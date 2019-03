5 kroků pro nastartování inovace vaší firmy

Dnes si naopak povíme, jaké kroky musíte udělat, abyste v rámci Pražského voucheru uspěli. Konkrétní postup si ukážeme na příkladu Voucheru na inovační projekty.

1. Mějte nápad

Asi jste už slyšeli, že Voucher na inovační projekty vám může zpětně uhradit až 75 % z nákladů (výše dotace může přitom dosáhnout až 2 000 000 Kč!) na vývoj vašich produktů, ale také třeba provozních věci nebo zákaznického systému. Prostě na cokoliv, co má přidanou hodnotu pro vaši firmu a nedá se to pořídit v obchodu. Tedy musí se to vyvinout. V případě téhle oblasti, kterou musí řešit každý, kdo chce svoji firmu někam posouvat, je to hodně lákavá nabídka.

Ovšem něco za něco. Vzhledem k počtu žádostí může poskytovatel dotace dát finanční prostředky jen těm skutečně nejlepším. Proto váš záměr musí být co nejjasnější a nejkonkrétnější. A hlavně musí mít přidanou hodnotu. Myšlenka je záležitostí okamžiku, ale její rozpracování si žádá čas. Tady určitě stojí za to nějaký obětovat.

2. Poptejte poskytovatele znalostí

Analýzy, měření, diagnostiky, testování a další věci, které jsou k vývoji inovací nezbytné, málokdy zvládnete sami. Potřebujete odborníka, nejlépe výzkumný ústav, který vám všechny tyhle nutnosti zajistí. Na stránce Trh inovací máte takové instituce pěkně přehledně sepsané. Vidíte, že jich není zrovna málo, takže i kdyby váš vybraný poskytovatel právě neměl kapacitu, není třeba věšet hlavu. Nezapomeňte však, že při podání žádosti už s někým takovým musíte být domluveni na všech detailech spolupráce a mít jasnou nabídku, kterou přiložíte k žádosti.

3. Podejte žádost

Máte promyšlený a důkladně rozepsaný nápad, na co případnou dotaci z voucheru použijete? Máte nabídku od poskytovatele znalostí? Tak si na webu Pražského voucheru najeďte na aplikaci Podej projekt, všechno odešlete a pak už jen sledujte, jak váš projekt postupuje v hodnocení.

4. Realizujte váš projekt

Že vaši žádost schválili? Tak především obrovská gratulace! Teď stačí podepsat smlouvu o poskytnutí voucheru a počkat, až bude uveřejněná v registru smluv. Následně je potřeba uzavřít a doložit také smlouvu s vaším poskytovatelem znalostí.

Vašemu vysněnému projektu nyní už nestojí nic v cestě. Jen myslete na to, že na jeho realizaci máte omezený čas – konkrétně 6 nebo 12 měsíců v závislosti na výši rozpočtu.

5. Nechte si proplatit voucher

Všechno v pořádku a váš projekt dospěl ke zdárnému konci? Pak je čas předložit Žádost o proplacení voucheru! Nezapomeňte přitom na všechny náležitosti – doložení výstupů projektu, krátkou hodnotící zprávu od vás i vašeho poskytovatele znalostí, předávací protokoly, faktury a výpisy z účtu.

Stejně jako u realizace nápadu buďte důkladní, ať na nic nezapomenete a vše proběhne bez zádrhelů a komplikací!

Že vás to zaujalo a rádi byste se dozvěděli ještě více? Nebo si nejste v některých bodech zcela jistí? Tak pojďte na web Pražského voucheru, kde naleznete přehledně a jasně veškeré informace, které potřebujete vědět. Je pro vás lepší zeptat se někoho osobně? Každé úterý od 9.30 do 13.00 jsou vám v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy připraveni poradit odborníci právě na inovační voucher.

Na závěr připomínáme datum 18. dubna, dokdy lze podat žádost. Přejeme hodně štěstí, ať se i příběh vámi poptávaného voucheru zařadí mezi ty se šťastným koncem. Některé z dřívějších úspěšných žadatelů vám pro inspiraci představíme v příštím článku.