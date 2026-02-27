33 let zkušeností, inovací a bezpečné péče o krásu

Komerční sdělení
ESTETICUSTI s.r.o. patří už třiatřicet let k lídrům plastické, estetické a laserové medicíny na severu Čech. Zakladatelka a primářka Blanka Vraspírová stála u zrodu oboru v regionu a sleduje jeho dynamický vývoj od léčebných výkonů až po moderní šetrné metody.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

ESTETICUSTI s.r.o. je největší a zároveň nejstarší soukromou klinikou plastické, estetické a laserové medicíny na severu Čech, lidem pomáhá už třiatřicet let. „Když jsem začínala, byli jsme na severu Čech pouze dva plastičtí chirurgové. Nedokázali jsme si vůbec představit, že se za pár let stanou estetické zákroky zcela běžnou součástí života, říká Blanka Vraspírová, zakladatelka a primářka kliniky.

Jak se za ta léta změnil obor plastické a estetické chirurgie?

To vůbec nelze srovnávat. V začátcích jsme dělali léčebnou plastickou chirurgii. Postupně jsme začali přecházet na estetickou medicínu, například operace nosů, operovali jsme odstáté ušní boltce nebo zvětšení a modelaci prsou. Ale zájemců bylo tehdy minimum. Tenkrát se třeba vůbec neprováděly liposukce, nebyly žádné výplně na mimické vrásky. Dnes je nabídka široká a je těžké vybrat to nejlepší. My jsme jako první klinika v republice začali s liposukcemi. Ale to, co a jak jsme prováděli před více než dvaceti lety, je už dneska mimo. Vývoj jde rychle dopředu a k dispozici jsou nové postupy, aby liposukce byla účinnější, dokonalejší a šetrnější k tělu.

Vzrostla také nabídka pracovišť, zejména na sociálních sítích, kde vám nějaké estetické úpravy udělají…

To je fakt, je nás mnohem více, ale zákroky provádějí i ti, kteří v oboru nemají atestaci. Mantrou dnešní doby je rychlý zisk. A protože některé výkony nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou, ale platí si je každý sám, vidina peněz může být velkým lákadlem. Bohužel to často dopadá velmi špatně, protože zákroky provádí „odborníci“ bez atestace v daném oboru a bez zkušeností. Estetické zákroky provádějí i kosmetičky, které klientkám píchají různé výplňové materiály aplikují botulotoxin nebo zvětšují rty. Ženy tyto služby využívají, protože je to levnější, ale možná rizika si neuvědomují. Nevědí ani, odkud pochází materiály, se kterými kosmetička pracuje. Na klinice jsme řešili spoustu opravdu těžkých případů, kdy k nám přišly klientky právě po neodborném zákroku u kosmetičky.

Co byste doporučila těm, kteří o nějakém estetickém zákroku uvažují?

Rozhodně aby se obrátili na renomovaná pracoviště s nějakou historií a zjistily si reference. A nevěřili všemu, co vidí na sociálních sítích, kde mnohdy nelegální pracoviště ukazují fotky před a po zákroku.

O které estetické úpravy je největší zájem?

Naše klinika má několik částí – plastickou a estetickou chirurgii, laserovou medicínu a kosmetiku. V podstatě v každém úseku je něco. Máme největší laserové centrum na severu Čech, kdy jsme schopni vyřešit celou škálu problémů od odstraňování mateřských znamének, jizev, vrásek, žilek, pigmentových skvrn, kožních nádorů. Máme i laser na odstranění výrazného ochlupení. V této oblasti je zájem o všechno. Co se týká chirurgické části, nejčastěji operujeme oční víčka u žen i u mužů. Pánové také mají zájem o intimní plastiky a úpravy genitálií, to dělá málokdo. Provádíme je hlavně ze zdravotních důvodů. Jsme v tomto směru opravdu výjimeční. Jako jediná klinika v severočeském kraji pracujeme s novým švýcarským přístrojem LaserMe. Jde o moderní laserové ošetření pleti, které podporuje přirozenou regeneraci pokožky a zlepšuje její celkový vzhled. Přístroj se zabývá zpevněním obličeje, krku, dekoltu, zvětšením rtů, vlasovou mezoterapií, vráskami, jizvami dále řeší strie, celulitidu , zpevňuje paže a tak dále.

Když chce klient úpravu intimních partií, stydí se nebo to bere jako běžný zákrok?

Chlapi se někdy stydí, možná proto, že jsem žena. Ale nemají důvod, operací intimních partií jsem provedla mnoho. Vždy je důležité získat si jeho důvěru.

Co všechno jsou lidé ochotni podstoupit, aby byli krásnější?

Mnohdy bolest, čas a taky peníze. Společnost je nastavená tak, že jakýkoliv „defekt“ na obličeji se dá vylepšit do stavu totální dokonalosti. Myslím, že lidé byli dříve konzervativnější a stárnutí brali jako přirozený proces. Dneska se hroutí z každé vrásky, která se objeví.

Jak je při vaší práci důležité držet si odstup?

O našem oboru se říká, že to je psychochirurgie. Při konzultaci nepoznáte, co se člověku honí v hlavě. Když se mi něco při konzultaci nepozdává, věnuji klientovi více, abych zjistila co nejvíce o důvodech, proč estetické úpravy chce. Musím ale říct, že po těch letech mě už málo co překvapí.

S ohledem na vaši profesi, analyzujete ženy a muže, které potkáváte? Říkáte si: ten by potřeboval upravit to nebo ono?

