6 otázek, které byste si měli položit při výběru tepelného čerpadla

Než se však rozhodnete, jaké řešení je pro váš rodinný dům ideální, projděte si 6 důležitých otázek, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat správně.

1. Jaký typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejlepší?

Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje energie – každý typ má svá specifika a hodí se pro jiné podmínky. V České republice dnes naprostou většinu instalací (přes 95 %) tvoří čerpadla vzduch–voda. Tento typ čerpadla odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá jím vodu v topném systému domu. Je dnes nejrozšířenější, hlavně díky snadné instalaci a nižší pořizovací ceně. Mnohé modely navíc v létě dokážou i chladit. Nevýhodou je pokles výkonu při mrazech a také hlučnost venkovní jednotky (zejména u levnějších modelů), kterou je nutné zohlednit při volbě umístění, aby nerušila vás ani sousedy.

Tepelné čerpadlo země–voda čerpá tepelnou energii akumulovanou v zemi, nejčastěji prostřednictvím plošného zemního kolektoru nebo hlubinného vrtu. Systém má velmi stabilní výkon bez ohledu na venkovní mrazy a také tichý provoz. Nevýhodou je naopak náročná a nákladná instalace.

Tepelné čerpadlo voda–voda využívá jako zdroj tepla podzemní (případně povrchovou) vodu. Díky vyšší a stabilní teplotě tohoto zdroje patří k nejúčinnějším systémům – dokáže velmi úsporně topit i během tuhých mrazů. Jeho využití je však omezeno nutností mít vydatný vodní zdroj na pozemku. Tam, kde to podmínky dovolí, nabízí mimořádnou účinnost a velmi nízké provozní náklady.

Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch funguje podobně jako klimatizace – odebírá teplo z venkovního vzduchu a předává ho ve formě teplého vzduchu přímo do místnosti. Jeho výhodou je velmi jednoduchá a cenově dostupná instalace. Hodí se k vytápění jedné či několika málo místností a navíc v létě poslouží jako klimatizace. Má však i výrazné nevýhody: nedokáže ohřívat vodu (nenahradí tedy kotel ani bojler) a bývá hlučnější.

Tip: Volba typu tepelného čerpadla může značně ovlivnit návratnost investice. Kvalitní dodavatel tepelného čerpadla, který je i česká společnost Regulus, vás s návratností investice pro váš konkrétní případ seznámí a navrhne vám výhodnější variantu. Jako příklad můžeme uvést dům, jehož majitelé chtějí nahradit kotel na uhlí za tepelko. V případě, že by zvolili model EcoAir 614M (vzduch–voda), tak by jejich roční úspora nákladů byla 15 000 Kč, zatímco u modelu EcoPart 612M (země–voda) se úspora zvýší na 30 000 Kč. Vyšší počáteční investice (plošný kolektor + 80 000 Kč) se tak může vrátit už za tři roky.

V případě hlubinného vrtu (navýšení investice cca + 300 000 Kč) už návratnost tak výhodná není, ale může dávat smysl v lokalitách s extrémním klimatem nebo omezeným prostorem pro kolektory.

2. Jaký výkon tepelného čerpadla potřebujete?

Výkon (topný výkon v kW) čerpadla musí odpovídat tepelným ztrátám domu, velikosti vytápěné plochy a také vaší spotřebě teplé vody. Zjednodušeně řečeno, jde o „velikost“ tepelného čerpadla – a tu je třeba navrhnout velmi pečlivě. Příliš slabé čerpadlo váš dům v zimě dostatečně nevytopí. Naproti tomu předimenzované (zbytečně silné) čerpadlo má vyšší pořizovací cenu a při provozu může způsobovat problémy. Výkonnostně předimenzovaný systém bude kvůli nadbytku výkonu často cyklovat – častěji se zapínat a vypínat – což zbytečně zvyšuje spotřebu elektřiny a opotřebovává kompresor. Ideální je proto zvolit takový výkon, aby většinu sezóny čerpadlo běželo plynule v optimálním režimu.

