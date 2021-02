5 způsobů, jak si finančně přilepšit pasivním příjmem

Pojďme si říct, jaké máme možnosti zajistit si pasivní příjem, tedy peníze, které nám k běžné výplatě nebo později k důchodu můžou přijít vhod na koníčky, dovolené, zkrátka požitky, které dělají život příjemnější, a přitom nejsou zdarma.

Termínovaný vklad

Jedná se o poměrně rozšířený způsob zhodnocení volných peněz oblíbený především u konzervativnějších klientů. Míra zhodnocení je předem dána a odvíjí se od výše vkladu a doby jeho trvání. Je to bezpečný produkt pro zhodnocení, ale je třeba počítat s tím, že komfortní život vám nezajistí. Jestli očekáváte víc, pojďme se poohlédnout jinde.

Investice do nemovitosti

Tento druh dlouhodobé investice se těší velkému zájmu. Obvykle mívá slušný výnos plynoucí jak z pronájmů, tak ze zhodnocení nemovitosti v čase. Je ale třeba počítat s větším vstupním kapitálem a také časovou investicí při pořizování objektu i jeho správě. Mezi rizika patří možné přehřátí trhu a pokles cen.

Investice na finančních trzích

Zde je třeba mít určité zkušenosti, orientovat se na trzích a rychle reagovat na změny. Rozhodně nedoporučujeme spoléhat na intuici. Cenné papíry můžete nakoupit i přes prostředníka, který vám vytvoří portfolio dle zadání – časový horizont, očekávaný výnos, odhodlání riskovat a podobně. Výnos může být zajímavý, ovšem za předpokladu vyššího vstupního kapitálu.

Vlastní firma

Podnikání skýtá nekonečný prostor pro nápady i seberealizaci a kromě uspokojení vám může přinést i zajímavé peníze. Je to ovšem také běh na dlouhou trať, často na úkor osobního a rodinného života. Proto zvažte, jestli máte atraktivní záměr, který nadchne nejen vás, ale i budoucí zákazníky. Pokud ne, investovaný čas i peníze se vám pravděpodobně nevrátí.

Nová příležitost XIXOIO

Nejde o nějakou revoluci, ale chytré spojení toho, co se osvědčilo u výše zmíněných nástrojů. XIXOIO je příležitost vložit peníze přímo do firmy a získat podíl na jejím úspěchu, přičemž starosti ponecháte manažerům. Nezávislý dohled kontroluje jak záměr, tak i jeho průběžné plnění a peníze má firma k dispozici postupně při dosažení dílčích fází, což eliminuje riziko. XIXOIO je zkrátka příležitost získat pasivní příjem z projektu, aniž byste začali sami podnikat. A co je obzvlášť zajímavé, při vkladu již od 10 tisíc korun. Více se dozvíte na xixoio.com.

Naznačili jsme hned několik možností, jak získat pasivní příjem. Zvolte si takovou, která odpovídá vaší finanční situaci, očekávání a také životnímu stylu. Ať vám peníze navíc přinášejí jen radost a ne starosti.