7 tipů pro úspěšné předání rodinné firmy další generaci

Představte si, že sedíte s pětadvacetiletým potomkem na lanovce. Z ničeho nic vyslovíte rozhodnutí, které ve vás již delší dobu zraje. „Za měsíc ti předávám firmu,“ říkáte synovi. Jenže on o vašem plánu slyší vůbec poprvé. Klasická ukázka toho, jak rodinnou firmu NE-předávat dětem. Jak ale na to?

1. Mluvte spolu

„Nevím, jak mám mluvit se svým otcem,“, „nevím, jak mám mluvit se svými dětmi,“. To jsou překvapivě nejčastější potíže členů rodin, které podnikají. Komunikace je svatý grál úspěšného rodinného podnikání. Nemusíte v tom být dokonalí, ale když se o tématech rodinného podnikání, zapojování rodinných členů do firmy, mezigeneračního předávání vedení nemluví, můžete si být jisti, že se vyvinou negativně.

2. Vyberte vhodné místo a čas

Jen málokdy je téma budoucnosti rodinného podnikání vhodné otvírat doma u večeře. Nejlepším způsobem je odjet spolu na výlet či kratší dovolenou. Uvolněná atmosféra bez každodenního shonu umožní vše v klidu probrat a nechat dostatek času a prostoru na zpětnou vazbu od dětí.

3. Vezměte děti do práce

Obecně se doporučuje děti na rodinné podnikání nějakým způsobem připravovat už od pěti let. Daleko běžnější praxí ale je, že se děti do byznysu přirozeně zapojí během letních brigád. A to je skvělá cesta, jak děti v praxi porozumí tomu, co rodiče vlastně dělají, a budují si k firmě vztah.

4. Najděte správnou motivaci

Výzkumy, které u nástupnické generace zjišťovaly, co je motivovalo v rodinném podnikání pokračovat, ukázaly alarmující zjištění. Děti zakladatelů často motivuje pouze strach z toho, že je rodiče nebudou mít rádi, pokud práci ve firmě odmítnou. Jde o domněnku vyplývající z naprostého nedostatku komunikace o osobních cílech každého člena rodiny. Členové rodiny, kteří ve firmě pracují kvůli strachu ze ztráty lásky, nemusí svoji práci vykonávat špatně. Rozhodně ale nejsou ve svém životě šťastní.

5. Respektujte přání vašich dětí

Před tím, než začnete mluvit o byznyse, proberte se svými dětmi jejich plány, cíle, sny. Oddělte téma rodiny a firmy s tím, že priorita je mít společnou představu o rodinné strategii. Tedy o tom, po čem každý z členů rodiny profesně touží a jak se případně do aktivit rodiny může zapojit. Syna, který se vidí v diplomacii, byste do manažerské pozice v rodinné firmě na maloměstě lámat neměli.

6. Neberte si to osobně

Pokud je pro vás těžké téma rodiny a firmy oddělit, doporučujeme malý trik. Dejte vedle sebe několik židlí a na každou napište roli toho, kdo na ní sedí: otec, syn, CEO, vysokoškolák atd. Kdokoliv na ni usedne, měl by se na rodinné podnikání upřímně podívat z perspektivy toho, kým je židle označena. Pomůže vám to vcítit se do pocitů ostatních a pochopit je.

7. Sepište to

Předat podnik další generaci je velký úspěch! Promluvte si i o scénářích předání do budoucna a formalizujte je tím, že je sepíšete. Je totiž docela něco jiného předávat firmu ambicióznímu jedináčkovi nebo třem různě starým sourozencům.

Mezigenerační předávání firmy je náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Centrum pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické v Praze vás proto zve na celodenní kurzu Budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let, který se koná 29. dubna 2022.