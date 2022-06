50 let od zjevení Ziggyho Stardusta se vraťte na Bowieho poslední turné

Bowieho k Ziggymu Stardustovi inspiroval rokenrolový zpěvák Vince Taylor, který trpěl rozdvojením osobnosti a tvrdil o sobě, že je mimozemšťan nebo Ježíš.

Britský zpěvák tak v červnu 1972 publiku představil své alter ego s oranžovými vlasy a bleskem na obličeji. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars znamenalo pro Bowieho komerční úspěch.Stal se Ziggym a později se této identity těžko zbavoval.

Experimentoval s různými hudebními styly a spolupracoval s nejznámějšími umělci. 80. léta přinesla několik dalších plodných spoluprací, např. se skupinou Queen píseň Under Pressure, či remake skladby z 60. let Dancing in the Streets s Mickem Jaggerem. Vydával desku téměř každé dva roky.

V roce 2003 vydal desku Reality a vypravil se na nejdelší turné své kariéry. Vzhledem k jeho zdravotním problémům se také stalo jeho posledním. Několik koncertů muselo být zrušeno. Koncert v Miami na Floridě se neuskutečnil kvůli tragickému pádu osvětlovače Waltera Thomase. Na koncertě v Oslu byl Bowie zasažen do oka lízátkem, které hodil na pódium jeden z fanoušků. Osudová byla pro zpěváka nakonec Praha. Během koncertu v holešovické aréně jej zasáhly bolesti v hrudníku a o dva dny později mu lékaři diagnostikovali infarkt. Vystoupil pak ještě na festivalu v Německu a zbytek koncertů musel zrušit. A právě na toto turné vás vezme televize ÓČKO STAR, která v rámci koncertní série Live Is Life připravila na středu 1. června od 17:00 a čtvrtek 2. června od 22:00 Bowieho koncert.