6 největších mýtů o avivážích a proč je aviváž Lila Fashion oblíbená

Navíc si představíme EKO novinku – GoEco láhve na aviváže z recyklátu.

1) Aviváž jen voní. Musí vonět výrazně

Hlavní funkce aviváže spočívá v narovnání zlámaných vláken látek během praní. Jedinečnost aviváží DEDRA spočívá v tom, že pro změkčení látek používají dvě složky. Jedná se o Antistaticum, které najdeme ve většině aviváží a o ELASTIL ME, který je pro aviváže DEDRA unikátní. To nemá žádná jiná prémiová aviváž na trhu.

ELASTIL ME je podobný látkám v šamponech. S každým praním jsou oděvy měkčí a měkčí. Díky tomu se prádlo lépe žehlí a někteří zákazníci trička už nežehlí vůbec.

Přidanou hodnotou aviváží je vůně. Snažíme se využívat pouze kosmetické nebo hypoalergenní parfémy v daleko vyšších koncentracích, než je obvyklé u konkurence. Tyto parfémy jsou dražší, ale odměňují se nám tím, že pokožka našich zákazníků a jejich dětí s nimi netrpí. Maminky nám za tyto aviváže pravidelně děkují.

2) Prodejce říkal, že aviváž ničí sušičku. Mám opravdu používat ubrousky?

S tímto tvrzením se bohužel někdy setkáváme. Vzali jsme tedy všechny návody pro sušičky od AEG přes Bosch, Electrolux, Siemens až po ZANUSSI. Návody k použití k sušičkám jsou totiž dostupné na internetu. Ve všech návodech je uvedeno, že změkčovače látek je možné používat podle návodu jejich výrobce. My přímo na láhvi uvádíme doporučené dávkování pro sušení prádla v sušičce.

Na rovinu vám řeknu, že jsem se několikrát ptal manažerů v těchto firmách a oni mi řekli, že nikomu nic nezakazují a pouze žádají, ať je dodrženo dávkování aviváže. Paradoxem je, že ubrousky do sušiček jsou napuštěné stejnou látkou, ze které se vyrábí aviváže. Je to tedy vlastně „aviváž v ubrousku“.

Používám aviváže DEDRA v sušičkách již od roku 2003. Tehdy při nákupu sušičky mi prodejce v elektru tvrdil, že sušička ničí oblečení – dělá v něm díry a zmenšuje ho. Vidíte, tehdy lidé věřili jinému mýtu, takže je čas změnit další mýtus o tom, že aviváže zalepují filtry v sušičkách. Mimochodem, uhodnete, kolik zákaznic si stěžovalo za 24 let existence firmy DEDRA, že jí aviváž DEDRA zničila sušičku? Žádná.



3) Stáčená drogerie je Cool! Pravda je, že cirkulární (oběhová) ekonomika je budoucnost

Naše vize ekologie a nakládání s obaly je založena na cirkulární ekonomice. Využíváme plastový odpad k výrobě nových obalů (cirkulace). Během 2 let plánujeme přejít u všech láhví na láhve GoEco. Láhve GoEco jsou vyrobené z vytříděného a vyčištěného plastového odpadu. GoEco láhve je pak opět možné znovu recyklovat. Nespočetněkrát – je to velká výhoda oproti recyklaci papíru, který lze recyklovat jen několikrát.

Recyklace plastu není náročná na přírodní zdroje, například na spotřebu vody. Rovněž není energeticky náročná, jako je přetváření skla nebo kovu. Musíme znovu využít zdroje, které se nám nabízejí. My využíváme vytříděný plastový odpad v k výrobě nových obalů na drogerii. Naopak apelujeme na zákazníky, aby třídili, protože potřebujeme surovinu pro nové obaly. Bez jejich pečlivého třídění to nebude fungovat – třídění má smysl!

