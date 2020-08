5 věcí, které váš prvňáček bude potřebovat

1. Školní aktovka

Určitě už se vám někdy naskytl žalostný pohled na prvňáčka prohýbajícího se pod tíhou nacpané aktovky, která je pomalu větší než on sám. Školní aktovka je v životě vašeho potomka prvním skutečným zavazadlem, které bude pravidelně nosit, a měli byste si proto na jejím výběru dát záležet. Obzvlášť u malých dětí je velmi důležité, aby byla kvalitní, lehká, pevná, ergonomická a bezpečná. Ideální aktovka je taková, která je vyztužená, má ergonomicky tvarovaná záda, posuvný zádový systém umožňující optimální nastavení polohy popruhů vzhledem k výšce dítěte, nastavitelné ramenní, prsní a boční popruhy, které se rovněž dají individuálně přizpůsobit postavě. Konstrukce by měla být lehká, ale stabilní a aktovka by měla být vyrobena z pevného, nejlépe voděodolného materiálu. Samozřejmostí je také dostatek reflexních prvků pro bezpečnost dítěte.

2. Penál

Školáci na prvním stupni potřebují poměrně velké množství psacích potřeb a doplňků k nim, čemuž by měla odpovídat i velikost pouzdra. Nejlepší je takové, které je přehledně členěné, s dostatkem přihrádek, takže se v něm snadno orientuje. Takový penál pak v dítěti posiluje smysl pro pořádek.

3. Sáček na obuv

Přezůvky do školy by měly mít pevný opatek, tedy výztuž, která fixuje patu v botě a drží ji vzpřímenou. Kvalitní opatek poznáte podle toho, že se na botě nedá lehce promáčknout pata nad podrážkou. Vybírejte zásadně kvalitní přezůvky správné velikosti, tedy ne s tím, že „do nich dítě doroste“. Dětská noha roste rychle, proto byste měli v pravidelných 2–3měsíčních intervalech kontrolovat, zda má vaše ratolest v botě rezervu před špičkami prstů cca 10–15 mm. Tvar přezůvky by měl kopírovat tvar nohy, špička boty by měla být ohebná a materiál prodyšný. Sáček na obuv je potom praktickou a hygienickou pomůckou, která slouží k tomu, aby školák nenosil přezůvky mezi učebnicemi a svačinou.

4. Láhev na pití

Dodržovat pitný režim je především v dětském věku velmi důležité. Vybavte proto dítě také vhodnou láhví! Ta by měla být vyrobena z kvalitního plastu, který neobsahuje BPA, a dále by měla splňovat evropské normy. Co se týče nápojů, do školy (ale nejen tam) jsou vhodné ty s nižším obsahem cukru. Nejlepší je samozřejmě čistá voda, případně voda s trochou šťávy či lehce oslazený čaj.

5. Box na svačinu

Box na svačinu je velmi praktická záležitost – udrží jídlo bezpečně na vyhrazeném místě, a chrání tak pokrm i zbylý obsah aktovky. Vyrobený by měl být z kvalitního, odolného a zdravotně nezávadného materiálu, který lze snadno udržovat. Svačinové boxy mají samozřejmě široké využití. Hodí se nejen do školy, ale také na kroužky, výlety a podobně. Jak si vyhrajete s přípravou svačin, už je pak jen na vás.



