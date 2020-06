5 pravidel omlazení, která máte na dosah ruky

Budete ohromení, jak snadné je být přirozeně svěží a plný energie v jakémkoliv věku. Důležité je začít už dnes.

Proč lidstvo rapidně stárne? Odpověď je jednoduchá. Dobrovolně se ničíme nevhodným stravováním, hektickým životním stylem a nedostatkem spánku a pohybu. Všeho moc škodí a nás v 21. století paradoxně ničí nadbytek. Přejídáme se, kombinujeme nevhodné potraviny, moc pracujeme, málo odpočíváme, žijeme v permanentním stresu a celkově podléháme konzumnímu způsobu života.

Následně řešíme důsledky, namísto abychom odstranili příčiny nebo v lepším případě předešli zrychlenému stárnutí a nemocem. Zkoušíme obelstít přírodu, a co víc, snažíme se vyzrát i na vlastní organismus pilulkami, krémy a séry, kosmetickými korekcemi a plastickými operacemi. Jak lze efektivně opravit to, co dlouhodobě poškozujeme, aniž bychom si zruinovali peněženku? Jednoduše, tady je pět pravidel, která zvládne – při troše dobré vůle – dodržovat každý z nás.

Pravidlo 1. Přesně vybrané jídlo

Všichni milují jídlo. Jíst je základní lidská potřeba i nejčastěji diskutované téma. Jídlo je také základní zdroj energie, udržuje životní funkce a organismus jej využívá k opravě a stavbě nových buněk. Primárním zdrojem a základním stavebním kamenem buněčného systému jsou bílkoviny.



Pokud organismu dodáváme formou stravy dostatečné množství bílkovin ve správném poměru – živočišné (maso, drůbež, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky) a rostlinné (luštěniny, ořechy a semínka), pak má zjednodušeně řečeno z čeho stavět a opravovat. Další důležitou složkou jsou tuky – zejména omega 3 a 6 mastné nenasycené kyseliny, zelenina a ovoce a v menším množství i polysacharidy, které nezpůsobují rychlý nárůst glykémie, přičemž Omega 3 máme většinou nedostatek.

Pro zajímavost: Omega 6 máme nadbytek – správný poměr omega 3 a 6 by měl být 1:2-3 a reálný poměr je 1:20. Například vejce od slepice, která žije volně ve výběhu, pojídá i trávu a hmyz, má poměr omega 3 a 6 ideální – tedy 1:2. V případě vejce od slepic krmených výhradně granulátem je poměr 20:1!

Individuální stravovací plán Metabolic Balance staví právě na správném poměru živin, v takovém množství, které potřebuje přesně vaše tělo. Základ úspěchu je v jedinečnosti každého stravovacího plánu. Jídelníčky jsou vytvářeny na míru podle anamnézy klienta s využitím krevních testů. Vaše jídlo je tedy přesně vybrané právě pro vás. Protože organismus, je-li optimálně vyživený, prosperuje, dobře také regeneruje a pomaleji stárne. A pro každé lidské tělo jsou vhodné odlišné potraviny.

Pravidlo 2. Pozitivní stereotyp

Jde vlastně o režim, ale tomu se náš mozek primárně brání. Pojďme mu říkat pozitivní stereotyp. Ten je skvělý pomocník, pokud se chceme udržet v kondici, na optimální váze a přitom být dlouhodobě spokojení. Znamená to zakomponovat a zautomatizovat ve svém stravování příjemné návyky. Metabolic Balance s osmi jednoduchými pravidly patří mezi dlouhodobě udržitelné koncepty. Program nás přirozeně vede k pravidelnosti už jenom tím, že předepisuje jíst třikrát denně a žádná jídla nevynechávat. Mezi jídly stanovuje pětihodinové přestávky, aby měl organismus dostatek času potravu zpracovat. Poslední jídlo je nejpozději v 21 hodin, takže rozhodně žádná hladovka, která vás vyžene k lednici ve dvě ráno! Jediné, co potřebujete, je vytvořit si osobní prostor, ve kterém bude místo na čas k jídlu, pohyb, mentální aktivitu, odpočinek a spánek. A to si zasloužíte!



