33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení
V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje k vaší duševní a fyzické rovnováze a polohováním se promění v ergonomickou oázu pro home-office.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Každý touží po tom probouzet se ráno odpočinutý a plný energie. Spánek posiluje naši imunitu, je cestou ke zdraví a úspěchu a naše tělo se bez něj neobejde. Jenže dobře se vyspat, to není samozřejmost. „S postelí jsme v mnohem užším kontaktu než s čímkoliv jiným v domácnosti,“ připomíná zakladatelka značky LUXURY SLEEPING (www.postele-ls.cz) Ivana Guthová. „A právě z této filozofie vychází celý koncept našich postelí, které jsou vytvářeny s ohledem na skutečné potřeby lidského těla, a ne komerční normy.“ Zapomeňte na universální řešení! Protože je každý z nás jedinečný, ruční zakázková výroba zaručuje, že i vaše postel bude vždy originál, stvořený jen pro vás. Navíc může být vybavena funkcí polohování (Polohovací postele - dálkově ovládané polohování vysokých postelí na míru) a proměnit se v relaxační zónu pro odpočinek.

Proč je postel klíčovou investicí do našeho zdraví?

Každý den jsme vystavováni stresu a zátěži. I když často hledáme rychlé způsoby regenerace, začít bychom měli tam, kde den končí a nový začíná – v posteli. Postel (Postele - luxusní vysoké postele na míru renomovaných značek s tradicí) dávno není jen o spánku. Je to místo, kde občas pracujeme, jindy odpočíváme a když jsme nemocní, trávíme v ní více času, než bychom si přáli. Volba bezkonkurenčního pohodlí, které známe z nejlepších světových hotelů, proto není rozmařilost, ale promyšlené rozhodnutí.

Nejde jen o ráno bez bolesti zad, ale také o čistou mysl a chuť vstoupit do nového pracovního dne. Mnoho lidí netuší, že kvalita postele má přímý vliv na duševní i fyzickou rovnováhu.

Investice do postele se nevrací v penězích, ale v kvalitě života, zdraví a pracovní produktivitě.

Neexistuje jedna nejlepší postel pro všechny. Jen ta na míru

Mnoho lidí si myslí, že najdou „nejlepší postel pro všechny“. Opak je pravdou. Lůžko musí naprosto vyhovovat každému z hlediska správné podpory těla, spánkových návyků, zdravotního stavu i designu. V době, kdy se personalizace stává samozřejmostí napříč prémiovým zbožím, stále více lidí dokáže ocenit i ve světě spánku postel na míru. Ideální lůžko není univerzální řešení, ale volba, která by měla vznikat s ohledem na konkrétní potřeby konkrétního těla. Zárukou kvalitního a plnohodnotného spánku je proto pouze postel zhotovená na míru našim individuálním potřebám.

Spánkoví specialisté - Průvodci světem luxusního odpočinku

LUXURY SLEEPING pomáhá s výběrem už od roku 2008, kdy se stal prvním multibrand showroomem svého druhu u nás. Zastupuje nejlepší světové značky postelí, které se pyšní prokázanou více než stoletou tradicí – a tedy garancí nejvyšší kvality. Namísto „nakupování naslepo“ se obraťte na zkušené poradce.

Spánkoví specialisté v LUXURY SLEEPING s nenahraditelnými zkušenostmi provedou zákazníka výběrem jednotlivých komponentů a pomohou sestavit ideální kombinaci v souladu s celkovým designem postele.

Na co se zaměřit při výběru postele na míru (Výroba na míru - postele ručně vyráběné na zakázku. Každá postel je originál):

  • Podpora těla: Správná volba tvrdosti, typu a kombinace matrací, která odpovídá stavbě vašeho těla a spánkovým návykům.
  • Design a Personalizace: U nás se můžete stát architektem své postele. Určíte si rozměry, celkovou výšku, design záhlaví a vybíráte z více než 1500 typů potahových materiálů včetně pravé kůže. Vtisknete posteli vlastní estetický vkus, který zapadne do interiéru.
  • Technologie a komfort

Polohování - Home Office z pohodlí postele

Postel dnes zdaleka neslouží jenom ke spánku. Často v ní také pracujeme, čteme si nebo odpočíváme. Zákazníci proto stále častěji požadují, aby se lůžko dokázalo přizpůsobit i dennímu režimu – bez kompromisů v kvalitě spánku. Právě zde vstupují do hry vysoce sofistikované boxspringy s polohovacím systémem:

  • Multifunkční zóna: Polohovací postel vyrobená na míru umožňuje dlouhodobou a pohodlnou práci třeba při home-office. Pouhým stisknutím tlačítka dálkového ovladače ji proměníte v ergonomicky pohodlné křeslo.
  • Pohodlné ovládání: Postel nabízí zcela tichý polohovací systém na dálkové ovládání s možností uložení oblíbených poloh do paměti.
  • Praktické příslušenství: Postel lze vybavit nejrůznějšími doplňky, jako je osvětlení, vestavěné zásuvky s úložným prostorem či nabíječky na elektroniku.

