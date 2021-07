6 tipů, jak si správně nastavit životní pojištění

Nikdo dopředu neví, zda se mu stane vážný úraz, onemocní nebo se stane invalidním a nebude moci na 100 % vykonávat svou profesi, a tím plnohodnotně zajistit sebe a svou rodinu.

Finanční krytí v době, kdy se pojištěnému něco stane, nebo dokonce zemře je hlavním smyslem životního pojištění. „Pokud jste single nebo nemáte finanční závazky, určitá rizika životního pojištění zpravidla moc řešit nemusíte. Zde se jedná hlavně o riziko smrti, kdy na vás není závislá další osoba. Ve chvíli, kdy založíte rodinu, vezmete si hypotéku nebo třeba auto na leasing, stane se komplexní životní pojištění nezbytné k tomu, aby v případě nešťastné události, plnohodnotně pokrylo vaše finanční potřeby a potřeby vaší rodiny,“ vysvětluje Martin Ždímal z pojišťovací služby RIXO.cz.

Univerzální pravidlo pro nastavení životního pojištění neexistuje. Jsou však obecné principy, které vám pomohou ke správnému nastavení kvalitního pojištění.

1. Neřešte krátkodobé výpadky příjmu

Životní pojištění by nemělo primárně pokrývat krátkodobé výpadky přijmu do jednoho či dvou měsíců. K tomuto účelu je dobré si každý měsíc odkládat nějakou sumu, která bude v případě potíží sloužit jako finanční rezerva.

2. Správně si pojistěte dlouhodobé výpadky přijmu

„Životní pojištění má naopak vždy pokrývat dlouhodobé výpadky přijmu, které mohou být způsobeny závažným onemocněním, nebo úrazem. V takovém případě je nutné si správně nastavit pojistné částky, které se rozdělují na konstantní pojistné částky a klesající,“ říká Martin Ždímal z RIXO.cz.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Konstantní varianta znamená, že po celou dobu trvání pojistné smlouvy jste pojištěni na stejnou částku a za takto pojištěné riziko platíte stále stejnou sumu.

V případě varianty s klesajícím krytím bude pojistná částka v průběhu času klesat. Volba této varianty je dobrá v případě, že splácíte nějaký dluh nebo hypotéku, jejíž výše postupem let klesá. Výhodou je, že se jedná o levnější variantu pojištění.

Pojďme si ukázat ta nejdůležitější rizika, proti kterým by vás mělo zajistit právě životní pojištění.

3. U pojištění invalidity zkombinujte klesající a konstantní částku



Invalidita vám bude přiznána, pokud klesne vaše schopnost pracovat v důsledku špatného zdravotního stavu. Ten může být způsoben dlouhodobou nemocí či úrazem. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti (pokles o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně).

RIXO.cz doporučuje:

Co se týká pojištění tohoto rizika, platí doporučení, že je dobré zkombinovat variantu konstantní i klesající částky, která pokryje ušlý zisk až do důchodu.

Invaliditu s konstantní částkou si nastavte alespoň na hodnotu ročního přijmu. Klesající by měla pokrýt náklady do odchodu do důchodu. Zároveň je dobré počítat s tím, že budete pobírat invalidní důchod a v závislosti na stupni invalidity si stále můžete něco přivydělat.

4. Závažná onemocnění pojistěte na hodnotu min. jednoho ročního příjmu

Připojištění pro případ závažných onemocnění zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy vás postihne onemocnění typu srdeční infarkt, mrtvice, rakovina, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, oslepnutí, ztráta sluchu apod.

RIXO.cz doporučuje:

Je dobré se připojistit na hodnotu minimálně jednoho ročního příjmu. Pocitově jde o dobu, kterou potřebujete na zotavení.

5. Pojištění trvalých následků úrazu má pokrýt úpravy domácnosti

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu zajišťuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu.

RIXO.cz doporučuje:

Částku vám doporučujeme nastavit tak, aby pokryla všechny úpravy vaši domácnosti – bezbariérový přístup, invalidní vozík, výtah nebo speciálně upravené auto a zbylo vám dost peněz na zajištění vlastních finančních potřeb či potřeb celé rodiny.

6. Pokud na vás není nikdo závislý, není pojištění rizika smrti nutné

Riziko smrti je dobré pojistit vždy, když je na vás někdo závislý.

RIXO.cz doporučuje:

Zpravidla si nastavte tak vysokou částku, která zabezpečí vaši rodinu. Zde je vhodné si konstantní částku nastavit alespoň ve výši ročního příjmu a klesající pak ve výši dvou ročních příjmů a tu dále navýšit o zůstatek vašich závazků (třeba výše hypotéky, kterou zbývá doplatit).

RIXO.cz je jediný online srovnávač životního pojištění na trhu. Pomůže vám online srovnat nabídky životního pojištění od několika pojišťoven a vy se tak nenapálíte ani cenou ani plnění. Stávající životní pojištění vám zdarma zkontroluje a v případě potřeby doporučí lepší a výhodnější.