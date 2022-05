30 let na trhu. Hodně nebo málo? EPSkurýr letos vzpomíná na začátky

Kde vznikl nápad?

V lidském životě je třicítka jedním z důležitých předělů. U firem v České republice je to číslo hodně zásadní. „První kurýři vyjeli do ulic 2.dubna 1992 a opravdu jsme netušili, co nás vlastně čeká,“ říká paní Barbora Cornelio, dnešní jediná majitelka a ředitelka firmy, a se smíchem dodává: „Je to tak ale vždycky, nikdy nevíte, co přijde, a je to hodně dobře! Kdybychom věděli, jaké dennodenní těžkosti a překážky nám tahle aktivita bude připravovat, asi bychom bývali od toho utekli!“

Barbora Cornelio, jednatelka

„Naše EPSka vznikla vlastně z lásky. U jejího zrodu stál pan Gianluca Cornelio, který ale firmu po deseti letech opustil a vydal se na jinou dráhu. I proto asi zůstala EPSkurýr firmou rodinného typu a jejím hlavním cílem je vnímat potřeby klientů a vycházet jim vstříc“ pokračuje paní Barbora. Je to zejména důraz na kvalitní a dostatečně pokrytý dispečink lidmi, kteří jsou pečlivě vybírání a vedeni k tomu, aby právě dokázali naslouchat zákazníkovi a opravdu mu byla služba pomocí k efektivitě.

Nejvíce je to vidět na zásilkách do zahraničí. V EPS se jim říká Vývozy a díky spojení se silnými partnery přinášejí klientovi výhodu skvělé služby a mnohem lepší cenu, než kdyby přišel „z ulice“.

Jak vypadal trh v 90. letech?

Podle paní Barbory Cornelio byl obchod tak snadný, že jí to dnes přijde úsměvné a prý také pohádkově krásné. Téměř nikdo tyto služby neznal. Na druhou stranu nálada byla v té době našlápnutá, nastartovaná k přijímání všeho nového, a to s nadšením.

„Výsledkem bylo, že jasná většina oslovených firem si naše služby zakoupila a objednávala. Manageři hned pochopili, že kurýr účinně a efektivně nahradí práci jeho asistentky či kolegy. Takto se na to dívali a samozřejmě měli pravdu!“ směje se paní Cornelio.

Své mladé kurýry vybavila EPS tehdy na trhu dostupným dopravním prostředkem značky Babeta, což je vlastně kolo v kombinaci s motocyklem. Zvolili již tehdy jednostopé vozidlo, které má naprostou výhodu při pohybu v centru Prahy. V té době byla většina zákazníků firmy EPS sídlem v centru.

Babety fungovaly skvěle až do doby, než začalo pršet. „Jakmile zmokly, odmítaly se nastartovat a museli jsme milou babetu naložit do auta a odvézt k pánovi, který nám je zase zprovoznil“ vzpomíná paní Barbora. „Pamatuji se, jak jsme se ráno s obavami budili, jaké bude počasí“ doplňuje s úsměvem.

Bylo snadné i najít zaměstnance na kole. Jako cyklisti se na kurýry hlásily dvě kategorie lidí – jednak studenti, v létě o prázdninách ale také sportovci, srdcem a založením cyklisti, kteří brali tuto práci i jako trénink. „Měli jsme ve svých řadách pár let i muže, který se živil jako kaskadér,“ popisuje paní Barbora.

Zásadním rozdílem oproti dnešku byla samozřejmě neexistence internetu. Internet v komerční podobě přišel do České republiky až kolem roku 1995. Do té doby se pracovalo s obchodním médiem tištěným, byly to katalogy telefonů s placenými reklamami, které dostával každý majitel pevné telefonní linky.

Mobilní telefony samozřejmě nebyly také.

Tyto základní skutečnosti byly hlavním zásadním rozdílem promítajícím se do toho, jak tehdy vypadal život jak profesní, tak samozřejmě i soukromý.

Jaká byla technika tehdy a dnes?

„První dispečink byl vybaven tužkou, papírovým formulářem a pevným telefonem, kurýři měli vysílačky Motorola,“ vzpomíná paní Barbora a pokračuje: „Postupem času, myslím tak v prvním roce fungování, jsme si našli někoho, kdo nám vytvořil náš první SW na sledování zásilek. Dnes je to snadné, dříve jsme opravdu hledali i vlastně mezi známými někoho, kdo to bude umět. Počítače byla novinka, a tudíž i takzvané IT vypadalo úplně jinak než dnes. Když pak po čase přišel Gianluca se zprávou o tom, že se můžeme se svým počítačem napojit na nějakou síť, která propojuje ostatní počítače, pamatuji se, že jsem ho poslala k šípku s tím, že je to nějaký nesmysl, který zase přejde,“ směje se. K internetu se EPS připojila a celá ta věc zvaná internet, jak všichni víme, nepřešla.

Dnes už EPS nepoužívá vysílačky, ale zadání zásilek je posíláno kurýrům do jejich mobilních zařízení, do kterého klient i potvrzuje převzetí a EPS má možnost poskytovat klientům následné doplňkové služby, jako je poslání podpisu, POD(informace o doručení zásilky), nebo vidět status zásilky.

A co služby tehdy a dnes, je tam rozdíl?

Paní Cornelio se zamyslí. „Víte, my jsme vždy chtěli dávat klientovi komplexní služby v oblasti doručování. A už tehdy jsme se nechtěli omezovat hranicemi. A proto jsme se i spojili se silnými partnery pro zásilky překračující hranice Česka a děláme od začátku i svět. Takže vlastně děláme pořád to samé,“ podotýká. „Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, ale my chceme být spolehlivou jistotou pro toho, kdo podniká“.

Smysl svých kurýrních služeb chápe EPSkurýr v pomoci šetřit čas a být efektivní. Místo, aby člověk sedl do auta nebo metra a utratil přes hodinu času, zavolá EPSkurýra a on tam za něj dojede. A přiveze.

Samozřejmě to stojí peníze. EPS však míní, že každý má dělat to, co umí a co je jeho byznysem a vytváří jeho bohatství. Jak finanční, tak lidské.

Přece jenom existuje jeden rozdíl. Dnes EPS přináší velkou přidanou hodnotu právě pro posílání zásilek do zahraničí.

Je to taková libůstka, kterou si EPS hýčká a baví ji. „S každou zásilkou do světa se naši dispečeři svezou kousek za hranice všednosti,“ tvrdí paní Cornelio a fakt, že stále více zákazníků vyhledává EPSku právě pro zásilky do zahraničí, jí v tom dává za pravdu.