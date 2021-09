7 rad, jak vybrat nový stůl. Sedí vaše dítě správně?

1. Proč je ergonomie tak důležitá?

Nákup stolu je nemalá investice. Samozřejmě se musí v první řadě líbit, takže ho určitě vybírejte spolu s dítětem. Ale zároveň myslete na správnou ergonomii, která by měla být tím nejdůležitějším parametrem. Nový stůl se stane dětem každodenním parťákem na několik let. A sami jistě víte, že se dá u stolu s počítačem prosedět i několik hodin bez přestávky. Tímto dostává zabrat páteř, ruce i nohy. Stůl navíc jistě bude sloužit nejen jako klasický psací stůl pro psaní úkolů a referátů do školy, ale také pro oddechové činnosti např. pro hraní na počítači nebo surfování na internetu. Doba strávená u stolu se tak ještě prodlužuje. Abyste předešli možným zdravotním problémům, je nutné, aby měl stůl správnou výšku, dostatečný prostor pro položení předloktí a do plusu je také spojnice na spodní straně konstrukce pro umístění nohou.

2. Může stůl růst spolu s dítětem?



Pro pohodlné sezení je nutné, aby měl herní stůl správnou výšku. Ne každému však vyhovují výrobcem pevně stanovené rozměry stolu. Proto najdeme i mezi herními stoly takové, u kterých si výšku můžete přizpůsobit. Herní stoly s manuálně nastavitelnou výškou umožňují vybrat si z několika výškových úrovní desky stolu. Ty jsou již předem stanoveny výrobcem prostřednictvím vyvrtaných otvorů v nohách stolu. Nohy pak stačí v požadované výšce jen pevně zaaretovat šroubem. V současné době se na trhu více prosazují i stoly s elektricky nastavitelnou výškou disponující motorkem napájeným 240 V. Díky němu lze snadno pomocí tlačítka na konstrukci nastavit desku stolu do libovolné výšky (až 124 cm), např. u modelů značek Marvo a Ultradesk. To znamená, že u stolu se dá nejen sedět, ale dokonce i stát! Střídání pozic je důležité pro celkovou úlevu organismu, snížení přetížení páteře a zlepšení krevního oběhu.

3. Co může ovlivnit stabilitu stolu?

Z hlediska stability je důležitá hlavně konstrukce stolu, která mívá tvary různých písmen U, I, Z, X atp., a zvolený materiál. Ve většině případů je vyrobena buď z oceli nebo hliníku zajišťujících pevnost a odolnost. Kromě samotné boční konstrukce je třeba si dávat pozor na všechny doplňkové věci typu poličky, háčky, podstavce pro PC skříň, aby nepřekážely a zaručovaly dostatečný prostor při sezení. U některých stolů se můžete setkat také se spojnicí na dolní konstrukci, na kterou lze položit nohy.



4. Co rozhoduje při volbě velikosti?



V první řadě je samozřejmě velikost prostoru pro stůl daná volným místem v pokoji. Neméně důležitá věc je, aby stůl poskytoval dostatek místa i pro rozložení sešitů, knih, psacích potřeb a dalších pomůcek. Šíře desek stolů jednotlivých výrobců jsou individuální a běžně se pohybují v rozmezí 113 - 165 cm. Pokud se bavíme o šířce desky stolu, je dobré vědět, zda rozměr udávaný výrobcem znamená šířku celého stolu nebo opravdu jen desky. Většina herních stolů má totiž dekorativní boční strany a pokud výrobce udává šíři celého stolu, pak rozměr zahrnuje i tyto bočnice. Reálný prostor, který pak zbude pro hry nebo práci, je tedy menší.

5. Může i stůl svítit?



Jednou z vlastností herních stolů, která zaručeně přitáhne pozornost dětí, je podsvícení. V případě herních stolů může být podsvícení jednobarevné, ale i RGB. RGB podsvícením je označováno podsvícení několika přednastavených barev, které mohou svítit jednotlivě nebo se vzájemně prolínat v různých efektech. Některé herní stoly nabízí možnost regulovat intenzitu jasu, což je nesporná výhoda. Při výběru se také zaměřte na to, zda je možnost podsvícení vypnout. Dejte pozor také na to, jakým způsobem se podsvícení napájí. První varianta je klasické připojení do elektrické sítě. V tomto případě je třeba počítat s tím, že stůl potřebuje zásuvku navíc. Stále častěji se na trhu objevují herní stoly, které řeší napájení podsvícení přes USB. Pokud hledáte podsvícený herní stůl, nesáhnete vedle např. u výrobců Marvo, E-Blue nebo Ultradesk.

6. Jak vyřešit věčný nepořádek na stole?

Při výběru herního stolu si všímejte i takových detailů, jako jsou držáky a háčky na příslušenství. Dobrým pomocníkem je např. stojánek, na který je možné odložit aktuálně nepotřebné příslušenství, jako jsou gamepady, nebo ho jde využít jako prostor pro odložení her i smartphonu. Pokud nevlastníte stojan na sluchátka, oceníte hák určený pro jejich zavěšení. Hodně praktický je držák na hrnek s pitím, aby se nepřevrhl na sešity nebo klávesnici. Vychytávkou je herní stůl, který má velkoplošnou textilní podložku pod myš po celém povrchu desky. Někteří výrobci jdou s moderním trendem bezdrátového nabíjení a do desky stolu umisťují bezdrátovou nabíječku pro smartphony nebo USB hub, který vyřeší nedostatek portů v počítači.

7. Co s nevzhlednými kabely?



I v případě herních stolů řeší každý uživatel problém s množstvím kabelů, které často překážejí, ale pro fungování počítače a příslušenství jsou nezbytné. Ideální stav je, když kabely volně nevisí z desky stolu a nemotají se pod nohy. K tomuto problému přistupují výrobci herních stolů různě. E-Blue přidává u vybraných modelů na spodní stranu desky síťku, kam lze přebytečné kabely uschovat. Kovové přihrádky na zadní straně stolu pod deskou nabízí např. značka Ultradesk. Problémem může být také množství kabelů na desce stolu. Proto i výrobci herních stolů vyvrtávají do desky průchodky na kabely, jako tomu bývá u stolů kancelářských.

Herní stoly jsou zajímavou alternativou běžných psacích stolů, která se v poslední době na trhu objevuje. Jejich konstruktéři věnují hlavní pozornost tomu, aby maximálně splnili požadavky na ergonomii při dlouhodobém sezení u počítače. Teď, když víte, na co vše se máte zaměřit, můžete směle vybírat ideální pracovní a herní stůl zároveň pro vaše dítě. Pokud si o tomto tématu chcete přečíst více, navštivte webové stránky hernistul.eu.