Doplňky, které vdechnou duši

Návštěva showroomu LUXURY SLEEPING ve vás vzbudí nadšení. Nejen postel, ale i doplňky tvoří atmosféru.

Jak dodává Ivana Guthová: „Potěšíte se zde vším, co vdechne duši vaší domácnosti. V nabídce máme skvostné povlečení (Ložní prádlo - luxusní povlečení značky Slabbinck. Tradice. Zakázková ruční výroba), polštáře a přikrývky z jemného prachového peří a designové interiérové parfémy.“ (Interiérové parfémy - Luxusní postele a matrace špičkových značek s dlouholetou tradicí a královským rodokmenem).

Kontaktujte nás a sjednejte si schůzku v našem showroomu LUXURY SLEEPING (https://www.postele-ls.cz/cs/kontakt-345.html)! Kontakt: www.postele-ls.cz, tel.: 773 503 100, LUXURY SLEEPING, Korunní 108b/2569, Praha 10 – Vinohrady.

V posteli strávíme třetinu života. Nešetřeme na ní!

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Mokro-suché vysavače Dreame pod lupou: výkon, funkce a efektivita

Komerční sdělení
Porovnali jsme čtyři klíčové modely mokro-suchých tyčových vysavačů Dreame.

Chcete zkrátit čas úklidu na minimum? Tyto vysavače současně vysávají i vytírají, takže zvládnou nepořádek jedním tahem. Podívali jsme se na jejich výkon, technologie i praktičnost a připravili...

33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení

V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje...

5. prosince 2025

Stala se CEO během rodičovské. Lenky příběh bourá byznysové stereotypy

Komerční sdělení

Lenka Švihálková je už dva roky CEO SmartEmailingu, technologické firmy, která vyvíjí platformu pro e-mail marketing.

5. prosince 2025

Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Komerční sdělení
Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

5. prosince 2025

Josef Grill spouští startup s ambicí přepsat pravidla evropského trhu

Komerční sdělení

Internetový vizionář Josef Grill spouští nový startup SODEW s ambicí přepsat evropský trh. Projekt postavený na zázemí WEDOSu nabízí rychlý hosting s WordPressem a startuje expanzi v Polsku. Přechod...

4. prosince 2025  15:30

Zhodnoťte svou nemovitost s realitní kanceláří, která myslí jinak

Komerční sdělení
Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav se rozrůstá a s ní i příležitosti pro majitele nemovitostí. Právě zde otevírá svou novou pobočku realitní síť EVROPA , která přináší nejen profesionální služby a zázemí stabilní...

4. prosince 2025  4:15

Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Komerční sdělení
Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Nebezpečné choroby šířené potkany ohrožují tisíce domácností. Leptospiróza, mor či tularémie jsou jen některé z rizik. Deratizace a hubení potkanů musí být provedeny odborně a včas. Profesionální...

4. prosince 2025

NYT: Expo jako společné vytváření budoucí společnosti, část první

Komerční sdělení
Návštěvníci se večer vydávají směrem k východu z areálu výstavy Expo 2025.

Od nejdůležitějších událostí po navázané kontakty – zde najdete vše, co se na Expo 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai odehrálo, ať už plánované, nebo nečekané, pro případ, že jste to zmeškali....

4. prosince 2025

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

4. prosince 2025

Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Komerční sdělení
AI školení pro ředitele střeních škol

Workshop pro ředitele středních škol uspořádal Ústecký kraj v rámci projektu Návrat do budoucnosti. Uznávaný odborník na umělou inteligenci Jan Romportl na něm účastníkům vysvětlil zajímavé a...

4. prosince 2025

Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Vimperský závod Rohde & Schwarz tento týden přivítal svého tisícího zaměstnance. Symbolické uvítání pod vedením závodu zdůraznilo význam tohoto důležitého milníku a navázalo na 25 let růstu, inovací...

4. prosince 2025

Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Komerční sdělení

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business.

4. prosince 2025

Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Komerční sdělení

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business.

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.