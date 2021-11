3 tipy na perfektní vánoční dárek pro děti. Letošní hit jsou roboti.

Chytří a mluvící MoBoti pro holky i kluky

Roztomilí MoBoti od HEXBUG reagují na zvuk, dokáží nahrát vaše slova a pak je přehrávat. Změní rychlost a výšku vašeho hlasu a umí také skvěle komunikovat mezi sebou i s vámi. Roboti se prodávají ve třech barevných variantách a jsou super dárek pro holky i pro kluky.

MiMix je nejmladší MoBot, který reaguje na zvuk, nahrává a přehrává váš hlas různou rychlostí a mění výšku vašeho hlasu.

Ramblez je tanečníkem tělem i duší. Kromě toho, že umí skvěle tančit, nahrává hlasové zprávy se zvukovými efekty. Stačí dvakrát tlesknout a Ramblez vám předvede všechny své taneční kreace.

Fetch je největší z MoBotů a jako jediný na dálkové ovládání. Zvedne a přesune předměty z místa na místo – třeba i plechovku od limonády. Stejně jako ostatní MoBoti nahraje váš hlas a přehraje i s efekty. Fetch také hravě zvládne jízdu po koberci.

Dejte všechny tři kamarády dohromady a budou si spolu povídat robotickou řečí!

Postav si cool sběratelského robota JunkBota

Junkbots je bohatá kolekce 36 sběratelských robotů. „Junk“ v překladu znamená harampádí, a tak se nedivte, že jsou tyto vtipné postavičky balené ve své vlastní popelnici nebo kontejneru. Uvnitř popelnic se nachází mnoho stavebních dílků a světelné, vibrační a motorické moduly, které dodají figurkám šťávu. Vaše dítko má dvě možnosti: buď bude postupovat podle přiloženého návodu, nebo si vytvoří svého vlastního JunkBota. Zábavné „harampádí“ nadchne každého malého kluka, který touží roboty stavět podle vlastní fantazie.

Mikroroboti jako roztomilí broučci

Hemžící se brouci, kteří se chovají jako živí. To jsou Hexbug Nano s unikátní technologií pohybu. Vypadají jako vibrující zubní kartáčky, že? Tyhle broučky si zamilují všichni členové domácnosti. Největší zábava je ta, kdy broukům vytvoříte závodní dráhu, do které je vpustíte, a sledujete, který se jako první dostane do cíle. Během povzbuzování svého favorita si celá rodina užije spoustu zábavy.

5 důvodů, proč dětem letos k Vánocům koupit robotické hračky

Naše děti od narození vyrůstají obklopené nejmodernějšími technologiemi, které se navíc neustále inovují a zdokonalují. Současné děti se učí ovládat všemožné přístroje naprosto intuitivně. Pomáhají jim v tom i chytré interaktivní hračky. Robotické hračky HEXBUG rozhodně patří mezi ně.

1. Hra a zábava jde ruku v ruce s poznáváním a pochopením základních principů robotiky.

2. Zabaví nejen vaše ratolesti, ale hravě vtáhne do hry i vás dospělé.

3. Mají kreativní design a množství zajímavých funkcí, které vaše děti zabaví na dlouhé hodiny.

4. S HEXBUG roboty si lze hrát venku i uvnitř (dle modelu).

5. V široké nabídce vyberete ideální dárek pro holky, kluky, a dokonce i pro vaše domácí mazlíčky.

Robotické hračky HEXBUG baví děti i dospělé. Značka neustále rozšiřuje svůj sortiment a přichází s inovativními nápady, které reagují na nejnovější trendy. Novinky MoBots a JunkBots jsou zdrojem zábavy i poučení. Ať už se rozhodnete pro cokoliv, hračky HEXBUG vždycky udělají radost!