7 věcí, které kryje kvalitní pojištění domácnosti

Pojistěte svou domácnost pro případ živelní pohromy, krádeže, vandalismu, vodovodních škod i vloupání. Nezapomeňte ani na nemovitost.

Pojištění domácnosti se často zaměňuje s pojištěním nemovitosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domu nebo bytu. Zahrnuje elektrospotřebiče, nábytek, knihy, oblečení, šperky, hračky, ceniny a další věci. Do pojistky mohou být zahrnuty i stavební součásti jako kuchyňská linka, plovoucí podlaha, obklady, patří sem i prostory mimo byt jako sklep a půda.

Pojištění nemovitosti oproti tomu chrání stavbu jako takovou. Stěny, stropy, střechu, okapy, omítky a podobně. Může zahrnovat i vedlejší stavby – tedy bazén, zahradní altán, plot nebo kůlnu.

Vše, co by z domu vypadlo, kdybyste ho otočili vzhůru nohama patří do pojištění domácnosti. Zbytek do pojištění nemovitosti.

Mnoho lidí si ale myslí, že když pojistí nemovitost, automaticky chrání i vybavení domácnosti. Když pak dojde k pojistné události, jsou naštvaní.

Ideálním řešením je sjednat si kombinované pojištění domácnosti a nemovitosti.

Co by mělo kvalitní pojištění domácnosti pokrývat?

Každý by se při sjednání pojistky měl zamyslet nad tím, jaká rizika jeho domácnosti hrozí, a proti nim se pojistit. Kvalitní pojištění by ale mělo zahrnovat následující rizika:

Škody způsobené živelními katastrofami (vichřice, požár, sesuv půdy, povodeň, výbuch)

Škody způsobené krádeží nebo vloupáním

Škody způsobené vandaly

Pojištění proti škodám na elektrospotřebičích v důsledku přepětí v síti

Pojištění proti rozbití oken

Pojištění proti zatečení vody do bytu nebo domu při dešti

Pojištění z odpovědnosti za vzniklou škodu – tzv.pojistka na blbost

Na co si dát při sjednání pojistky pozor?

Pojištění domácnosti i nemovitosti si bez obav můžete sjednat i online. Už nemusíte běhat na pobočku. Online můžete porovnat i nabídky jednotlivých pojišťoven a vybrat si přesně takové pojištění, jaké potřebujete a za nejlepší cenu.

Důležitým faktorem při sjednání pojištění jsou pojistné limity. Tedy částky, které pojišťovna v případě pojistné události vyplatí.

Pojistné limity musí být v dostatečné výši, aby vám umožnily koupit si nové věci. Limit plnění je ve smlouvě stanoven pro každé riziko. Může být stanoven absolutní částkou nebo jako procento z hodnoty domácnosti nebo nemovitosti.

Počítejte ale s tím, že čím vyšší pojistné limity si nastavíte, tím vyšší budete platit pojistné. Nepřemršťujte ale limity, protože pojišťovna vám stejně vyplatí jen skutečnou hodnotu poškozených věcí.