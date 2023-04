4 tipy na jarní úklid, který vám udělá radost

1. Oblečení „na doma“ a kalhoty, co nezapnete

Každý máme v šatníku modely, které už nějaký ten pátek nezapneme a oblečení „na doma“, která zasouváme do temných koutů skříně. Co to zkusit jinak? Existují i radostnější způsoby, jak se přebytečných kousků zbavit nebo je přetvořit na něco unikátního. Pro prodej starého oblečení vyzkoušejte různé aplikace nebo second hand ve svém okolí. Pokud chcete udělat radost těm, kdo to potřebují, obraťte se na charitativní organizace, které pomáhají různým skupinám lidí kolem nás, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Pokud ale máte kreativního ducha, můžete vyzkoušet trend upcyclingu a vytvořit ze starého oblečení kousky, které vás budou zase bavit. Ať už chcete oživit velké pánské sako nebo starou džínovou bundu, na internetu i okolo sebe jistě najdete spoustu inspirace!

2. Stará elektronika, která vám leží v šuplíku

Máte doma starý telefon a nechcete se s ním jen tak rozloučit? Nebyli byste jediní – podle průzkumu agentury Kantar svůj chytrý telefon někdy prodalo jen 17 % Čechů, a to i přesto, že jej nepoužívají. Pokud také ukrýváte v šuplíku starý iPhone, zkuste ho jednoduše prodat do Swappie. Tato finská společnost iPhony vykupuje, repasuje a prodává. Je tak příkladem chytrého modelu cirkulární ekonomiky. Od svého založení v roce 2016 expandovala už do 24 zemí a překonala milník 1 milionu spokojených zákazníků. Swappie zaručuje kvalitu svých telefonů díky plné kontrole nad celým řetězcem. Garantuje, že každý repasovaný iPhone má baterii s kapacitou nejméně 80 % a že bude fungovat jako nový. Samotný technický proces testování sestává u Swappie z 52 kroků. Součástí procesu je vše, od testování a servisu použitých telefonů až po přímý prodej repasovaných zařízení se zárukou 12 měsíců, což je více, než nabízí samotný Apple. Swappie navíc nabízí možnost poslání telefonu a stejně tak jeho vrácení zdarma, pokud se cena po kontrole změní a nevyhovuje vám. Součástí tohoto „balíčku“ je také bezpečné vymazání dat. Pro vyhození drobných domácích spotřebičů, baterie nebo třeba zařízení pro zahřívaný tabák, zase navštivte web kamsnim.cz.

3. Dávno přečtené knížky

Máte plnou knihovnu knížek, které znovu číst nebudete? Výhodně je prodejte nebo vyměňte a udělejte si místo na nové tituly. Vyzkoušejte třeba službu Knihobot – knížky nafotíte, kurýr je odveze do skladu Knihobotu, a peníze vám přijdou hned, jak si je někdo koupí. Knihy můžete odnést do oblíbeného antikvariátu nebo využijte neziskový projekt KnihoBudky, který instaluje na veřejná místa knihovny. Z nich si můžete použité knihy vzít a zároveň své staré ponechat pro někoho dalšího. Knihy jsou navíc krásný dárek, takže jestli chcete někomu udělat lepší den, vyberte mu ze své knihovny titul, který by se mu mohl líbit. A pokud už si nevíte rady, zkuste knihy nechat k rozebrání třeba ve společných prostorách domu, odnést je seniorům nebo do kavárny. Možná se budete divit, komu všemu budou dělat radost!

4. Dekorace, co neslouží, a další „nezbytnosti“

Poličky, skříně, ale i různá zákoutí domova bývají mnohdy místem, kam ukládáme nejrůznější dekorace, které nám je líto vyhodit. Pokud na ně jen sedá prach, měli bychom se rozhodnout, jestli si takové věci uchováme do dalších let z důvodů citové vazby, nebo je pošleme dál. Možností, kam tyto věci předat, je plno – můžete je nabídnout rodině, sousedům, či prodat skrze online portály. Máte pocit, že už dozrál jejich čas? Ještě než se rozhodnete se jich nadobro zbavit, zkuste je vložit na Nevyhazujto.cz, kde si je zájemci mohou zdarma odvést. Někomu tak mohou ještě nějaký čas dělat radost.

