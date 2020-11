30 zajímavostí, které jste nevěděli o Dunaji, I. díl

V poslední době si Dunaj a obyvatelé jeho okolí vysloužili pozornost tvůrců dokumentárního seriálu Dunaj – proti proudu, který můžete sledovat na televizní stanici Spektrum.

1. Od Černého lesa k Černému moři

Dunaj pramení v německém Schwarzwaldu a ústí rozsáhlou deltou do Černého moře. Řeka tak urazí úctyhodných 2800 kilometrů, delší je tak v Evropě už jenom Volha. Až neuvěřitelná je ale i rozloha povodí Dunaje, která přesahuje 800 000 km2 a pokrývá tak téměř 8 % území Evropy.



2. Přírodní ráj v UNESCO

Zmíněná dunajská delta také stojí za pozornost. Se svojí rozlohou 3500 km2 na území Rumunska a Ukrajiny je totiž největší evropskou říční deltou. Je také ale nejzachovalejší deltou, a proto si v roce 1991 zasloužila zápis na seznam světového dědictví UNESCO.



3. Ptačí zloději

V deltě Dunaje najdeme přes 1 200 druhů rostlin, 300 druhů ptáků a na 90 různých druhů ryb, místní mokřady a lužní lesy jsou také vyhledávaným hnízdištěm tažných ptáků. Setkáme se zde mimo jiné s dalmatskými bílými pelikány. Ti jsou zajímaví nejen proto, že jsou největšími evropskými ptáky, ale tito pelikáni se neumějí potápět, a tak se živí rybami, které kradou kormoránům.



4. Největší ryba

Nejen dunajští ptáci jsou unikátní svojí velikostí. Ve vlnách mohutného toku totiž najdeme i vyzu velkou, největší sladkovodní rybu. Vyzy dosahují délky až 8,5 metru a vážit mohou klidně 1000 kg. Největší ulovená vyza měla dokonce 1 571 kilo.

5. Řeka pod zemí

Zajímavým úkazem na Horním toku Dunaje je jeho tzv. propadání. V německém pohoří Švábská Alba dochází ke zvláštnímu geologickému jevu, kdy vody Dunaje prosakují a odtékají systémem krasových jeskyní do města Aach, kde vytváří stejnojmennou řeku. Toto prosakování bylo poprvé zaznamenáno v roce 1874. Počet dní v roce, kdy se voda ztrácí z Dunaje se neustále zvyšuje a průsakové otvory se zvětšují. Existuje tedy předpoklad, že časem celá řeka zmizí pod zemí a místo do Rumunska voda poputuje řekou Aach a vlije se do Rýna.



6. Největší větrná farma

Pobřeží Dunaje je také domovem největší pevninské větrné farmy v Evropě a donedávna jedné z největších na světě. Farma stojí v Rumunsku a zabírá celkem 1 100 hektarů území krajů Fântânele a Cogealac. Její mohutný výkon 600 mega Wattů zajišťuje 240 turbín. Větrnou farmu v roce 2012 otevřela společnost ČEZ.



7. Piráti z východní Evropy

Ani klidné vody Dunaje se nevyhnuly kriminalitě. Díky své délce a příhodné poloze skýtala řeka mnoho příležitostí pro pašeráky, kteří po ní za studené války převáželi džíny a francouzské parfémy a opačným směrem se plavili s nákladem kaviáru a ruského šampaňského. Kolem roku 2010 pak zejména ukrajinské nákladní lodě upozorňovaly na pravidelné útoky srbských a rumunských pirátů. Pirátství se ale podle definice může odehrávat pouze v mezinárodních vodách, takže se jednalo spíše o „říční krádeže“.



8. Největší soutěska a elektrárna

Na Dunaji také najdeme největší evropskou soutěsku, ve které se rovněž nachází největší vodní elektrárna. Obě tvoří část hranice mezi Rumunskem a Srbskem a nesou název Železná vrata. Elektrárna je součástí 63 metrů vysoké a 1200 metrů dlouhé přehrady, která vznikla v roce 1972 v rámci rumunsko-jugoslávské spolupráce. Nejužší místo soutěsky má pouhých 150 metrů a je zároveň místem, kde v letech 103–105 nechal římský císař Traján postavit most.



9. Čtyři hlavní města

Mezi evropskými řekami má Dunaj prvenství a nej hned několik. Mimo jiné protéká největším počtem hlavních měst. Konkrétně na Dunaji leží Vídeň, Budapešť, Bratislava a Bělehrad. Všechna byla založena Římany, kromě Bratislavy, ale i na jejím území se nacházely římské vojenské tábory, které byly součástí hranic impéria.



10. Domov svobodné republiky

Dunaj protéká deseti státy a jeho povodí jich zasahuje celkem 20. Tato čísla ale nejsou kompletní, pokud uznáváte suverenitu Svobodné republiky Liberland. Tento sporný mikrostát vyhlášený v roce 2015 Čechem Vítem Jedličkou totiž zabírá 7 čtverečních kilometrů na říčním ostrově na západním břehu Dunaje mezi Chorvatskem a Srbskem.

