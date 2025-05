5 rumů, které musí každý muž ochutnat! Znáte je opravdu všechny?

Říká se, že správný muž by měl v životě zvládnout postavit dům a zasadit strom. My bychom k tomu klidně přidali ještě jednu věc: měl by alespoň jednou ochutnat pořádný rum. Ne ten obyčejný, co chutná sladce po vanilce a přináší často bolehlav, ale skutečný rum, který má příběh, charakter a styl.

A protože muži často tápou, který rum za to opravdu stojí, a ženy zase řeší, jaký rum dát svému partnerovi k narozeninám nebo Vánocům, dali jsme dohromady výběr 5 rumů, které stojí za pozornost. Jsou zajímavé chuťově, ale zároveň mají tak atraktivní balení, že se budou skvěle vyjímat i pod stromečkem nebo v dárkové tašce. Zkrátka – radost pro všechny.

Mount Gay XO – rum z nejstarší palírny světa

Když se řekne Barbados, znalci rumu zpozorní. A když se řekne Mount Gay, máme tu nejstarší oficiálně doloženou palírnu rumu na světě – vznikla roku 1703. Rum Mount Gay XO (Extra Old) je mistrovskou ukázkou toho, jak má chutnat vyzrálý karibský destilát. Hřejivý, kořeněný, s tóny dubu a sušeného ovoce, ale zároveň vyvážený a elegantní. Rum ověnčený medailemi ze světových soutěží.

Abuelo 12 Two Oaks – dvojnásobný dub

Abuelo 12 Two Oaks je rum, který posouvá panamské rumové řemeslo na novou úroveň. Zraje v klasických sudech z amerického dubu a následně dozrává v silně vypalovaných sudech z bílého dubu. Právě tato kombinace dává rumu jeho komplexní chuťový profil – propojení tmavé čokolády, kávy, vanilky, koření a jemného kouře. Výsledkem je sametově hladký rum s dlouhým, hřejivým závěrem, který si nejlépe vychutnáte čistý.

Puntacana Black – dominikánská harmonie chutí

Z Karibiku pochází další rumový poklad – značka Puntacana, která zaujala svět nejen výbornými rumy, ale i originální vizuální stránkou. Verze BLACK je skvělou volbou pro ty, kteří preferují jemnější a elegantní styl rumu. Zraje v sudech po bourbonu a nabízí vyvážený profil s tóny karamelu, vanilky, sušeného ovoce a lehkým dotekem dubu v samotném závěru. Je to rum s příjemnou sladkostí, hladkým tělem a harmonickým zakončením.

Coloma 8 Y.O. – káva, čokoláda a elegance

Kolumbijský rum Coloma 8 Y.O. v sobě spojuje to nejlepší z latinskoamerické rumové tradice a kolumbijské vášně pro kávu. Osm let zrání v sudech po bourbonu mu dodává jemnost, poté přichází finální dotek díky dozrávání v sudech po kávovém likéru. Výsledkem je delikátní chuť s nádechem čokolády, vanilky a jemné kávy.

Dictador 20 Y.O. – temný a silný

Pátý rum v našem výběru je Dictador 20 Y.O., další kolumbijský zástupce, ale tentokrát v mnohem temnější a hlubší podobě. Dictador má kultovní status mezi sběrateli a milovníky prémiového rumu a jeho dvacetiletá varianta je ukázkou toho proč. Chuť je intenzivní, plná tónů kávy, tabáku, karamelu a tmavého ovoce. Tento rum se nepije jen tak – je to zážitek, který si vychutnáte pomalu a s respektem.

Rum jako zážitek i jako dárek

Každý z těchto rumů má své kouzlo – jedinečný příběh, nezaměnitelnou chuť i vizuální styl, který potěší každého s citem pro detail. Ať už hledáte inspiraci pro sebe, nebo výjimečný dárek pro někoho blízkého, všechny uvedené rumy najdete na e-shopu bestdrink.cz, který se více než 20 let specializuje na prémiové destiláty a vína z celého světa. Výběr není náhodný – za každou lahví stojí zkušenost, důvěra a chuť nabídnout zákazníkům něco navíc.

Ať už si tedy dopřejete rum jako odměnu za dobrý den, nebo ho darujete s láskou někomu jinému, pamatujte na jedno: život je příliš krátký na to, abychom pili průměrné pití.