3 tipy, jak vybrat lyže pro dítě

Dětské lyže by měly malým lyžařům ty první „krůčky“ na sněhu zpříjemnit a ulehčit. Měly by se snadno ovládat a odpustit i nějakou tu chybičku.

Jak dětské lyže vybrat?

Jak jsme zmínili už výše, děti rostou, mění se jejich výška a váha. To se musí odrazit i na výběru sjezdových lyží. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, neznamená to ale, že mu pořídí drahé lyže s tím, že mu mají vydržet několik sezón.

Děti s lyžováním nejčastěji začínají kolem tří let věku, určitě jim tedy nepořídíme lyže, na kterých by měly brázdit svahy i ve školních letech. Na co se při výběru lyží zaměřit?

· Na prvním místě je výška dítěte.

· Vezměte v potaz i lyžařské schopnosti.

· Položte si otázku, jak často budete jezdit na hory. Když budete jezdit i třikrát do měsíce, investice do vlastních lyží se vyplatí. Pokud se ale na hory dostanete jen dvakrát za sezónu, je lepší si lyže půjčit.

Lyže pro první pokusy

Jste nedočkaví a chcete postavit dítě na lyže ještě dříve než ve třech letech? Pak si možná pokládáte otázku, zda má cenu investovat do opravdových nových lyží a v obchodech pokukujete po těch plastových. Mnozí odborníci je zatracují, pokud si ale chcete být jistí, zda se jim tento druh pohybu bude líbit, nebojte se jich. Sjíždět kopce se na nich sice nenaučí, na první seznámení se sněhem a získání jistoty bohatě stačí.

Zaostřeno na délku lyží

Obecně se říká, že lyže pro děti by měly být o 10-20 centimetrů kratší než dítě. U dětí, které se na lyže postaví úplně poprvé mohou být kratší až o 30 centimetrů.

Když se na to ale podíváme podrobněji, délka lyží se odvíjí také od věku, tělesné konstrukce a taky zkušeností. Pro začátečníka jsou nejlepší kratší lyže, budou se mu totiž snáz ovládat. Na dlouhých lyžích se hůř zatáčí a zastavuje, získáváme na nich také špatné návyky.

Měkké, nebo tvrdé lyže?

I s tímto dotazem se dost možná v obchodě setkáte. Tvrdší lyže jsou určené pro sportovně založené jedince a závodníky. Pro nezávodníky jsou ideální měkké a víc vykrojené lyže, které se snáz ovládají a rychleji dítě přivedou k paralelnímu vedení lyží.

Náš tip na závěr: Koupí lyží to nekončí. S ohledem na bezpečnost je důležitý také jejich servis.