nám to trochu vymklo z rukou. V malých vesnicích, kde jsme obrubníky prodávali, byl zájem, který jsme vůbec nečekali. O výrobek, který nikdo neznal, neměl žádnou reklamu, a ještě jsme ho začali prodávat až po sezoně. Překvapilo nás to, a tak jsme si řekli, že to zkusíme prodávat ve větším rozsahu.

Pokud vím, jste firma, která vyrábí plasty pro automobilový průmysl a toto je něco úplně jiného?

Ano, vyrábíme plasty převážně do aut. Náš největší zákazník je Škoda Auto. Denně od nás odcházejí kamiony výrobků. Chtěli jsme méně zatěžovat životní prostředí, a hlavně smysluplně recyklovat. Původní záměr byl tímto způsobem využít (recyklovat) za rok alespoň 5 tun materiálu. Nyní za necelý rok už máme zrecyklováno 20 tun. To nám dává smysl.

Kde lze váš výrobek koupit?

Naše heslo je „Děláme to JINAK“. I obchodní model jsme zvolili jiný než většina. Neobchodujeme v řetězcích a ani přes velkoobchody. Dali jsme si tu práci, že jsme objeli celou republiku a oslovili jsme regionální zahradnictví.

V současné době se obrubník prodává na více než 60 prodejních místech a stále se počet prodejců rozrůstá – ozývají se nám na doporučení. Vše je uvedeno na www.JenZatlouct.cz

Plastových obrubníků je mnoho druhů, a i přesto se vám podařilo prosadit?

Bylo pro nás velice milé a povzbuzující, jak reagovali majitelé zahradnictví, kteří v tomto oboru podnikají i desítky let, a najednou jsme za nimi přišli my – nováček v oboru zahradnictví jim nabízel něco úplně nového. Pro mě jako pro obchodníka je až nepředstavitelné, že ze všech oslovených zahradnictví se jich po naší první návštěvě více než 40 % stalo našimi obchodními partnery.

A čím to je? Na co nejvíce reagovali?

Jednoznačně na technické provedení a použitý materiál. Na tom všem si dáváme záležet – nešidíme to. Díky tomu náš plastový obrubník Jen Zatlouct vydrží desítky let.

Poslední dotaz. Jak jste přišli na název Plastový obrubník Jen Zatlouct?

Tak to pojmenovali naši první zákazníci. Říkali nám: „To je tak jednoduché, že to stačí jen zatlouct“.