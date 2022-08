8 tipů, jak vařit těstoviny jako profesionál

Špagety? Ideální jídlo na rodinný víkendový oběd. Lasagne zvolí ti, již rádi vrství, penne jsou vynikající parťák na talíři s domácími omáčkami. Existuje ale pár přešlapů, kterých se ve svých kuchyních dopouštíme. Nejeden Ital by se kvůli nim mohl chytat za hlavu. Pojďme se podívat na několik tipů, díky nimž budou vaše těstoviny jako od profesionálů.

1. Na množství záleží

K tomu, abyste ostatním vyrazili dech svými dokonalými těstovinami, je třeba myslet zejména na množství. Víte, jaký je tip italských hospodyněk? Porce špaget na jednu osobu by měla odpovídat tloušťce palce. Důležité je také množství vody, do které budete těstoviny dávat. Té musí být opravdu dostatek, nejlépe v co největším hrnci. Pokud byste si to chtěli měřit, ideální by bylo mít na 100 g těstovin 1 litr vody. Jedině tak se vám těstoviny neslepí. Italové hodně řeší i množství koření, které přidávají do omáček, a ingredience, které zbytečně nepřekombinovávají. V jednoduchosti je přece krása. A také výborná chuť.

2. Popusťte uzdu fantazii

Nejenom na italském trhu, ale i na tom našem najdeme obrovské množství různých druhů těstovin. Širokou škálu nabízí třeba těstoviny Adriana, která láká nejenom na rovné tvary těstovin, jako jsou penne, lasagne nebo filini. Možná byste se radši roztočili ve víru chutí vrtulek fussili, eliché nebo torti? Je zkrátka z čeho vybírat. Fantazii se meze nekladou. Každý tvar má něco do sebe a dokáže na sebe navázat chutě úžasných omáček. Takové jídlo potěší nejen vaše oko, ale díky kvalitě této pasty naplno uspokojíte i své chuťové buňky.

3. Sůl nad zlato

Chcete-li svůj těstovinový pokrm dovést k dokonalosti, buďte pečliví už úplně od začátku. Sůl. To je ingredience, která nesmí chybět. A rovnou v docela požehnané míře. Ideální je solit jeden litr vody deseti gramy soli. Italové se totiž drží pravidla, že voda, ve které těstoviny vaříte, by měla být slaná jako moře. Díky tomu vynikne chuť těstovin v kombinaci s omáčkami. Až ale budete vodu solit, počkejte na bod varu. Pokud byste ji osolili dřív, celou dobu přípravy jídla byste si o pár minut prodloužili.

4. Olej ano, nebo ne?

Přidávat do vody na těstoviny olej? Toť otázka. Odborníci se shodují, že lít olej do vody, ve které se těstoviny vaří, je zbytečné. Určitě tím nezabráníte jejich slepení. Správně uvařené těstoviny se totiž nikdy nelepí. Olej navíc zůstává na hladině a k těstovině se téměř nedostane. Pokud byste si ale chtěli jejich neslepení pojistit, můžete trochu oleje vlít do již uvařeného množství a promíchat. Těstoviny se tím sice promažou, ale riskujete, že se na ně nepřichytí ani omáčka. A ještě jedna rada: vybírejte těstoviny ze 100% semoliny. Ty se vám totiž neslepí, a navíc mají nízký glykemický index. Díky tomu vás zasytí na delší dobu než těstoviny z klasické pšenice.

5. Na skus!

Jak poznat ideálně uvařenou těstovinu? To je tak trochu věda. Až uplyne doba doporučená k vaření, vyjměte těstoviny z vody a ochutnejte je. Nemusíte je házet o zeď, abyste zjistili, jestli se přilepí. Stačí prostě ochutnat sousto. Těstovina by měla být měkká, avšak uvnitř stále pevná. Určitě by ale neměla být nedovařená. Pokud se podíváte na její střed poté, co jste kousek ochutnali, neměli byste uprostřed vidět bílou čáru. Jestliže ale vidíte průhledný střed, byli jste úspěšní. V hrnci máte těstoviny uvařené al dente, tedy na skus. Může se ale stát, že tento okamžik propásnete. Jak to poznáte? Těstovina zbělá, ztratí tvar a bude oslizlá. Takovým těstovinám už bohužel nic nepomůže.

6. Voda z těstovin

Až těstoviny dovaříte, rozhodně nevylévejte vodu, ve které se vařily. Klidně ji totiž můžete použít jako ingredienci do omáčky, která dokreslí perfektní chuť, o kterou usilujete. Děláte špagety carbonara? Ideální. Špagetová voda je plná škrobu uvolněného z těstovin. Slouží tedy nejenom jako dochucovadlo (díky soli), ale také jako zahušťovadlo. Takovouto vodu také využijete, pokud doma vyrábíte pesto. Docílíte díky ní jemnější konzistenci. Ovšem nejenom na vaření je tato voda skvělá. Zkuste do ní namočit luštěniny. Díky ní se z nich vyplaví látky, které způsobují nadýmání a horší stravitelnost.

7. Jen vidlička

Chcete se stravovat jako pravý Ital a k talíři špaget si chystáte vidličku i lžíci? Tak na to zapomeňte. V Itálii se totiž žádná lžíce nepoužívá. Italové i dlouhé těstoviny jako špagety nebo linguine s přehledem natáčejí na vidličku a konzumují je naprosto bez nehody. Proto by vám ani žádný Ital nedoporučil těstoviny tohoto typu lámat před uvařením napůl. To se prostě nedělá. Nicméně, pokud jinak než pomocí lžíce špagety jíst neumíte, nevadí. V pravé italské restauraci si o ni akorát budete muset říct.

8. Neohřívejte

Připravili jste oslnivou těstovinovou tabuli, po které se všichni olizují až za ušima? To je skvělé. Ale pokud něco zbylo a strávníci už do sebe víc nenacpou, nezoufejte. Zbytek těstovin nemusíte vyhazovat. Zároveň se však silně nedoporučuje je ohřívat například v mikrovlnné troubě. Tím pokrm nenávratně zničíte a už si na něm znovu nepochutnáte. Radši z nich udělejte nové jídlo. Zbyly vám těstoviny v rajčatové omáčce? Nasypte je do pekáčku, zasypte mozzarelou a zapečte. Parádu můžou dělat i na druhý den.