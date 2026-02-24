3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit standardy ve stavebnictví. Snižuje totiž jak celkové výrobní náklady, tak ekologickou zátěž.

Investiční holding PURPOSIA Group sdružuje 46 dceřiných firem a do roku 2026 vstupuje s tržbami kolem tří miliard korun. Finanční stabilita jí poskytuje potřebné zázemí pro investice a posílení svého postavení nejen v Evropě, ale i mimo ni. Klíčovým prvkem dalšího růstu je pro ni automatizace výroby s 3D tiskem betonu v čele.

Stavět rychleji, úsporněji, s menší chybovostí

Podle vedení skupiny dokáže 3D tisk betonu nejen zkrátit dobu výstavby, ale v závislosti na typu projektu může přinést výrazné úspory nákladů díky zefektivnění pracovních procesů a hospodárnějšímu využití materiálu. Technologie zároveň umožňuje přesné dávkování a ukládání směsi prostřednictvím digitálně řízené výroby, čímž omezuje vznik technologického odpadu, a přispívá k vysoké míře geometrické přesnosti a opakovatelnosti výroby.

„Nejde o experiment ani marketingový trik. Jde o standardizovatelnou technologii, která má potenciál stát se běžnou součástí stavebnictví,“ říká generální ředitel PURPOSIA Group Jan Hasík.

Technologii rozvíjí společnost Coral Construction Technologies, která je součástí holdingu Purposia a ve spojení se sesterskou stavební skupinou HSF System realizuje první tištěné projekty. „Pro veřejnost je asi nejzajímavější ukázkou horní stanice lanovky v Malé Morávce, která je z velké části vyrobená touto technologií. Momentálně intenzivně pracujeme na možnosti zakomponování 3D technologie do probíhajících staveb, mimo jiné například u stavby kostela v Neratovicích,“ doplňuje jednatel společnosti Coral Construciton Technologies Tomáš Kosa. Další realizace s využitím 3D tisku betonu z produkce Coral už stojí například v Lucembursku a ve fázi příprav jsou projekty sociálního bydlení i soukromé výstavby v Mexiku.

Od Česka po Blízký východ

PURPOSIA Group dnes působí v deseti evropských zemích a jejím cílem je expandovat na další zahraniční trhy. 3D tisk betonu představila na mezinárodních veletrzích v USA, Japonsku či Saúdské Arábii. Právě tam vidí firma velký potenciál, protože rychle rostoucí regiony hledají efektivní a škálovatelná stavební řešení.

„3D tisk umožňuje v poměrně krátkém čase realizovat složité projekty s organickými tvary. To otevírá zcela nové možnosti architektům i investorům,“ dodává Tomáš Kosa.

Současně ale zdůrazňuje, že technologie není určena jen pro velké zahraniční projekty. Uplatnění může najít i v realizacích dostupného bydlení, obecní výstavbě nebo i v menších architektonických projektech.

Stabilní základ pro inovace

Základem expanze je stabilní ekonomické zázemí. Zatímco část stavebního trhu v roce 2025 zpomalila, jiné segmenty skupiny, například výrobce hliníkových prvků společnost Pruniwerk, zaznamenaly rekordní výsledky. Purposia zároveň investovala do modernizace výrobních kapacit dceřiné společnosti PrefaONV, čímž rozšířila nabízený sortiment o další železobetonové konstrukční prvky.

Rok 2026 má být obdobím dalších investic a růstu, kdy se technologie ověřená pilotními projekty postupně stane standardní součástí výstavby. „Věřím, že jakmile budou stát a plně sloužit první 3D tištěné stavby, získá si tato technologie brzy důvěru odborníků i široké veřejnosti. Jedná se totiž o bezpečnou, spolehlivou a dlouhodobě udržitelnou metodu, plně kompatibilní s platnými normami a technickými standardy,“ uzavírá Hasík.

24. února 2026

