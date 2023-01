5 důvodů, proč je v zimě hluboce zmrazená zelenina lepší než čerstvá

Možná jste přesvědčeni, že jen čerstvá zelenina je dobrá. Je přece plná důležitých vitaminů a její chuti a barvě se nic nevyrovná! Bohužel to platí pouze v případě, že si ji sklidíte ze své vlastní zahrádky, či si ji v sezoně nakoupíte u farmáře. Jenže ani jedno není během podzimu a zimy příliš reálné. Plánujete-li nakoupit zeleninu, pak dobře zvažte všechna pro a proti.

Zralá nebo ještě „zelená“ při sklizni

V tomto období o zelenině z pole nemůže být ani řeč. Ta z obchodů, pokud nepochází ze skleníků, se sklízela nezralá. Následně byla dlouhé měsíce uložena v chladných prostorách, kde pomalu „docházela“. Z tohoto důvodu jí chybí typická barva a chuť. Na druhou stranu hluboce zmrazená zelenina se sklízí v době plné zralosti. Je ihned zpracována a rychle zmrazena. Celý tento proces zabere sotva pár hodin.

Vitaminy ztracené po cestě

Není to jen chuť, o co čerstvá zelenina přichází, než se dostane ze skladů na prodejny a k vám na stůl. Ztrácí také to nejcennější – vitaminy, kvůli kterým si ji často kupujete v domnění, že děláte něco pro své zdraví. Odborné studie uvádí jako příklad hrášek, který během 48 hodin po sklizni ztrácí až polovinu vitaminu C. To zmrazená zelenina je na tom lépe. Výrobci do ní vybírají surovinu té nejlepší kvality a díky rychlému zpracovatelskému procesu si uchová i tolik potřebné živiny. Hluboké zmrazení patří mezi nejlepší způsoby konzervace potravin.

Žádné měsíce dozrávání ve skladech! Hluboce zmrazená zelenina se sklízí v plné zralosti.

Snadná úprava, jen zapomeňte na vodu

Pokud se rozhodnete vsadit na zeleninu z mrazicího boxu, vězte, že máte v rukou to nejlepší. Zelenina má nutriční hodnoty a chuť jako v den, kdy byla sklizena. Snadná je také její příprava. Jen raději zapomeňte na vodu, pokud tedy nechystáte polévku. Při vaření se totiž vitaminy uvolní a vy byste o ně zbytečně přišli. Raději vsaďte na páru nebo máslo. Zelenina na másle je skvělá příloha a hodí se téměř ke každému masu, ať je to steak či ryba. Vyzkoušet můžete třeba NOWACO Lahůdkovou zeleninu, která obsahuje lahodnou směs mrkve, hrášku, kukuřice a květáku.

Spousta odpadu, nebo jen to, co spotřebujete

Další velkou výhodou hluboce zmrazené zeleniny je to, že ji využijete až do posledního kousku. Oproti tomu tu čerstvou musíte očistit, oloupat a okrájet. Takže část vašich peněz míří rovnou do koše, aniž byste z nich měli jakýkoliv užitek.

Vždy připravena obohatit váš jídelníček

Doba jde kupředu. Před 70 lety chladničky a mrazničky způsobily doslova revoluci v domácnostech, když dokázaly uchovat potraviny déle čerstvé. Je tedy na čase změnit postoj a využít všech možností, které doba nabízí. Vždyť i vědci mají jasno. Podle nich hluboce zmrazená zelenina a ovoce mají mnohdy lepší nutriční hodnoty než čerstvé. Navíc jsou kdykoliv po ruce. Nemusíte řešit sezonnost ani se trápit tím, jak dlouho kde ležely. Stačí sáhnout do mrazničky a pochutnat si na nich.