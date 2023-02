5 důvodů, proč se investování do nemovitostí stále vyplatí

O investičních nemovitostech koluje spoustu mýtů. Nevěřte všemu

Pokud se o investování do nemovitostí aspoň trochu zajímáte, často se dočtete spoustu polopravd. Někdy vás vystraší zprávy o nafouknuté bublině, po jejíž splasknutí se ceny nemovitostí propadnou. Taky se na vás valí informace o realitních nebo investičních společnostech, které špatně radí, jak a do čeho investovat. Jindy se zase hodně probírá realitní krize. Jestli teď není, v budoucnu určitě bude…

Samozřejmě bychom takhle mohli pokračovat dál a dál. Ale stejně bychom vám na závěr řekli, že je to všechno jeden velký klam. V médiích obecně najdete spíše záporně lazené zprávy o investování do nemovitostí. Jenže opak je pravdou. V drtivé většině případů jsou investiční nemovitosti spjaté s pozitivními příběhy lidí, kteří kvalitními investicemi nejen bezpečně ukládají své peníze, ale také vydělávají.

Pokud o investování do nemovitostí stále váháte, přesvědčí vás následujících 5 argumentů.

1. Krátkodobé kolísání trhu v dlouhodobém měřítku neznamená riziko

I když v poslední době inflace vzrostla na rekordní hranici a hodnota peněz se v podstatě ztrácí před očima, dává investování do nemovitostí stále smysl. Protože i když trh zakolísá, v dlouhodobém časovém výhledu to pro investiční nemovitost nic neznamená. Jen je potřeba ještě důkladněji vybírat a zvažovat všechny okolnosti.

Investice do bytu se z dlouhodobého hlediska vždy vyplatí. Je třeba si dobře vybrat, posoudit stavebně-technický stav a zohlednit provozní náklady a lokalita. Pokud se investoři zaměří na vhodný typ nemovitostí, má tato oblast investic stále zajímavý potenciál.

Graf vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze

Zdroj: Deloitte Develop Index

2. Prodělat na nemovitostech je s odbornou podporou téměř nemožné

Některé brzdí v investování do nemovitostí strach. Zvládnu to? Neprodělám? Pokud koupíte investiční nemovitost a budete ji vlastnit nejméně 7 let, o své peníze nikdy nepřijdete. To se samozřejmě netýká spekulantů, kteří s investičními nemovitostmi nakládají zcela jinak.

Jestliže jste v investování úplní začátečníci, vyplatí se poradit se s odborníky. Ti se na realitním trhu pohybují desítky let a přesně ví, jaký investiční byt bude vyhovovat vašim záměrům.

3. Čím dřív se do investování pustíte, tím dřív vyděláte

Koupit investiční byt je zásadní rozhodnutí. Pokud k tomu máte prostředky, nevyplatí se nad tím jenom přemýšlet a čekat. Ceny nemovitostí budou vždycky kolísat. Sazba úrokových sazeb také. Ovšem historie nás naučila, že po každém útlumu přijde růst.

Nad investicí je ale nutné přemýšlet tak, že si odkládáte peníze a uchováváte jejich hodnotu. A že po určitém období se dostanete do výrazného plusu, ať je inflace jakákoliv. Dřív nebo později se díky investici stanete vlastně milionáři. To není žádná pohádka ale realita. Milionář je totiž ten, jehož investiční majetek přesahuje hodnotu 1 000 000 Kč. Jakmile investiční nemovitost zaplatíte, třeba i hypotékou, tu hodnotu vám nikdo nevezme.

4. Investice do nemovitosti jako pojistka pro spokojené stáří

Spoléhat se v důchodu pouze na stát, to není zrovna ideální řešení. Možná nějaký důchod získáte. Ale bude vám to stačit tak, abyste si žili spokojeně? Pravděpodobně nikoliv.

Investování do nemovitostí znamená přijmout naprostou zodpovědnost za sebe, za svůj život a za své finanční výsledky bez jakýchkoliv výmluv. To je naprosto zásadní, pokud se chcete mít dobře.

Představte si, že do důchodu odejdete s jednou splacenou investiční nemovitostí. Najednou máte absolutní finanční jistotu. Můžete ji prodat nebo například dále pronajímat. Stále z nemovitosti jenom získáváte. Nehledě na to, že dalším generacím po sobě zanecháte něco skutečně hodnotného.

5. K investování do nemovitostí nepotřebujete speciální vzdělání

Pouhým čtením a povídáním o nemovitostech první krok k dobré investici neuděláte. A jak jsme popsali výše, překážkou většinou nejsou peníze, ale obavy. Jenže k investování do nemovitostí nepotřebujete speciální školu nebo kurz. Investování je o tom, abyste si našli vhodné informace a nebáli se.

Nejzásadnější jsou zkušenosti. Jsou určité věci, které je třeba ošetřit a pohlídat. Pokud si najdete zkušeného partnera, půjdete na jistotu.

Spolehnout se můžete na developerskou společnost Acord Invest, která se zaměřuje na historické rezidence na lukrativních a atraktivních místech s dobrou adresou v Praze.

Tak na co ještě čekat?