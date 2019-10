5 důvodů, proč vás MBA na EBSchool připraví na úspěch

1. Věnují se vám odborníci z praxe

Na EBSchool vás učí lektoři, kteří mají za sebou úspěšnou profesní kariéru. Jejich znalosti vycházejí z praxe a své studenty učí na praktických příkladech, se kterými se sami setkali.

Studenti tak neberou studium už jen jako povinnost, ale vidí v něm reálný přínos, který je motivuje navštěvovat lektorská setkání, protože i tam se neustále dozvídají zajímavé a hlavně užitečné věci: „Studium MBA na EBSchool berou jako příležitost se něco nového naučit a zároveň poznat zajímavé lidi, kteří něco dokázali,” říká Jana Bočáňová, výkonná ředitelka EBSchool, se kterou uchazeči probírají svoji motivaci ke studiu.

Lektoři jsou studentům velmi nápomocní, jejich rozhled a zkušenosti z praxe jsou to, co absolventům v budoucnu reálně hodně pomáhá. Pozitivní dojmy potvrzuje jeden z úspěšných absolventů EBSchool, jednatel Šimon Meduna, který si vybral program BBA Manažerská specializace: „Během výuky jsem dostával konzultace a spoustu užitečné zpětné vazby. To je naprosto nenahraditelný přínos studia na EBSchool. Lektoři mi pomáhali řešit problémy, se kterými jsem se potýkal, případně mě nasměrovali na další lidi, kteří mi mohli poradit.“

EBSchool nabízí široký výběr studijních specializací MBA.

2. Žádná zbytečná teorie, ale praktické znalosti

Na EBSchool jsou součástí výuky i individuální témata. Lektor tak probere nutný základ, ale poté se věnuje tématům, která studenti sami aktivně navrhují. Čerpají třeba ze zážitků na své praxi. Podle výkonné ředitelky EBSchool Jany Bočáňové jsou právě takové diskuze nejpřínosnější.

Na školu přicházejí studovat lidé z různých odvětví – od výrobních firem, přes bankovnictví až třeba po muzejnictví. Ke své motivaci začít profesní studium MBA většinou uvádí, že potřebují získat další impuls pro kariérní růst. Ale určitě nemají zájem sedět v učebně, kde se velká část studentů bude cítit znuděně nebo zbytečně. Proto se v rámci profesního studia na EBSchool potkávají s odborníky, které živí praktické znalosti oboru. Opětovná návštěva školy v nich nevyvolává pocit ztráty času, ale znamená naopak novou inspiraci, příležitosti a kontakty.

3. Při studiu MBA můžete klidně pracovat nebo podnikat

Studium na EBSchool lze velmi dobře skloubit s pracovní kariérou nebo podnikáním. Také jim vychází vstříc, co se studijního plánu týče.

„Klademe důraz na to, aby studenti mohli zkombinovat studium s prací a kariérou. Při tvorbě rozvrhů bereme v úvahu, aby měli prostor v klidu dorazit na lektorská setkání a nastudovat si potřebná témata. Díky tomu se také dobře připraví na disertační práci a závěrečnou zkoušku,” komentuje ředitelka Jana Bočáňová.

Toho si velmi cení absolvent programu DBA Executive Marketing a PR Robert Vojtíšek: „Na vysoké škole jsem se musel stále učit doma a připravovat na výuku. Žádnou práci při studiu jsem nestíhal. Profesní studium jsem bez problémů zkombinoval s prací, včetně plné docházky na lektorská setkání. Flexibilita je podle mě jeden z důležitých benefitů studia na EBSchool. Studijní program jsem si zvolil až po letech mé manažerské praxe ve vedení společnosti. Skvělé bylo, že mě studium skutečně bavilo.”

Studium na EBSchool trvá 12 až 14 měsíců.

4. Nejen profesní rozvoj, ale i cenné kontakty

Kromě hard skills studenti na EBSchool rozvíjejí i své měkké dovednosti. Zdokonalují se v prezentačních dovednostech, psychologii, leadershipu i sebepoznání. Na živých setkáních pak získávají cenné profesní kontakty.

Absolvent Šimon Meduna uvádí, že jej EBSchool posunula jak znalostně, tak osobnostně: „Na psychologii jsme s Janou Wiesner dělali spoustu psychologických testů, věnovali se sebepoznání, zaměřovali se na úspěšné způsoby vedení lidí. Strašně moc mi to dalo, protože to přišlo ve správnou dobu, kdy jsem nastupoval do vedení úspěšných a rychle se rozvíjejících firem. Uvědomíte si své silné a slabé stránky, utřídíte si klíčové kompetence.“ Doplňuje, že pro něj bylo velmi důležité také slyšet od zkušeného lektora Jana Urbana, že úspěšný podnikatel a jednatel nemusí být expertem na všechno.

Podobně to vnímá i absolvent programu MBA Leadership Tomáš Štěpnička, který léta působí jako manažer v oblasti realit: „EBSchool mi ze všeho nejvíc pomohla v motivaci a dotvoření toho, kam chci nadále směřovat, na co se mám zaměřit, kde jsou mé silné stránky a jak co nejlépe posouvat dále tým, za který zodpovídám. Oceňuji nové znalosti i zpětnou vazbu, jež se pro budoucí manažerská rozhodnutí ukázaly jako téměř nezbytné.”

Slavnostní promoce absolventů MBA se koná v pražském Rudolfinu.

5. Zajímavé semináře z různých oborů

Kromě výuky škola pořádá odborné semináře na aktuální témata. Semináře se zaměřují na praktické otázky, které řeší jednotlivci i firmy.

A co vy? Chcete dát impuls svému osobnímu rozvoji a přitom nemít pocit ze ztráty času nebo promarněné příležitosti? Potom bude dobré poznat školu a její vedení osobně na Dni otevřených dveří. EBSchool aktuálně přijímá přihlášky do nového studijního cyklu a nabízí zvýhodněné školné.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.