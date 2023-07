5 tipů, jak si užít osvěžující spánek během horkých nocí

Horkokrevní lidé se s tím potýkají nejen v letních měsících, ale víceméně každou noc bez ohledu na roční období. Vyzkoušejte 5 tipů, jak si užít osvěžující spánek.

Udržujte v ložnici co nejnižší teplotu

Ideální teplota pro spaní je velmi individuální, ale obecně se pohybuje mezi 18–20 °C. Během letních dní, kdy venkovní teploty překračují 25 °C, nevětrejte a zatemněte okna žaluziemi nebo závěsy. Okno otevřete až k večeru. Příjemné ochlazení místnosti dokáže rychle zajistit klimatizace. Vzduch pročistí čistička vzduchu, která sice nechladí, ale alespoň zajistí příznivější vnitřní ovzduší.

Zchlaďte se před spaním sprchou

Chladná sprcha před spaním dokáže snížit teplotu těla a připravit vás na osvěžující odpočinek. Nejděte však do extrémů a nepleťte si to s otužováním. Spíše než ledovou, volte chladnou sprchu. Večer před spaním také nepijte ledové nápoje a nejezte třeba zmrzlinu. Takovýto extrém by vás zchladil jen na chvíli, protože tělo se bude náhlý teplotní výkyv snažit vyrovnat.

Moderní materiály, které chladí

Foto: Magnifex

Přírodní materiály jsou do ložnice výborné. Bavlna skvěle saje, hedvábí navíc chladí. Povlečení z nich je na dotek příjemné a stejně tak i noční prádlo nebo pyžamo. Vedle přírodních jsou ale moderní materiály, které toho umí ještě o trochu více. Outlast je speciální patentovaná termoregulační textilie, která dokáže absorbovat přebytečné teplo, když teplota těla překračuje 36 stupňů.

MagniCool je zase inovativní vysoce prodyšný materiál, který dynamicky reguluje teplotu, čímž zajišťuje svěží mikroklima mezi tělem a matrací během spánku. Dal jméno i matracím z kolekce MagniCool, které jsou chladivé již na dotek. Navíc dokáže odvádět vlhkost a zamezuje nadměrnému pocení během noci.

Prodyšná matrace pro osvěžující spánek

Lůžko, které by vám mělo zajistit osvěžující spánek, by mělo být vybaveno nejen kvalitní matrací, ale v ideálním případě i lamelovým roštem, který zajistí dostatečnou prodyšnost matrace. V případě matrace MagniCool správný rošt podpoří její vlastnosti. Ty má i díky inovativní pěně Aquabreeze s vysokou hustotou na bázi vody, která má díky tomu otevřenou buněčnou strukturu, což zajišťuje dostatečnou prodyšnost matrace, snadné proudění vzduchu a optimální rozptýlení nahromaděného tepla.

Chladivá pěna Aquabreeze tvoří jádro matrace MagniCool 10 Soft. | foto: Magniflex

Nová kolekce MagniCool vyniká vysokou prodyšností a již na dotek znatelným chladivým efektem. Kolekce nabízí dvě 25 centimetrů vysoké zdravotní matrace s různou tuhostí – středně měkká a středně tuhá. Hlavní podíl na funkčnosti matrací má potah z patentované textilie MagniCool, který dynamicky reguluje teplotu a poskytuje během spánku pocit svěžesti.

Popisek: Matrace MagniCool 10 Soft získala čestné uznání od odborné poroty veletrhu FOR INTERIOR 2023, 18 990 Kč, www.magniflex.cz

Zchlaďte hlavu

Aby byl spánek skutečně osvěžující po všech stránkách, matrace doplňuje zdravotní anatomický polštář MagniCool Standard z patentované paměťové pěny Memoform. Polštář je vysoký 12 cm a směrem k okrajům se ztenčuje. Díky jádru z paměťové pěny nabízí potřebnou oporu při spaní na zádech, na boku i na břiše. Potah z materiálu MagniCool zajišťuje příjemný chladivý efekt a 100% prodyšnost i díky perforaci pěny ve středové části polštáře.

MagniCool Standard, zdravotní anatomický polštář, 2 990 Kč | foto: Magniflex

