6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Přečtěte si, proč je pro zloděje výhodnější utrhnout si obě ruce než ukrást elektrokolo chráněné vícestupňovou digitální ochranou od společnosti Bosch eBike Systems, která dodává pohon více než stovce výrobců elektrokol z celého světa.
Tohle je jasný vzkaz pro zloděje elektrokol. Platí to i pro ty příležitostné. Dobře se podívejte, na čem ulpělo vaše nenechavé oko. Pakliže se někde zastavilo na nápisu Bosch eBike Systems, pokračujte ve své plavbě dál. Elektrokolo od Bosch eBike Systems je nejen chráněné, ale po odcizení se stane neprodejné, a proto bezcenné. Jak je to možné?
Víc možností díky spojení s aplikací eBike Flow
Začneme základním vysvětlením. Když u klasického kola překonáte mechanický zámek, nic vám nebrání šlápnout do pedálů a ujet. Jedna překážka, a hotovo. Elektrokola jsou komplexnější prostředek, u nějž se nabízí rafinovanější řešení. Moderní elektrokolo s pohonem Bosch eBike Systems nejlépe funguje, když si ho spárujete s mobilní aplikací Bosch eBike Flow, kterou si stáhnete do svého telefonu. E-bike samozřejmě funguje i bez aplikace, ale díky ní získáte víc. Spárování proběhne stejně jako třeba s reprákem – tedy přes Bluetooth. Uživatelsky vám to otevře úplně nový svět možností, ale nyní se zaměříme jen na ty, které chrání vaše elektrokolo před odcizením.
Mobilní aplikace eBike Flow je zdarma. Její součástí je funkce eBike Lock, která promění váš telefon v digitální klíč k vašemu elektrokolu. Kdo má klíč, ten jede. Kdo nemá klíč, má smůlu. Jak to funguje? Při zapnutí kola si systém ověří, zda je v blízkosti váš chytrý telefon s příslušným digitálním klíčem. Teprve poté aktivuje asistenci motoru. Dá se to říct i obráceně – bez ověření vašeho mobilu se elektromotor vůbec nespustí. Jakože už nikdy.
Vše se stane automaticky, takže chytrý telefon můžete během celé operace nechat v kapse. Digitální zámek je spárovaný s vaším účtem, a nikoliv s vaším mobilem, takže se nemusíte obávat, že po ztrátě mobilu se z vašeho e-biku stane nedobytná pevnost. Když ztratíte telefon, přihlásíte se s novým ke svému účtu a zámek eBike Lock deaktivujete v něm.
E-bike odemknete i ručně, pokud kliknete na tlačítko na domácí stránce aplikace. Vedle mobilu si jako digitální klíč můžete nastavit i displej Kiox 300 nebo Kiox 500. Jakmile vyjmete displej z držáku, kolo se uzamkne až do chvíle, kdy jej nasadíte zpátky.
Battery Lock ochrání váš akumulátor
Vedle kola jako celku můžete individuálně chránit i jeden z nejdražších komponentů moderního elektrokola, kterým je jeho akumulátor. Jeho cena se počítá v řádech vyšších jednotek tisíc až nízkých desítek tisíc korun. Digitální ochranu představuje funkce zvaná Battery Lock, díky níž se baterie v případě krádeže uzamkne a nebude ji možné využít, takže se pro zloděje stane bezcennou. Funkce Battery Lock je součástí balíčku Flow+, který můžete vyzkoušet na měsíc zdarma.
eBike Alarm zburcuje vás i okolí
Nadstavbovou úrovní ochrany proti krádeži je funkce eBike Alarm. Abyste mohli využívat ochranu naplno, je třeba si do elektrokola nechat nainstalovat Connect Module. Jde o zařízení s pohybovými senzory, GPS, mobilním připojením a vlastní baterií. Jak pak ochrana e-biku vypadá? Modul sleduje, co se s kolem děje. Umí zachytit pohyb a navíc odliší, jestli se s kolem hýbe jenom trochu nebo hodně. Pokud zjistí podezřelý pohyb, spustí alarm přímo na kole. Jestliže pohyb pokračuje, začne přes GPS sledovat polohu kola. Informaci souběžně odesílá přes mobilní signál do vaší aplikace eBike Flow, kde můžete sledovat polohu kola. Výhoda je, že modul funguje i po vyjmutí baterie z kola, protože má vlastní napájení.
Co všechno s ním získáte? GPS tracking při krádeži, upozornění na mobil při manipulaci s kolem, hlasitý alarm, integraci s chytrým systémem Bosch a zobrazení polohy v aplikaci. Modul nepotřebuje SIM kartu, protože využívá vlastní konektivitu přes integrovaný modem. Praktickou stránkou zabezpečení je i samotný fakt, že se spouští automaticky, takže se o něj nemusíte starat. V případě pochybností se o aktivaci můžete ujistit jediným pohledem na displej vašeho mobilu, kde se zobrazuje stav funkcí eBike Lock i eBike Alarm
V eBike Pass máte všechny údaje
V případě krádeže pak můžete ze systému vygenerovat zprávu obsahující všechny údaje o vašem elektrokole. Zpráva se vystaví z databáze eBike Pass, kde se udržují všechny důležité informace o vašem kole, jako je jeho model nebo nainstalované komponenty. Ručně ho můžete rozšířit i o další podrobnosti jako číslo rámu nebo další poznávací znaky.
Označení v globální databázi
A teď přichází ta třešnička na dortu. Od letošního roku umožňuje Bosch eBike Systems, aby majitel označil své elektrokolo za odcizené v globální databázi přístupné všem prodejním i servisním místům na celém světě. Jakmile je e-bike označen jako odcizený, všichni všude to o něm vědí, a elektrokolo se tak stává neprodejným. Označení může vymazat pouze majitel, a to nejčastěji z důvodu dohledání kola.
Co vše získáte s ochranou Bosch eBike Systems?
Takže si to pojďme shrnout. Jakmile vám někdo sáhne na kolo, spustí se alarm. Vám do mobilu přijde upozornění a zapne se sledování přes GPS, abyste kolo mohli dohledat. Motor zůstane uzamknutý stejně jako baterie. Kolo nepojede a neprodejný zůstane i jeho cenný díl – akumulátor. I kdybyste e-bike nedohledali, označíte jej v databázi a e-bike se nikde na světě nedá oficiálně prodat. Samozřejmě jej není možné ani spárovat s aplikací eBike Flow, díky níž se ovládá. Nestačí to? Jistěže pořád je vhodné kolo uzamknout i mechanicky za pomoci řetězu nebo pevného zámku. Zatímco na klasickém kole je vožení těžkého zámku znát a moc se vám do toho nechce, na e-biku je to díky elektromotoru hračka. A to je náš šestý důvod, proč přejít na „elektriku“ s Bosch eBike Systems.
