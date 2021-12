5 situací, kdy je důležité doplňovat hořčík

Pomocník v období stresu

Začněme problémem, který nás trápí více než kdy jindy – stresem. V současnosti není ani tak pracovní jako spíše karanténní. A má to různé důvody – obavy o zdraví, práci, peníze, ale také dlouhý monotónní pobyt na jednom místě bez možnosti aktivní psychohygieny. Pozitivní účinky hořčíku se projevují například normalizací napětí cévní stěny (vysoký krevní tlak), snížením svalového napětí, třesu, křečí a vnímání bolesti, snížením výskytu migrenózních záchvatů nebo jejich průběhu, jakož i zmírněním příznaků chronického únavového syndromu a zlepšením fyzického a psychického stavu.

Užitečný v těhotenství

Těhotenství je radostné, ale zároveň náročné období v životě budoucí matky. Musí se starat nejen o výživu svého těla, ale také o tělo svého dítěte. Proto je v tomto období nesmírně důležité komplexní doplňování všech potřebných látek. Jedním z nich je hořčík. Během těhotenství se hladina hořčíku snižuje, nejnižších hodnot dosahuje mezi 24. a 30. týdnem těhotenství. Spotřeba hořčíku se proto během těhotenství zvyšuje – s růstem plodu se zvyšují nároky na hořčík, který je využíván pro stavbu orgánů, tvorbu kostí a vývoje centrální nervové soustavy.

Ulevuje od křečí

Křeče jsou nepříjemnou bolestí, která může ochromit každého z nás. A nezáleží na tom, zda je člověk mladý, starý, slabý nebo v dobré fyzické kondici. Snad nejnepříjemnější jsou křeče, které přicházejí bez varování. Jak nám může hořčík v takových případech pomoci? Působí na tonus hladkého svalstva, a tak pomáhá zmírnit všechny výše uvedené příznaky.

Pomůže při srdečních potížích

Srdce máme jen jedno a ne nadarmo je srdce v mnoha kulturách symbolem celého člověka. Často se o něj začneme starat až ve chvíli, kdy nás bolí. Hořčík lze použít jako doplňkovou léčbu arteriální hypertenze, ischemické choroby srdeční, arytmií a metabolických poruch, a to jak při chronické dlouhodobé léčbě, tak při akutních stavech.

Podporuje aktivní sportovce

Sportovní aktivity jsou opravdu dobrá věc. Pomáhají našemu tělu i psychice. Intenzivní sport však také klade na naše tělo zvýšené nároky na doplňování důležitých látek. Hořčík hraje zásadní roli v kostech, buněčných membránách a chromozomech. Aktivní přenos iontů, jako je draslík a vápník, přes buněčné membrány vyžaduje také hořčík. Díky své roli v systémech přenosu iontů působí hořčík na svaly, na vedení nervových vzruchů, na svalovou kontrakci a na normální srdeční rytmus.

Jaký hořčík zvolit?

Při užívání doplňkového hořčíku je však velmi důležité, jak účinně ho dokážeme vstřebat. Je to proto, že aby se hořčík dostal do našeho těla v co největším množství, potřebuje k tomu správný „nosič“. Jedním z takových nosičů je kyselina orotová. Kyselina orotová je přirozeně se vyskytující biologická látka, která je tělu vlastní a nachází se také v mléce a mlezivu. Je tedy přirozeným nosičem hořčíku a dalších minerálů a kovů a zároveň zvyšuje jejich vstřebávání.

