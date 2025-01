30 let inovací a české preciznosti firmy ANAJ Czech,a.s.

Inovační centrum ANAJ Czech, a.s.

Z garáže na evropské trhy

V roce 1994, kdy Vavřinec Pečinka zakládal firmu, bylo ostření a výroba speciálních nástrojů na českém trhu ve stavu začínajícího rozvoje. S nárůstem použití speciálních nástrojů v obrábění se otevřel rostoucí trh s velkým potenciálem. ANAJ Czech využila tuto příležitost a zajistila si rychlý růst. Brzy začala investovat do rozšíření výrobních kapacit a vlastního vývoje. Postupem času se portfolio rozšířilo tak, že se firma stala největším českým výrobcem speciálních rotačních nástrojů pro třískové obrábění v České a Slovenské republice.

ANAJ Czech, a.s. dodává své produkty především do leteckého, automobilového, energetického a zbrojního průmyslu. V roce 2006 firma expandovala na Slovensko, kde založila dceřinou pobočku ANAJ Slovakia s.r.o. Dalším milníkem byl rok 2013, kdy bylo rozhodnuto o investici do další klíčové inovace, zaměřené na výrobu a vývoj nástrojů pro obrábění ozubených kol a převodů. Tento krok posunul firmu v rozsahu kompetencí na unikátní technickou úroveň nejen v Evropě, ale i ve světě.

Inovace na prvním místě

K potvrzení tohoto trendu došlo v roce 2022, kdy jsme otevřeli nové výzkumně-vývojové centrum. V těchto vývojových kapacitách se zaměřujeme na nové technologie, včetně aditivního tisku nástrojů z rychlořezné oceli a vývoje skiving nástrojů určených k výrobě ozubení. ANAJ Czech je jednou z prvních firem na světě, která úspěšně implementovala průmyslový tisk do řezné hrany nástroje pro třískové obrábění. Tyto inovace umožňují firmě držet krok s největšími globálními hráči a zároveň posilovat své postavení na evropském trhu.

Výzvy a budoucnost

Jako střední podnik čelí ANAJ Czech náročné konkurenci zejména od velkých nadnárodních společností. Přesto si firma zachovává své klíčové know-how a zaměřuje se na produkty, které podporují evropský průmysl. Mezi klíčové cíle patří posílení pozice v obranném průmyslu a dodávky vysoce přesných profilových fréz určených pro energetiku a automobilový sektor.

„Naší misí je nejen udržet vysokou kvalitu našich výrobků, ale také být lídrem v oblasti inovací, které pomáhají posunout průmyslové standardy na vyšší úroveň,“ říká zakladatel Vavřinec Pečinka.

ANAJ Czech si klade za cíl být nejen technologickým lídrem, ale také vzorem udržitelného podnikání. Investice do výzkumu a vývoje, partnerství s vysokými školami a výzkumnými centry i neustálé hledání efektivních a ekologicky šetrných řešení jsou základem její strategie pro budoucnost.

Příběh ANAJ Czech je inspirací nejen pro rodinné firmy, ale i pro celý průmysl. Je důkazem, že české inženýrství má ve světě své pevné místo, a díky neustálému posouvání hranic inovací dokáže obstát i v nejnáročnějších podmínkách globálního trhu.

Odpovědností ANAJ Czech, a.s. je také udržení klíčového know-how v České republice a zachovat tradici silné strojírenské historie naší země. Kombinace investic a úsilí v oblasti vývoje pro klíčové segmenty jakožto nástroje pro výrobu ozubení, obranný nebo letecký průmysl.

Výroba produktu s vysokou přidanou hodnotou, která umožňuje firmě zabezpečit budoucnost a místo na evropském a globálním trhu, je přední vizí majitelů, kteří usilovně pracují na zvýšení povědomí o firemním potenciálu a širokém portfoliu.

Implementací aditivní technologie do výroby nástrojů pro třískové obrábění si firma slibuje vnesení svěžího vzduchu do zavedeného způsobu obrábění.

Tým jako základ úspěchu

ANAJ Czech je také příkladem firmy, která staví na dlouhodobých vztazích. Z rodiny devadesáti zaměstnanců pracujících v České a Slovenské republice jsou mnozí součástí týmu od samotného počátku. Jejich zkušenosti a loajalita jsou hlavními pilíři, na kterých firma staví svůj úspěch.

S třiceti lety zkušeností a jasnou vizí do budoucnosti je ANAJ Czech, a.s. ukázkou toho, jak může česká firma se správným vedením a inovativním přístupem uspět i v mezinárodním měřítku.