3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Investiční holding PURPOSIA Group sdružuje 46 dceřiných firem a do roku 2026 vstupuje s tržbami kolem tří miliard korun. Finanční stabilita jí poskytuje potřebné zázemí pro investice a posílení svého postavení nejen v Evropě, ale i mimo ni. Klíčovým prvkem dalšího růstu je pro ni automatizace výroby s 3D tiskem betonu v čele.
Stavět rychleji, úsporněji, s menší chybovostí
Podle vedení skupiny dokáže 3D tisk betonu nejen zkrátit dobu výstavby, ale v závislosti na typu projektu může přinést výrazné úspory nákladů díky zefektivnění pracovních procesů a hospodárnějšímu využití materiálu. Technologie zároveň umožňuje přesné dávkování a ukládání směsi prostřednictvím digitálně řízené výroby, čímž omezuje vznik technologického odpadu, a přispívá k vysoké míře geometrické přesnosti a opakovatelnosti výroby.
„Nejde o experiment ani marketingový trik. Jde o standardizovatelnou technologii, která má potenciál stát se běžnou součástí stavebnictví,“ říká generální ředitel PURPOSIA Group Jan Hasík.
Technologii rozvíjí společnost Coral Construction Technologies, která je součástí holdingu Purposia a ve spojení se sesterskou stavební skupinou HSF System realizuje první tištěné projekty. „Pro veřejnost je asi nejzajímavější ukázkou horní stanice lanovky v Malé Morávce, která je z velké části vyrobená touto technologií. Momentálně intenzivně pracujeme na možnosti zakomponování 3D technologie do probíhajících staveb, mimo jiné například u stavby kostela v Neratovicích,“ doplňuje jednatel společnosti Coral Construciton Technologies Tomáš Kosa. Další realizace s využitím 3D tisku betonu z produkce Coral už stojí například v Lucembursku a ve fázi příprav jsou projekty sociálního bydlení i soukromé výstavby v Mexiku.
Od Česka po Blízký východ
PURPOSIA Group dnes působí v deseti evropských zemích a jejím cílem je expandovat na další zahraniční trhy. 3D tisk betonu představila na mezinárodních veletrzích v USA, Japonsku či Saúdské Arábii. Právě tam vidí firma velký potenciál, protože rychle rostoucí regiony hledají efektivní a škálovatelná stavební řešení.
„3D tisk umožňuje v poměrně krátkém čase realizovat složité projekty s organickými tvary. To otevírá zcela nové možnosti architektům i investorům,“ dodává Tomáš Kosa.
Současně ale zdůrazňuje, že technologie není určena jen pro velké zahraniční projekty. Uplatnění může najít i v realizacích dostupného bydlení, obecní výstavbě nebo i v menších architektonických projektech.
Stabilní základ pro inovace
Základem expanze je stabilní ekonomické zázemí. Zatímco část stavebního trhu v roce 2025 zpomalila, jiné segmenty skupiny, například výrobce hliníkových prvků společnost Pruniwerk, zaznamenaly rekordní výsledky. Purposia zároveň investovala do modernizace výrobních kapacit dceřiné společnosti PrefaONV, čímž rozšířila nabízený sortiment o další železobetonové konstrukční prvky.
Rok 2026 má být obdobím dalších investic a růstu, kdy se technologie ověřená pilotními projekty postupně stane standardní součástí výstavby. „Věřím, že jakmile budou stát a plně sloužit první 3D tištěné stavby, získá si tato technologie brzy důvěru odborníků i široké veřejnosti. Jedná se totiž o bezpečnou, spolehlivou a dlouhodobě udržitelnou metodu, plně kompatibilní s platnými normami a technickými standardy,“ uzavírá Hasík.