Samozřejmě, je to profesionální deformace.

https://www.instagram.com/plastika_esteticusti

https://www.facebook.com/lenka.vesela.3538

Nejčtenější

Fotovoltaika není jen dotace, jsou to i starosti

Komerční sdělení

Skutečná prověrka fotovoltaiky nepřichází při montáži, ale až po několika letech provozu. Teprve čas ukáže, zda byl systém navržen s dostatečnou rezervou, zda odpovídá reálné spotřebě a zda splňuje...

3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Komerční sdělení

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit...

Nové metody léčí uzly štítné žlázy bez nutnosti operace

Komerční sdělení
hlavni.png

Nenápadné zduření na krku může být neškodnou změnou, ale i prvním signálem vážného onemocnění. ORL klinika Pardubické nemocnice patří ke špičce v Česku a nabízí moderní a šetrnou léčbu, precizní...

Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Komerční sdělení
Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů a součást skupiny Hisense, oznamuje nové partnerství s fotbalistou Lukou Modrićem. Držitel Zlatého míče se ke značce připojuje jako ambasador v...

McDonald’s Cup překonává rekord, zájem o školní soutěž stoupá

Komerční sdělení

McDonald’s Cup, největší školní fotbalový turnaj v České republice, letos opět roste. Do 27. ročníku se přihlásilo 2 207 základních škol, které postaví 3 681 týmů z více než 43 000 dětí, což...

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

Komerční sdělení
Jevgenija Sedláčková

Jevgenija Sedláčková, kurátorka wellness a vědomé péče o sebe a výhradní distributorka značky přírodní kosmetiky SPA CEYLON v České republice, o vědomé péči o sebe, stresu, spánku a tom, proč...

27. února 2026

Mentální koučink – Osobní rozvoj a prevence jako jeden proces

Komerční sdělení

„Když jsme v něčem příliš dlouho, začneme to brát jako normu. Pohled zvenku pak často pojmenuje to, co jsme přestali vidět. A právě to bývá začátkem změny,“ říká mentální koučka Kateřina Špeciánová.

27. února 2026

33 let zkušeností, inovací a bezpečné péče o krásu

Komerční sdělení

ESTETICUSTI s.r.o. patří už třiatřicet let k lídrům plastické, estetické a laserové medicíny na severu Čech. Zakladatelka a primářka Blanka Vraspírová stála u zrodu oboru v regionu a sleduje jeho...

27. února 2026

Život zasvěcený pomoci potřebným

Komerční sdělení
Drahomíra Kučerová

Centrum sociální péče Helias v Ústí nad Labem poskytuje služby lidem s mentálním postižením. O tom, jak funguje, jsme hovořili s jeho ředitelkou Mgr. Drahomírou Kučerovou.

27. února 2026

HEDVA ČESKÝ BROKÁT – tradice od 19. století

Komerční sdělení
Moderní tkaný šátek

Společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT z Rýmařova patří k pokračovatelům české textilní tradice sahající do 19. století. Navazuje na výrobu hedvábnických a brokátových tkanin a dnes rozvíjí produkci...

27. února 2026

LG Electronics partnerem Recyklohraní

Komerční sdělení
LG Electronics partnerem Recyklohraní

Do projektu Recyklohraní se v loňském roce zapojilo 375 škol a 8 950 žáků. V rámci projektu bylo recyklováno 2 284 spotřebičů.

27. února 2026

Zajistěte si teplo s kvalitními infrapanely

Komerční sdělení
a

Jakmile teplé letní dny nahradí první známky přicházející zimy, začínáme všichni řešit otázku vytápění. Zajistit teplo pro domov, firmu nebo jiné veřejné prostory lze celou řadou způsobů. V tomto...

27. února 2026

Revoluce v poslechu: Huawei uvádí na trh nová sluchátka FreeBuds Pro 5

Komerční sdělení
FreeBuds Pro 5

Hudba formuje náš den i náladu, dokáže nás povzbudit, zklidnit i pomoci se soustředit. Právě s touto myšlenkou uvedl Huawei na trh nová sluchátka FreeBuds Pro 5, která přináší čistý zvuk,...

27. února 2026

Jednoduchý způsob, jak prodloužit životnost motoru

Komerční sdělení
Jednoduchý způsob, jak prodloužit životnost motoru.

Vaše auto si zaslouží víc. Pokud chcete motoru dopřát tu nejlepší péči, vyhnout se zbytečným opravám a znovu si užívat hladkou jízdu, je tu jedno řešení, které by měl znát každý řidič: vodíková...

27. února 2026

Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Komerční sdělení
Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Plzeňský kraj, podobně jako jiné části republiky řeší, jak si poradit s nedostatkem praktických nebo dětských doktorů. Hejtmanství v čele s Kamalem Farhanem situaci už od loňského roku řeší a do...

26. února 2026

McDonald’s Cup překonává rekord, zájem o školní soutěž stoupá

Komerční sdělení

McDonald’s Cup, největší školní fotbalový turnaj v České republice, letos opět roste. Do 27. ročníku se přihlásilo 2 207 základních škol, které postaví 3 681 týmů z více než 43 000 dětí, což...

26. února 2026

Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste

Komerční sdělení
Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste

Přestože si většina lidí čistí zuby každý den, profesionální dentální hygienu část populace stále podceňuje. Podle dostupných dat ji až polovina dospělých Čechů nikdy neabsolvovala.

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.