Gratuluji drogistickým řetězcům, že nám nabídli 4-6 produktů do opakovaně použitelných obalů. Naopak zbytek sortimentu v regálech je stále v obalech z nového plastu, nebo dokonce papíru, kde možnosti recyklace bývají omezené několika cykly. Samy drogistické řetězce vědí, že nejsou schopny nabídnout stáčenou zubní pastu nebo krém bez ztráty kvality. Naopak my dokážeme vyrobit i na tyto produkty obal z recyklátu (vytříděného a omytého plastu).

Rovněž není možné instalovat stáčecí linku na drogerii a kosmetiku na všechny produkty do každé prodejny v každém malém městě či vesnici. Naopak je možné přejít na obaly z recyklátů (vytříděných a omytých plastů). My již kompletní sortiment aviváží nabízíme pouze v těchto láhvích ze 100% recyklátu.



4) Žehlím pravidelně košile. Opravdu mi aviváž DEDRA žehlení usnadní?

Ano. Složka Elastil ME v aviváži opravdu způsobí, že vlákna po praní, a dokonce sušení se nelámou. Žehlení košil se pak stává daleko jednodušší. Tato složka je pro DEDRA INNOVATIONS unikátní a nenajdete jí u jiné prémiové aviváže z hypermarketu nebo drogistického řetězce.

Víte, že když u nás provedete první nákup, získáte aviváž při vytvoření účtu zadarmo? Vytvořením účtu se k ničemu nezavazujete a je zcela zdarma. Takže naši aviváž má možnost vyzkoušet u nás každý a zdarma.



5) Co je to koncentrovaný výrobek? Opravdu kupuji vodu?

Častým dotazem zákaznic je, co je to koncentrovaný a nekoncentrovaný výrobek? Je to jednoduché. Koncentrovaná DEDRA aviváž má objem 750 ml. Neobsahuje tolik vody jako ty, které najdete v supermarketu. Odpovídá tak 4,5 litrům nekoncentrované aviváže.

Menší obal pro koncentrovaný výrobek logicky znamená také méně odpadu a materiálu potřebného na výrobu láhve. Během přepravy menších a lehčích obalů také vzniká méně CO 2 . Do auta se prostě vejde více aviváží. Za sebe říkám: „Netahejte vodu z drogerie. Kupujte koncentrované prací prostředky v DEDŘE.“ Další výhodou je, že naši drogérii vyrábíme v ČR, a proto k vám necestuje přes půl Evropy. To je také úspora CO 2 a navíc méně přetížené dálnice. Co převezeme my v jednom kamionu, na to potřebují někteří výrobci drogerie hned dva nebo tři kamiony.

6) Aviváže DEDRA jsou dražší. Nevím, jakou vůni si z těch 30 vybrat, když si je nemůžu očichat

Když se podíváme na doporučené dávkování a použití prémiových parfémů u aviváží DEDRA, zjistíme, že jejich cena je stále zajímavá. Navíc pravidelně opakujeme různé promo akce na aviváže. Jedna z nich běží právě nyní a aviváž je možné koupit levněji. Další pak plánujeme na konec prosince.

Spousta zákazníků rovněž využívá klubové slevy, kde po vytvoření klubového účtu získají další slevu až 23% bez jakýchkoliv závazků. Klubový účet je zdarma a je ho možné vytvořit během objednávky.

Poslední a častou otázkou je, jak aviváže voní? Pokud nemáte ve svém okolí „Dedrušku“ nebo „Dedrušáka“, která má vzorky nebo aviváže vyzkoušené, tak vám za sebe mohu doporučit oblíbenou Lila Fashion. Je to asi tím, že většina Dedrušek ji vyzkoušela jako první, a proto ji nejvíc miluje. Pro ty, kteří mají rádi květinové vůně, doporučím parfemaci Magnolia. Pokud milujete svěží vůně, tak Zazen. Sladší vůně zastupuje Fleur de Vanille. Pokud zvažujete první objednávku, zkuste jednu z těchto vůní. Jsem si jistý, že nebudete litovat.