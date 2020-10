3 tipy, jak vybavit malou koupelnu. Inspirace pro vás!

Tip č. 1: Hrajte si s barvami

Nemusíte se bát, že bychom vás nutili vzít štětec do ruky a hrát si na Picassa. Stačí při vybavování koupelny myslet na to, aby se prostor opticky zvětšil. Na tmavé barvy zkuste zapomenout a místo toho volit veselé a světlé tóny. Nejenže se koupelna trochu opticky zvětší, taky vám ale každá její návštěva zlepší náladu. A jeden dodatečný tip - nezapomínejte na velkoformátové obklady. I v malé koupelně umí udělat velkou parádu!

Tip č. 2: Výběr sanity nemusí být Sofiina volba

Otázka, kterou si položí snad každý při zařizování malé koupelny - sprcha, nebo vana? Obětovat prostor a mít vanu pro kouzelné chvíle relaxace, nebo ušetřit místo pro další úložné prostory a mít jen sprchu? A co tak mít obojí? Stačí vybrat jen praktickou vanu, na kterou napojíte sprchovou zástěnu. Investice to není velká a hlavně si tak budete moci užít očistu dle libosti!

Další praktickým pomocníkem z řad sanitárního vybavení je bidetové sedátko. To zase umí spojit další 2 předměty - toaletu a bidet. Stačí klasická toaleta, na kterou nainstalujete bidetové sedátko a hned máte 2v1 bez nutnosti dalšího prostoru.

Tip č. 3: Kouzlete se zrcadlem

Přesně tak - zrcadla kouzlit umí! Jejich odrazy vytvářejí v koupelně prostor, který oko lehce dovede k přesvědčení, že je větší. Nenechte se proto mýlit a zrcadlo do malé koupelny určitě pořiďte. Vybírat můžete klasická, s podsvícením nebo třeba multifunkční s měřením teploty a vlhkosti.



Už vás napadá, jak by vaše nová malá koupelna mohla vypadat?

Přijďte se poradit na showroom Keraservis - tady se odborníci již 20 let věnují koupelnám. Od návrhu až po realizaci. Stačí jedno nakouknutí do jejich showroomu v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová a hned pochopíte, že to je to správné místo pro vznik vaší nové koupelny!

Chcete vědět, jak schůzka na showroomu probíhá? Stačí se inspirovat ve videu: