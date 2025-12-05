33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Každý touží po tom probouzet se ráno odpočinutý a plný energie. Spánek posiluje naši imunitu, je cestou ke zdraví a úspěchu a naše tělo se bez něj neobejde. Jenže dobře se vyspat, to není samozřejmost. „S postelí jsme v mnohem užším kontaktu než s čímkoliv jiným v domácnosti,“ připomíná zakladatelka značky LUXURY SLEEPING (www.postele-ls.cz) Ivana Guthová. „A právě z této filozofie vychází celý koncept našich postelí, které jsou vytvářeny s ohledem na skutečné potřeby lidského těla, a ne komerční normy.“ Zapomeňte na universální řešení! Protože je každý z nás jedinečný, ruční zakázková výroba zaručuje, že i vaše postel bude vždy originál, stvořený jen pro vás. Navíc může být vybavena funkcí polohování (Polohovací postele - dálkově ovládané polohování vysokých postelí na míru) a proměnit se v relaxační zónu pro odpočinek.
Proč je postel klíčovou investicí do našeho zdraví?
Každý den jsme vystavováni stresu a zátěži. I když často hledáme rychlé způsoby regenerace, začít bychom měli tam, kde den končí a nový začíná – v posteli. Postel dávno není jen o spánku. Je to místo, kde občas pracujeme, jindy odpočíváme a když jsme nemocní, trávíme v ní více času, než bychom si přáli. Volba bezkonkurenčního pohodlí, které známe z nejlepších světových hotelů, proto není rozmařilost, ale promyšlené rozhodnutí.
Nejde jen o ráno bez bolesti zad, ale také o čistou mysl a chuť vstoupit do nového pracovního dne. Mnoho lidí netuší, že kvalita postele má přímý vliv na duševní i fyzickou rovnováhu.
Investice do postele se nevrací v penězích, ale v kvalitě života, zdraví a pracovní produktivitě.
Neexistuje jedna nejlepší postel pro všechny. Jen ta na míru
Mnoho lidí si myslí, že najdou „nejlepší postel pro všechny“. Opak je pravdou. Lůžko musí naprosto vyhovovat každému z hlediska správné podpory těla, spánkových návyků, zdravotního stavu i designu. V době, kdy se personalizace stává samozřejmostí napříč prémiovým zbožím, stále více lidí dokáže ocenit i ve světě spánku postel na míru. Ideální lůžko není univerzální řešení, ale volba, která by měla vznikat s ohledem na konkrétní potřeby konkrétního těla. Zárukou kvalitního a plnohodnotného spánku je proto pouze postel zhotovená na míru našim individuálním potřebám.
Spánkoví specialisté - Průvodci světem luxusního odpočinku
LUXURY SLEEPING pomáhá s výběrem už od roku 2008, kdy se stal prvním multibrand showroomem svého druhu u nás. Zastupuje nejlepší světové značky postelí, které se pyšní prokázanou více než stoletou tradicí – a tedy garancí nejvyšší kvality. Namísto „nakupování naslepo“ se obraťte na zkušené poradce.
Spánkoví specialisté v LUXURY SLEEPING s nenahraditelnými zkušenostmi provedou zákazníka výběrem jednotlivých komponentů a pomohou sestavit ideální kombinaci v souladu s celkovým designem postele.
Na co se zaměřit při výběru postele na míru:
- Podpora těla: Správná volba tvrdosti, typu a kombinace matrací, která odpovídá stavbě vašeho těla a spánkovým návykům.
- Design a Personalizace: U nás se můžete stát architektem své postele. Určíte si rozměry, celkovou výšku, design záhlaví a vybíráte z více než 1500 typů potahových materiálů včetně pravé kůže. Vtisknete posteli vlastní estetický vkus, který zapadne do interiéru.
- Technologie a komfort
Polohování - Home Office z pohodlí postele
Postel dnes zdaleka neslouží jenom ke spánku. Často v ní také pracujeme, čteme si nebo odpočíváme. Zákazníci proto stále častěji požadují, aby se lůžko dokázalo přizpůsobit i dennímu režimu – bez kompromisů v kvalitě spánku. Právě zde vstupují do hry vysoce sofistikované boxspringy s polohovacím systémem:
- Multifunkční zóna: Polohovací postel vyrobená na míru umožňuje dlouhodobou a pohodlnou práci třeba při home-office. Pouhým stisknutím tlačítka dálkového ovladače ji proměníte v ergonomicky pohodlné křeslo.
- Pohodlné ovládání: Postel nabízí zcela tichý polohovací systém na dálkové ovládání s možností uložení oblíbených poloh do paměti.
- Praktické příslušenství: Postel lze vybavit nejrůznějšími doplňky, jako je osvětlení, vestavěné zásuvky s úložným prostorem či nabíječky na elektroniku.
Doplňky, které vdechnou duši
Návštěva showroomu LUXURY SLEEPING ve vás vzbudí nadšení. Nejen postel, ale i doplňky tvoří atmosféru.
Jak dodává Ivana Guthová: „Potěšíte se zde vším, co vdechne duši vaší domácnosti. V nabídce máme skvostné povlečení, polštáře a přikrývky z jemného prachového peří a designové interiérové parfémy."
V posteli strávíme třetinu života. Nešetřeme na ní!