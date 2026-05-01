30. května otevírají dveře podstávkové domy

Více jak 40 pokladů lidové architektury, takzvaných podstávkových domů, se otevře na Den otevřených dveří podstávkových domů 30. května v severních Čechách. Jde o jedinečnou ukázku zručnosti místních tesařů a tradičního umění, které jinde na světě nenajdete.
První roubené domy sem pronikly ve středověku z německé strany hranic. V průběhu staletí se jejich konstrukce vylepšovala a vyvíjela, až nakonec vznikla „podstávka“. Roubenky se stavěly většinou jedním způsobem – z poloviny byla pískovcová (zděná) síň a z druhé roubená (dřevěná) světnice s bílou vymazávkou mezi roubením. Podstávka je dřevěná konstrukce, která nese tíhu střechy, případně prvního patra domu, a tak chrání roubení před rozjížděním. Jde o jedinečnou konstrukci demonstrující neuvěřitelnou zručnost tehdejších tesařů a stavitelů – to dokazuje i skutečnost, že podstávky z 18. století se zachovaly až do dnešních dní a tento styl stavby je stále jedním z nejoblíbenějších. K dalším půvabům podstávkových domů můžeme připočíst jejich rozšířenost – oblíbené byly u sedláků i měšťanů, najdete je tak na venkově i v městské zástavbě. Důkazem toho je třeba Nový Bor, kde je podstávkové sídlo věhlasné sklářské firmy z 18. století doplněno o skleněnou moderní přístavbu ze století jednadvacátého.
Další kapitolou podstávkových domů jsou jejich různé podoby – mezi ně se řadí domy s patrem roubeným nebo hrázděným, které najdete převážně ve Frýdlantském výběžku, ale i ve vesnických památkových zónách Kryštofovo Údolí, Velenice a Sloup Čechách. Hrázděná stěna vznikla z trámů zpevněných šikmými vzpěrami, volné prostory mezi trámy se vyplňovaly směsí hlíny a plev. Zajímavým fenoménem je i samotná výzdoba domů, při které se projevila lidská kreativita – štíty domů se zdobili složitými vzory břidlicí či skládanou lomenicí a podstávky zase řezbou.
Zajímavé ukázky podstávkových domů s ozdobnými štíty najdete skoro v každé obci, stačí se jen pořádně koukat. Překvapivé množství zachovalých patrových podstávek se nachází např. v Horním Prysku, na Polevsku, Mařenicicích, Zdislavě, Velenicích a na dalších místech. Těžko lze vyjmenovat ohromnou variabilitu a zprostředkovat na pár řádcích krásu roubené lidové stavby. Kouzlo podstávky si můžete vychutnat v Den otevřených podstávkových domů 30.května 2026 nebo kdykoliv během roku v některé veřejně přístupné podstávce. Často slouží jako hostince, penziony, ale i jako muzeum, galerie či informační centrum. Otevřené domy pro návštěvníky najdete na portálu Kudy z nudy ZDE Odkaz
Nebo na Facebooku Událost zde https://www.facebook.com/events/1081202880413632
Den otevřených dveří podstávkových domů je financován z projektu s názvem „Umožnit turistické zážitky v krajině podstávkových domů“ (reg. číslo 100762248), který je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027.
Autor: Alžběta Němcová