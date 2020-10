5 kouzel českého křišťálu aneb proč Češi milují sklo už stovky let

Český křišťál má speciální místo v srdci nejednoho Čecha. Nejspíš je to dáno tím, že je nedílnou součástí tradičního kulturního dědictví naší země. Lidé ho milují z mnoha důvodů. Kromě již zmíněné tradice jsou to noblesa, umění, estetičnost, ale také tvrdá práce a zručnost. Ty tkví za ručně vyráběným sklem a také za tradičními českými brusy, jako je např. slavný a nadčasový PK500. Sklo se už stovky let drží (nejen) v našich domácnostech a jen tak se to nezmění.

5 kouzel českého křišťálu

1. bohatá česká tradice

České sklářské řemeslo si u nás stovky let budovalo tradici, která je dodnes hluboce zakořeněná. Toto řemeslo s sebou nese kouzlo předků. Rozhodně jej nemůže dělat někdo, kdo mu neodevzdal své srdce. Chce to totiž velikou dávku trpělivosti, odolnosti, praxe, píle a talentu. Skláři tvoří nejen předměty denní potřeby, ale i nesmrtelná mistrovská díla. Díky nim předávají tuto krásnou tradici dalším generacím. Mít doma kousek křišťálu znamená mít doma kousek naší historie.

2. nádherné umění

Křišťál je používán jako luxusní materiál pro svůj nepřekonatelný lesk, hru světel, pevnost a dlouhověkost. Jen z kvalitního křišťálu lze vytvořit něco tak výjimečného, jako je ručně broušené sklo. Takové předměty jsou umění, které prostě nestárne. A kousek umění může mít doma opravdu každý.

Luxusní umělecká díla pak mohou obsahovat i pravé zlato, platinu a jiné příměsi, aby mohli skláři kouzlit s barvami a dekoracemi všech možných typů. Takové předměty zdobí i ty nejluxusnější hotely od New Yorku po Dubaj.

3. česká kvalita

Češi jsou přes křišťál machři - a to bez nadsázky. Každý produkt, který jde na pulty, prochází pečlivými kontrolami. Jsou dodržovány vysoké standardy při postupu od A do Z. Výsledkem je předmět špičkové kvality, který je nesmrtelný (pokud ho někdo neupustí z pořádné výšky na zem). V České republice se používá bezolovnatý a olovnatý křišťál. Bezolovnatý je lehčí, vhodný k mělčímu a jemnějšímu brusu. Je používán na sklo běžné potřeby - tzv. gastro sklo, které si v ČR udržuje vysokou kvalitu a pevnost. Cenově je dostupné pro každou domácnost nebo provozovnu. Olovnatý křišťál je tradičnější, těžší a odolnější. Předmět z něj se automaticky považuje za luxusní zboží. Oba typy křišťálu jsou vysoce kvalitní, takže preference je čistě otázkou vkusu.

4. hra světel

Hra světel je dle facebookového průzkumu na stránce Bohemia Crystal CZ jeden z častých důvodů, proč lidé milují sklo. Nevíte, co si pod tím představit? Broušené sklo, kterým prochází světlo, tvoří nádherné duhové odlesky. Na tento lesk se specializuje olovnatý křišťál - díky příměsi oxidu olova lze dosáhnout krásného, téměř diamantového lesku, který díky rafinovanému brusu vyústí ve hru duhových světel.



5. luxusní vývozní artikl

Český křišťál si hýčkáme, to ano, ale snad ještě více po něm prahnou mimo hranice naší země. Až 90 % veškeré výroby odchází do zahraničí. To je samo o sobě vizitkou toho, že si naše české sklo drží vysokou úroveň kvality i uměleckého zpracování. České sklo můžete potkat zejména ve státech EU, USA, Rusku, Jižní Americe, Asii, ale i v Africe.

Propadli jste kouzlům křišťálu i vy? Pokud chcete kvalitu a tradici, volte rozhodně českého výrobce. Pamatujte, české sklo nemá svou dobrou pověst nadarmo. Tradice a umění českých sklářů jsou budovány po staletí. České sklo je unikátní a žádané po celém světě. Můžete ho vidět v nejluxusnějších hotelích, jachtách, zařízeních, veletrzích i v televizi. Pokud potřebujete krásný dárek, nebo si chcete zútulnit domov, hledejte české sklo. Třeba tady ho najdete na jedné hromadě ze všech koutů ČR.