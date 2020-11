6 důvodů, díky kterým si plovoucí vinylovou podlahu zamilujete

Jak nešlápnout vedle? Pořiďte si plovoucí vinylovou podlahu, přináší totiž celou řadu výhod.

Rychlá pokládka

Plovoucí vinylové podlahy se nelepí, ale skládají. Snesou tak i ne úplně dokonalý podklad s drobnými nerovnostmi. Co je však důležitější, jejich montáž je poměrně rychlá a snadná, nijak nezkomplikuje běžný provoz vaší domácnosti, ani nikoho neobtěžuje. Jednotlivé díly se do sebe díky unikátnímu zámkovému systému jednoduše zaklapnou. Protože není pevně spjatá s podkladem ani zdí, její případná oprava se stane záležitostí pouhých několika minut.

Voděodolná podlaha je ideální volbou do kuchyně.

Univerzální využití

Využití najdou tyto vícevrstvé podlahy díky svým jedinečným vlastnostem prakticky v jakýchkoli prostorách, včetně těch nejnáročnějších. Je třeba rozlišit podlahy dle celkové struktury. Společnost Fatra, a.s. nabízí základní 2 druhy těchto zámkových podlah. FatraClick a RS-click patří mezi velmi oblíbené volby díky výborným akustickým vlastnostem a dokonalému designu. Díky spodní korkové vrstvě zajišťující tepelnou a zvukovou izolaci a HDF nosiči se zvýšenou odolností proti vlhkosti patří mezi nejvyhledávanější vinylové plovoucí podlahy na trhu. Nová řada WELL-click se vyznačuje jinou strukturou, které nevadí vlhko, ani voda a skvěle se hodí i do kuchyně nebo koupelny. Tato celovinylová zámková podlaha je tak ideální volbou do prostor se zvýšenou vlhkostí. Jednotlivé dekory byly vybrány z kolekce RS-click, a proto je možné si plovoucí vinylovou podlahu položit v jednom dekoru zcela všude. Je třeba brát v potaz i rozdílnost v rámci tloušťky. Kolekce FatraClick a RS-click se vyznačují celkovou tloušťkou 9,5 mm a kolekce WELL-click tloušťkou 5,5 mm. Je tedy nutné sladit výšku podkladu tak, aby nevznikaly nerovnosti.

Snadná údržba

Děsit se nemusíte ani žádné složité údržby, což jistě ocení ať už žena v domácnosti nebo pracovně vytížený člověk. Není třeba vynakládat velké úsilí ani používat speciální prostředky. Postačí na ně mop, vysavač nebo smeták, aby pořád vypadaly jako nové.

Vybírat můžete z široké palety dřevěných odstínů.

Zdraví i komfort

Plovoucí vinylová podlaha se hodí pro alergiky i osoby s dýchacími obtížemi, je zdravotně nezávadná, nedrží se na ní prach, mikroby, roztoči. Podlahy FatraClick, RS-click a WELL-click jsou odolné vůči bakteriím a přispívají tak k vytvoření zdravějšího prostředí vašeho domova.

Příznivá cena

Nemusíte se bát, že by výrazným způsobem zatížila váš rozpočet, ceny jsou víc než příznivé, pohybují se v poměrně širokém rozmezí. Na trhu naleznete jak levnější varianty, tak i ty dražší, které se vyrovnají dřevěné podlaze. Při výběru však vždy myslete na to, že podlaha představuje investici na několik dlouhých let dopředu.

Jedinečný design

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na design. Plovoucí vinylové podlahy zkrášlí každý interiér a vtisknou mu nenapodobitelnou atmosféru. Seženete je v širokém množství dekorů a barev, od těch klasických až po moderní, které reflektují nejnovější trendy. Dokonale imitují přírodní materiály, jako je dřevo nebo kámen. Pestrá paleta odstínů perfektně zapadne do vaší domácnosti. Sázka na vinyl je zkrátka sázkou na jistotu!

