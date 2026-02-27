33 let zkušeností, inovací a bezpečné péče o krásu

ESTETICUSTI s.r.o. je největší a zároveň nejstarší soukromou klinikou plastické, estetické a laserové medicíny na severu Čech, lidem pomáhá už třiatřicet let. „Když jsem začínala, byli jsme na severu Čech pouze dva plastičtí chirurgové. Nedokázali jsme si vůbec představit, že se za pár let stanou estetické zákroky zcela běžnou součástí života, říká Blanka Vraspírová, zakladatelka a primářka kliniky.
Jak se za ta léta změnil obor plastické a estetické chirurgie?
To vůbec nelze srovnávat. V začátcích jsme dělali léčebnou plastickou chirurgii. Postupně jsme začali přecházet na estetickou medicínu, například operace nosů, operovali jsme odstáté ušní boltce nebo zvětšení a modelaci prsou. Ale zájemců bylo tehdy minimum. Tenkrát se třeba vůbec neprováděly liposukce, nebyly žádné výplně na mimické vrásky. Dnes je nabídka široká a je těžké vybrat to nejlepší. My jsme jako první klinika v republice začali s liposukcemi. Ale to, co a jak jsme prováděli před více než dvaceti lety, je už dneska mimo. Vývoj jde rychle dopředu a k dispozici jsou nové postupy, aby liposukce byla účinnější, dokonalejší a šetrnější k tělu.
Vzrostla také nabídka pracovišť, zejména na sociálních sítích, kde vám nějaké estetické úpravy udělají…
To je fakt, je nás mnohem více, ale zákroky provádějí i ti, kteří v oboru nemají atestaci. Mantrou dnešní doby je rychlý zisk. A protože některé výkony nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou, ale platí si je každý sám, vidina peněz může být velkým lákadlem. Bohužel to často dopadá velmi špatně, protože zákroky provádí „odborníci“ bez atestace v daném oboru a bez zkušeností. Estetické zákroky provádějí i kosmetičky, které klientkám píchají různé výplňové materiály aplikují botulotoxin nebo zvětšují rty. Ženy tyto služby využívají, protože je to levnější, ale možná rizika si neuvědomují. Nevědí ani, odkud pochází materiály, se kterými kosmetička pracuje. Na klinice jsme řešili spoustu opravdu těžkých případů, kdy k nám přišly klientky právě po neodborném zákroku u kosmetičky.
Co byste doporučila těm, kteří o nějakém estetickém zákroku uvažují?
Rozhodně aby se obrátili na renomovaná pracoviště s nějakou historií a zjistily si reference. A nevěřili všemu, co vidí na sociálních sítích, kde mnohdy nelegální pracoviště ukazují fotky před a po zákroku.
O které estetické úpravy je největší zájem?
Naše klinika má několik částí – plastickou a estetickou chirurgii, laserovou medicínu a kosmetiku. V podstatě v každém úseku je něco. Máme největší laserové centrum na severu Čech, kdy jsme schopni vyřešit celou škálu problémů od odstraňování mateřských znamének, jizev, vrásek, žilek, pigmentových skvrn, kožních nádorů. Máme i laser na odstranění výrazného ochlupení. V této oblasti je zájem o všechno. Co se týká chirurgické části, nejčastěji operujeme oční víčka u žen i u mužů. Pánové také mají zájem o intimní plastiky a úpravy genitálií, to dělá málokdo. Provádíme je hlavně ze zdravotních důvodů. Jsme v tomto směru opravdu výjimeční. Jako jediná klinika v severočeském kraji pracujeme s novým švýcarským přístrojem LaserMe. Jde o moderní laserové ošetření pleti, které podporuje přirozenou regeneraci pokožky a zlepšuje její celkový vzhled. Přístroj se zabývá zpevněním obličeje, krku, dekoltu, zvětšením rtů, vlasovou mezoterapií, vráskami, jizvami dále řeší strie, celulitidu , zpevňuje paže a tak dále.
Když chce klient úpravu intimních partií, stydí se nebo to bere jako běžný zákrok?
Chlapi se někdy stydí, možná proto, že jsem žena. Ale nemají důvod, operací intimních partií jsem provedla mnoho. Vždy je důležité získat si jeho důvěru.
Co všechno jsou lidé ochotni podstoupit, aby byli krásnější?
Mnohdy bolest, čas a taky peníze. Společnost je nastavená tak, že jakýkoliv „defekt“ na obličeji se dá vylepšit do stavu totální dokonalosti. Myslím, že lidé byli dříve konzervativnější a stárnutí brali jako přirozený proces. Dneska se hroutí z každé vrásky, která se objeví.
Jak je při vaší práci důležité držet si odstup?
O našem oboru se říká, že to je psychochirurgie. Při konzultaci nepoznáte, co se člověku honí v hlavě. Když se mi něco při konzultaci nepozdává, věnuji klientovi více, abych zjistila co nejvíce o důvodech, proč estetické úpravy chce. Musím ale říct, že po těch letech mě už málo co překvapí.
S ohledem na vaši profesi, analyzujete ženy a muže, které potkáváte? Říkáte si: ten by potřeboval upravit to nebo ono?
Samozřejmě, je to profesionální deformace.
https://www.instagram.com/plastika_esteticusti
https://www.facebook.com/lenka.vesela.3538