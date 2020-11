30 zajímavostí, které jste nevěděli o Dunaji III. Díl

V poslední době si Dunaj a obyvatelé jeho okolí vysloužili pozornost tvůrců dokumentárního seriálu Dunaj – proti proudu, který můžete sledovat na televizní stanici Spektrum.

21. Terorista na útěku

Nedaleko Dunaje v oblasti Vojvodiny v dnešním Srbsku se narodil Szilveszter Matuska. Matuska v roce 1931 způsobil vykolejení dvou vlaků, použil k tomu dynamit. Celkem takto zranil přes 200 cestujících a 22 osob při neštěstí zahynulo. Matuska byl ještě téhož roku zatčen ve Vídni a uvězněn v maďarské věznici Vác. Odtud ale v roce 1945 uprchl a od té doby o něm nikdo neslyšel.

22. Dunajští rybáři

Nikoho asi nepřekvapí, že Dunaj je nesmírně důležitým hospodářským centrem, mimo jiné díky rybaření. Z jeho vln lidé loví ryby již od středověku. Dodnes na mnoha místech najdete tradiční rybářské vesnice, jejichž obyvatelé dennodenně vzdorují drsné přírodě. Přestože význam dunajského rybářství postupně klesá dodnes je z řeky vyloveno téměř 650 tisíc tun ryb.

23. Poslední malomocní v Evropě

V rumunském městě Tichilești nedaleko hranic s Ukrajinou najdete poslední leprosárium v Evropě. Podobné kolonie pro nemocné leprou vznikaly v Evropě již od raného středověku a úplně vymizely až ve 20. století. Jedinou výjimku na kontinentu tvoří právě tábor v Tichilești, zdejší leprosárium vzniklo v roce 1875 a funguje dodnes. Nejtragičtější etapou jeho existence bylo období komunistické vlády. O leprosáriu s nesmělo mluvit, ani znát jeho přesnou lokaci, všichni přivezení nemocní byli úředně zaznamenáni jako mrtví, aby se po nich nikdo nesháněl a v případném odchodu jim bránila armáda. Situace místních nemocných se zlepšila až s medializací začátkem nového tisíciletí a následnou dotací z Evropské unie. Dnes v kolonii žije posledních 10 obyvatel.

24. Kanál smrti

Takové přízvisko si vysloužil 64 kilometrů dlouhý kanál Dunaj-Černé moře postavený v letech 1949 až 1984. Kanál zkracuje přístup do přístavu Konstanta a je klíčovým místem kudy proudí zboží z celého světa. Monumentální projekt Nicolae Ceaușeska má ale temnou historii. Stavba byla totiž táborem nucených prací. V otřesných podmínkách zde zahynuly tisíce lidí, nejnižší odhady uvádějí deset tisících.

25. Krvavá svatba

Ta se odehrála v roce 1910 v bulharském městě Ruse na Dunaji. V únoru toho roku se Bulhar Yordan Stefanov rozhodl oženit s tureckou dívkou Safeet. Safeetin otec se ale rozhodl svatbě zabránit a nechal soudem zrušit povolení ke sňatku a Safeet byla donucena vrátit se k rodičům. Odtud byla ale ještě téhož večera vysvobozena a 28. února se provdala za Yordana. Veselka připadla na stejný den jako karneval ve městě a jejich sňatek oslavovaly tisíce lidí na náměstí. Místní policista ale povolal kavalérii a z oslav se stala bitva mezi svatebčany a policí. Jejím výsledkem bylo 24 mrtvých a 70 zraněných.

26. 120 neúspěšných útoků

Právě tolik útoků vydržela fascinující středověká pevnost Golubac v dnešním Srbsku. Pevnost s devíti věžemi nedaleko soutěsky Železná vrata byla postavena na místě původního římského sídla. Od 14. století byla svědkem mnoha bitev zejména mezi Osmanskou říší a Uherským královstvím. Za dobu své existence padla do rukou Turků, Bulharů, Maďarů, Srbů i Rakušanů až byla nakonec v roce 1876 předána srbskému knížeti.

27. Nejdrsnější mafie jihovýchodní Evropy

Zemun, část Bělehradu na břehu Dunaje je od 90. let domovem jedné z nejnebezpečnějších mafiánských organizací zemanského klanu. Prvním lídrem klanu byl bývalý ligový fotbalista Dušan Spasojević. Zejména v době války o Jugoslávii byla patrná spolupráce této organizace se srbskou vládou. Nejvýraznější aktivity skupiny spadají do let 1999–2003. Zemunský klan je spojován mimo jiné s úspěšným atentátem na srbského premiéra Zorana Djindjiće.

28. Vězni, kteří pomáhají

O maďarských věznicích toho bylo v posledních letech napsáno hodně, a nic dobrého, zejména v souvislosti s uprchlickou krizí v Evropě. Nedávno ale světem proletěla zpráva o vězních, kteří pomáhají vyrovnat se s pandemií koronaviru. Trestanci ve věznici v Debrecíně totiž vyrábějí chirurgické roušky. Denně jich vyrobí až 33 000.

29. Kolébka iluminátů

Na Dunaji v Německu najdete město Ingolstadt, kde byl v roce 1776 založen řád iluminátů. Hnutí volnomyšlenkářů, radikální odnože osvícenců, na zdejší univerzitě založil filozof a církevní advokát Adam Weishaupt. Řád byl tajnou společností osvícených intelektuálů, který měl být protipólem k dominantním jezuitům. Podmínkou členství na rozdíl od jiných společenství nebyla víra v Boha, proto bylo mezi ilumináty mnoho ateistů a agnostiků. Název Ilumináti si později přivlastnilo mnoho dalších skupin, i proto se k nim váže spousta legend, včetně údajného světového spiknutí.

30. Pohřbený pirát

Hrob piráta, jediný svého druhu v Evropě, najdete v rumunském přístavním městě Sulina. Pirát je pohřben na slavném mezinárodním hřbitově, kde vedle sebe leží Rumuni, ortodoxní Rusové, Řekové, Turci, Židé, britští námořníci, obchodníci i několik princů. Hrob řeckého, legendami opředeného piráta, Kontogurise poznáte snadno díky znaku lebky se zkříženými hnáty.

