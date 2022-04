4 zajímavosti o Eurojackpotu, kde Henri rozdává miliardové výhry

1. Největší loterie = nejvyšší výhry

Eurojackpot je jednoznačně největší a nejrozšířenější loterií v Evropě. Loterie vznikla ve Finsku a nyní se hraje v osmnácti zemích. Česká republika se připojila v říjnu 2014. I když se jackpoty trefují napříč celou Evropou, ten vůbec nejvyšší mířil k nám.

2. Miliardářem přes noc. Na Pardubicku

Sázející láká Eurojackpot hlavně na naprosto fantastické hlavní výhry – kdo by nechtěl stát se přes noc miliardářem? Takovou výhru trefili hned dva Češi. Vůbec nejvyšší částka 2,47 miliardy korun padla v roce 2015 a směřovala na Pardubicko. Druhou nejvyšší výhru, která v ČR padla, si sázející zajistil z pohodlí svého domova. Online sázka mu v roce 2019 vynesla 1,41 miliardy korun.

3. Vozy Land Rover Defender zaplaví Česko

Samozřejmě, pohádkový jackpot poutá největší pozornost, ale miliardářský Eurojackpot nikdy netroškaří ani s věcnými prémiemi. S uvedením druhého losování přiváží loterie do Čech luxusní padesátku vozů Land Rover Defender. Od spuštění loterie u nás se už ale hrálo také třeba o Harley Davidsony, Tesly X, obytné vozy nebo o miliardářské víkendy či apartmány v Chorvatsku, Rakousku nebo o lukrativní byt v Praze. Zatím bylo ve hře 548 prémií v celkové hodnotě 500 milionů korun. V jednom termínu losování mohli sázející vyhrát i více prémií naráz – nyní je každý týden ve hře deset Land Roverů, v minulosti to bylo například deset Cest kolem světa nebo pět Miliardářských víkendů.

4. Víte, jaký je rozdíl mezi milionářem a miliardářem?

Takhle má vypadat skutečný klub miliardářů! Hlavní postavou Eurojackpotu je miliardář Henri, bez kterého by česká loterie Eurojackpot nebyla Eurojackpotem. Umí si užívat života a nekonečných zážitků plnými doušky. Víte, jak vysvětluje, jak poznáte milionáře od miliardáře? „Nedávno se mě někdo ptal, co si dává bohatý člověk v letadle. Podle mě, milionář si dá šampaňské. Ale miliardář si dá čistou vodu. Protože to své letadlo rád pilotuje,“ směje se vědoucně Henri.

Hraj s rozumem | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.