Pravidlo 3. Kvalitní spánek

Důležitý je dostatečně dlouhý a především kvalitní spánek. Jedině takový spánek, ve kterém se stihnou vystřídat všechny čtyři důležité spánkové fáze umožňuje revitalizovat psychické funkce a nervový systém a umožní důležitou regeneraci organismu. A když jsme u omlazení organismu a udržení stabilní váhy, zásadním spoluhráčem ve hře o krásu je melatonin - spánkový hormon a jeden z důležitých hormonů anti-agingu. Je zodpovědný za kvalitu spánku a tělo ho produkuje samo, jakmile se začne stmívat. Když se ve večerních hodinách vystavujeme modrému světlu televizí a mobilů, automaticky tak blokujeme jeho produkci. Pokud pracujete do pozdních hodin v posteli a k tomu bezmyšlenkovitě konzumujete nevhodné potraviny s vysokým glykemickým indexem, nedáváte tělu prostor pro kvalitní odpočinek. Souvislost mezi stravou a kvalitním spánkem je tedy nasnadě: pokud jíme často, a navíc i potraviny, které nevhodně zvyšují hladinu krevního cukru, potažmo produkci hormonu inzulínu, automaticky dochází ke snížení produkce melatoninu a dalších anti-agingových hormonů.



Pravidlo 4. Optimální váha

Nadváha se v 21. století stala strašákem západního světa. Metabolický syndrom, přímo spojený s nadváhou postihuje v ČR více než 30 % mužů a 25 % žen ve věku 24 – 65 let.



Alarmující zprávy se vážou zejména k nadbytečnému příjmu kalorií! Jíme prázdná jídla, jsme obtloustlí, a přesto trpíme podvýživou, protože nedáváme tělu živiny, které nezbytně potřebuje k optimálnímu fungování. A první velká chyba, které se lidé dopouštějí při redukci váhy je, že vypustí tuky, přitom ty jsou zdraví prospěšné.



Metabolic Balance je nástroj, který při správném používání umožní nejen úbytek hmotnosti – to ostatně nabízejí nárazově desítky jiných programů, přípravků a metod – ale hlavně dosažený výsledek dlouhodobě udržet. Skladba jídel je totiž zaměřená na korektní poměr těch živin a látek, které organismus potřebuje. Látková výměna a další procesy tak v těle mohou fungovat optimálně a tělo je zásobeno všemi potřebnými živinami ve správném poměru. Prioritou není dosažení určitého BMI nebo čísla na váze, ale ideální hmotnost a stav, kdy se jedinec cítí prostě dobře ve svém těle, je zdravý, fit a plný energie.

Pravidlo 5. Dostatek energie

Přejídání nám bere energii. Zacyklujeme se v kruhu hladovění a přejídání a dobrovolně si ubíráme životní sílu. Pokud se tělo musí dlouhodobě potýkat s nadbytečným přísunem potravy, kterou nemůže zpracovat a energeticky využít, je to pro něj zátěž a buňky se automaticky nejsou schopné regenerovat.



Přejídání neboli „hyperalimentace“ je jednou ze zásadních příčin onemocnění cukrovkou II. typu nebo již zmíněným metabolickým syndromem. Nemluvě o zátěži organismu v podobě chemicky zpracovaných potravin obsahujících konzervanty, aromatické přísady, barviva a jiná „éčka“. Organismus tyto látky nezná a nedokáže je zpracovat. Ty se bohužel vyskytují – s přílišným množstvím různých sladidel (cukr, fruktóza, umělá sladidla) a soli – téměř ve všech průmyslově upravených výrobcích. Těm se program Metabolic Balance vyhýbá, v jídelníčku najdete téměř výlučně nezpracované potraviny v jejich přirozené podobě.