Pro správné určení výkonu je nutný výpočet tepelných ztrát domu odborníkem. Zohlední se při něm stavební konstrukce domu, izolace i lokalita.

Důležitá poznámka: Tepelné čerpadlo se obvykle nedimenzuje na nejtužší mrazy v roce. V extrémních mrazech (které trvají jen pár dní v roce) si kvalitní tepelné čerpadlo pomůže doplňkovým zdrojem (např. elektrickým topným tělesem zabudovaným ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla). Celkově se ale vyplatí mít čerpadlo spíše menší a dobře využité než předimenzované s rezervou. Jak uvádí odborníci, poddimenzovaný zdroj tepla je problém, ale předimenzovaný také – nejlepší výkon a efektivity dosáhnete se správně navrženým a sladěným systémem. Správný výkon vám spočítají odborníci z firmy Regulus podle konkrétních parametrů vašeho domu.

3. Umístění a hlučnost: nebude vás čerpadlo rušit hlukem?

Moderní tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby byla co nejtišší. Hlučnost kvalitního čerpadla bývá srovnatelná s běžnou lednicí – tedy okolo 40–50 dB ve vzdálenosti jednoho metru. Pro srovnání: 50 dB odpovídá tlumenému hovoru nebo šumu v bytě. V praxi to znamená, že o dobře umístěném čerpadle nebudete doma skoro vědět. Například některé špičkové modely mají v nočním režimu hlučnost jen kolem 35 dB, což je úroveň šepotu.

Klíčové je správné umístění venkovní jednotky. Zkušený dodavatel vám navrhne takové umístění, aby hluk nerušil vás ani sousedy. Obecně se doporučuje instalovat jednotku v dostatečné vzdálenosti od ložnic a obytných místností – jak vašich, tak sousedových. Také platí, že jednotka nemá být natěsno u zdi nebo v uzavřeném prostoru – potřebuje kolem sebe dostatek prostoru pro přístup vzduchu. Správným usazením a ukotvením lze eliminovat i případné vibrace.

Kvalifikovaný dodavatel, jako je například firma Regulus, umí předem spočítat a ověřit, zda vybraný model tyto limity splní, případně navrhne dodatečná opatření (od odhlučňovacích krytů po již zmíněný noční režim se sníženými otáčkami ventilátoru).

4. Proč záleží na odborné instalaci?

Kvalita instalace a uvedení do provozu je pro úspěch tepelného čerpadla zásadní. Špatný návrh systému nebo neodborná montáž mohou způsobit, že i špičkové čerpadlo nebude pracovat efektivně a nepřinese očekávané úspory. Instalace tepelných čerpadel se sice stále zjednodušuje, ale právě v té zdánlivé jednoduchosti číhá nebezpečí – je potřeba dodržet správné postupy a respektovat specifika daného systému. Pokud se něco podcení (např. nevhodně navržený okruh, špatně nastavená regulace, nevyladěná spolupráce s dalším zdrojem nebo nedostatečný objem topné vody), výsledkem může být vyšší spotřeba, nižší výkon a častější poruchy.

Důvěřujte proto jen prověřeným dodavatelům s patřičnými zkušenostmi a certifikacemi. Vyberte si firmu, která má dobré reference, kvalifikované techniky a ideálně je členem oborových asociací (jako je například Asociace pro využití tepelných čerpadel). Odborná firma vám navrhne vhodné řešení na míru, postará se o správnou instalaci i seřízení systému a poskytne potřebný servis. Investujete nejen do tepelného čerpadla, ale i do odbornosti – a to se vám bohatě vrátí v bezproblémovém provozu a dlouhé životnosti. Jak říká jedno rčení z oboru: „Nejdůležitější součástkou tepelného čerpadla je kvalitní montáž.“

5. Jak důležitý je servis a záruka?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které by vám mělo sloužit 15 i více let. Aby si po celou tu dobu udrželo vysokou účinnost a spolehlivost, nesmíte zapomínat na pravidelný servis. Obecně se doporučuje nechat čerpadlo zkontrolovat odborným technikem alespoň jednou ročně – ideálně před zahájením topné sezóny. Při takové prohlídce technik provede kontrolu chladicího okruhu (tlak a náplň chladiva), vyčistí filtry a výparník od prachu a nečistot, zkontroluje čerpadla, ventily a elektroniku. Tím se včas odhalí případné závady a zařízení bude pracovat nadále úsporně.

