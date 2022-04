3 věci, které rozhodnou o chuti kávy

1. Zrnka z pražírny výběrové kávy

Bez kvalitních kávových zrn by to nešlo a právě jejich výběr chuť vašeho šálku kávy velmi ovlivní. Kde ta správná kávová zrna najít? Spíš než v supermarketu je hledejte v pražírnách výběrové kávy. Ty vám totiž zaručí individuální péči o konkrétní kávu, správné pražení a také čerstvost, která je důležitá pro zachování aromat.

Až budete kávu z pražírny výběrové kávy vybírat, podívejte se po degustačních setech. Díky těmto menším balením můžete vyzkoušet víc kávy a najít si tu, která vám nejvíce chutná.

Abyste se nemuseli bát, že ve svém kávovém koutku najdete jen prázdný obal od kávy, zkuste kávové předplatné. Stačí si navolit množství kávy, které chcete, aby přišlo každý měsíc až k vašim dveřím a délku předplatného.

2. Kvalitní kávovar či kávové příslušenství

Druhou nezbytností v cestě za skvělým šálkem kávy je kvalitní kávovar pro přípravu espressa i cappuccina. Pákové kávovary už dávno nejsou jen záležitostí kaváren. S domácím pákovým kávovarem si snadno připravíte svou oblíbenou kávu i v pohodlí domova.

Jaký kávovar vybrat? V kategorii dobrá cena i kvalita se rozhlížejte po kávovarech Lelit a Rancilio. Nebo si chcete rovnou pořídit to nejlepší, co v domácím espresso koutku můžete mít? V tom případě by vaší pozornosti neměly uniknout kávovary Nuova Simonelli či Rocket Espresso.

Z kvalitní kávy budete mít zajisté radost nejen vy, ale i vaši nejbližší. Zdroj: Lázeňská káva

3. Perfektně namletá káva

Skvělou výběrovou kávu a kávovar je potřeba dokompletovat kvalitním mlýnkem. Zcela vyhnout byste se měli sekacím mlýnkům, který kávová zrna rozemele na nerovnoměrné kusy kávy a prach. Správnou extrakci espressa a precizně namletou kávu vám zajistí mlýnky s mlecími kameny.

A proč by neměl ve vaší výbavě mlýnek na kávu chybět? S mlýnkem na kávu si můžete mlít kávu přesně před přípravou a díky tomu bude váš šálek kávy plný aromat a chutí. Jaké chutě vyzdvihnete, záleží kromě extrakce také na hrubosti mletí. Pomocí té si můžete chutě vyvážit přesně podle vašich preferencí.

S kvalitním espresso mlýnkem bude celá příprava espressa mnohem snazší. Zdroj:...

K pákovému kávovaru se zaměřte na mlýnky určené pro mletí kávy na espresso. Elektrické espresso mlýnky jsou větší a mají i větší mlecí kameny, což znamená vyšší výkon mletí bez ztráty kvality. Navíc disponují držákem na páku a také nastavením dávkování kávy. Domácí příprava vaší oblíbené kávy tak bude už jen radostí.