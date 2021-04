4 věci, které byste měli vědět o běhání v terénu

Výbava na nová dobrodružství

Začněme správnou výbavou. Běh je jeden z nejdostupnějších sportů. Existuje ovšem jedna položka u běžců, kterou určitě není radno podcenit. Kvalitní trailové boty jsou důležité nejen pro váš výkon a pohodlí, ale především pro vaši bezpečnost a zdraví nohou. Jakmile opustíte asfalt a vběhnete na nezpevněný povrch, okamžitě pocítíte rozdíl mezi trailovou obuví a botami na klasický silniční běh.

Obuv je třeba vybírat i na základě počasí. Pokud je povrch podmáčený, pomůže vám hluboký vzorek, aby vám boty neklouzaly. Naopak na zpevněných cestách není výrazný vzorek tolik důležitý. Při krátkém přebíhání po asfaltu by se vám dokonce zuby na botě mohly zdát nepříjemné.

Kromě správného obutí na běh v terénu nic dalšího nutně nepotřebujete. Ovšem máte-li v plánu delší výběhy, rozhodně vám doporučuji pořídit si trailový batoh. Ten svým tvarem připomíná spíše vestu, která perfektně sedí na zádech a při běhu „neskáče“. Dále obsahuje množství malých kapsiček na nejrůznější položky výbavy (klíče, doklady, energetické gely, běžecká bunda a další). Naprostá většina trailových vest disponuje také prostorem na hydrovak, který zajistí pohodlnou hydrataci během tréninku.

V nabídce prodejců vybavení na trail naleznete také speciální trailové oblečení. Určitě to není položka výbavy, kterou byste museli nutně mít, klidně si vystačíte i s obyčejným běžeckým oblečením. Pokud to však s terénním během myslíte vážně, časem si můžete svůj sportovní šatník doplnit. Oblečení na trail je velice vzdušné, takže lépe odvádí pot. Také je odolnější než klasické běžecké oblečení, protože při trailu často přichází do kontaktu třeba s větvemi. Klasické sportovní tričko by tento nechtěný kontakt nemuselo ve zdraví přežít. Z tohoto důvodu bývají trička do terénu trochu přiléhavější. A samozřejmě je trailové oblečení velice elastické, aby běžce neomezovalo v pohybu.

Svoboda je klíčovým lákadlem



Asfalt vás omezuje v pohybu. Přítomnost aut komplikuje běh po silnicích a kolem nich a bezohlední řidiči vás někdy dokonce mohou ohrožovat na zdraví. Naopak trailový běh vám umožňuje objevovat a vytvářet vlastní cesty a skoro nekontrolovaně se pohybovat i po „nezmapovaných“ cestách. Ať už v lese za domem, daleko v horách nebo na neobvyklých místech. Limity zde nejsou a je jen na vás, kam se vydáte.

Dbejte však na pravidla pohybu v národních parcích a ochranu přírody. Každý by se měl řídit heslem: „vejdi a neuškoď“. Správný trailový běžec vnímá citlivost přírody. Ví, jak ničivý dopad může mít přítomnost lidí, kteří si přírody neváží. Les, louka a hory nejsou odpadkový koš. Je to naše hřiště, o které se musíme starat, jinak o něj přijdeme. Stále více si to uvědomují i organizátoři závodů, a tak například chtějí po závodnících vlastní kelímek na občerstvovací stanice, aby pak nezůstávaly plastové kelímky poházené po lese.

Jiný styl tréninku

Běh v terénu se od běhu po silnici v mnohém liší. Různé typy nerovného terénu vyžadují změnu běžeckého stylu. Rychlost musí být pečlivě vyvážená. Moc rychlé tempo může způsobit nepříjemnosti a ztrátu kontroly nad okolím. V technických pasážích se snažte běhat spíše po přední části chodidla (ne jen běžet po špičkách, ale nejprve došlápnout na špičku a pak dotáhnout celý došlap chodidla), abyste se co nejpřesněji dotýkali země, měli svůj krok pod kontrolou a vyhnuli se nebezpečí zranění.

Mějte oči na stopkách, aby vás nepřekvapily překážky na cestě, například kořeny či kameny. Při běhu z kopce si dávejte pozor na uklouznutí. Lepší je krok krátký a jistý, než dlouhý a pyšný, který vás může zradit, neboť nemáte čas reagovat na rychlou změnu terénu pod nohama.

Vybudujte si svalovou hmotu v nohách

Pomalu zvyšujte vzdálenost a rychlost. Je důležité se při běhu cítit komfortně. Při stoupání volte kratší krok a lehce se předkloňte, pomůže vám to využívat plíce naplno a ušetříte energii tím, že budete nohy zatěžovat pouze po krátkou dobu (tím ušetříte spotřebu kyslíku ve svalech). Pokud nemáte možnost posilovat nohy pravidelným běháním do kopce, můžete dělat dřepy nebo ve městě běhat po schodech. Postupně se budete zlepšovat a kopce vám nebudou dělat takový problém.