Při výběru konkrétního tepelného čerpadla si všímejte délky záruky a podmínek údržby. Někteří výrobci nabízejí standardně 5 i více let záruky, další třeba možnost prodloužené záruky, pokud budete dodržovat pravidelné servisní prohlídky. To vše svědčí o kvalitě zařízení a zároveň vám to dává jistotu do budoucna. Kromě toho dnes špičkové firmy poskytují i vzdálený dohled 24/7 – čerpadlo je připojené k internetu a servisní středisko může na dálku kontrolovat jeho stav, optimalizovat nastavení nebo upozornit na případnou poruchu. Tyto chytré funkce navíc často umožňují majiteli sledovat a ovládat vytápění přes mobilní aplikaci.

Shrnuto a podtrženo: pravidelný servis prodlužuje životnost tepelného čerpadla a udržuje jeho účinnost. Náklady na servis jsou přitom ve srovnání s investicí zanedbatelné – a určitě se vyplatí, protože předcházejí drahým opravám.

6. Lze tepelné čerpadlo kombinovat s dalším zdrojem energie?

Ano – a často je to velmi výhodné. Kombinace tepelného čerpadla s jinými zdroji může zvýšit úspory a přinést dodatečný komfort. Oblíbený způsob kombinování je:

Fotovoltaické panely + tepelné čerpadlo: Spojení s domácí solární elektrárnou je trendem posledních let. V praxi fotovoltaika dodává levnou elektřinu pro pohon tepelného čerpadla. V létě, kdy je výroba ze slunce největší, lze téměř zdarma ohřívat teplou vodu nebo dokonce chladit dům. V zimě sice fotovoltaika pokryje jen menší část spotřeby, ale i tak pomůže snížit náklady. Chytrým propojením obou technologií lze ročně ušetřit i desítky tisíc korun – v některých případech uvádějí zkušenosti úsporu až kolem 100 000 Kč za rok.

V každém případě platí, že chytrá domácí technika dnes umí tyto kombinace přehledně řídit – například přes aplikaci Regulus IR Client, kde vidíte aktuální výrobu solárů, spotřebu čerpadla a stav baterií, a můžete vše optimalizovat.

Případová studie: Úspora s tepelným čerpadlem v praxi

Na závěr si ukážeme, jak výrazný finanční rozdíl může tepelné čerpadlo přinést v reálném provozu. Představme si dva majitele totožných rodinných domů – pana Jirku a pana Pavla. Oba topili elektrokotlem, ale Jirka se rozhodl v dubnu 2023 investovat do tepelného čerpadla (zatímco Pavel zůstal u původního vytápění). Jirkův dům tak nyní ze dvou třetin vytápí zdarma energie z okolního vzduchu, jen třetinu dodává elektřina. Tím se Jirkovi radikálně snížily účty za topení.

Za jedinou topnou sezónu ušetřil Jirka oproti Pavlovi přibližně 80 000 Kč za elektřinu. Původní investice do čerpadla byla 250 000 Kč, avšak Jirka získal dotaci 100 000 Kč z programu Nová zelená úsporám, takže z vlastní kapsy zaplatil 150 000 Kč. Díky tomu se mu celá investice vrátila za necelé dvě topné sezóny. Nyní už je Jirka každou další zimu v plusu – ušetří zhruba zmíněných 80 tisíc ročně proti Pavlovým nákladům. Kromě finanční úspory má Jirka i jistotu do budoucna: pokud dál porostou ceny energie, dopadne to na něj zhruba o dvě třetiny méně než na Pavla (protože většinu tepla získává z obnovitelného zdroje). Tento příklad ilustruje, že ač je pořízení tepelného čerpadla významná investice, díky provozním úsporám a dotacím se majiteli rodinného domu brzy bohatě vyplatí.