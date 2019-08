3 otázky pro Facebook Libru

Libra by měla umožnit odesílání plateb pro 2,7 miliardy globálních uživatelů stejně snadno jako odesílání zpráv napříč digitálními platformami Facebooku.

Rozhodnutí Facebooku představit Libru jako kryptoměnu a ne pouze jako nový platební systém přináší řadu složitých výzev. Facebook tak stojí před důležitými otázkami, na které je třeba odpovědět:

Jak zapojit vlády a regulaci?

Kryptoměna využívaná 2,7 miliardami lidí na celém světě by byla hrozbou pro národní suverenitu. Kvůli podobným hrozbám již zakázaly bitcoin a další kryptoměny Čína, Indonésie a Pákistán. USA, Francie a Rusko nyní vyjádřily obavy ohledně hrozby, kterou by mohla Libra představovat. Ta hlavně bude muset spolupracovat s regulačními orgány, podpora regulátorů je tedy prvořadá. Nedostatek regulační podpory by mohl významně omezit schopnosti Libry, nebo ji dokonce učinit nezákonnou.

Jak obnovit důvěru spotřebitelů ohledně ochrany osobních údajů?

Ačkoli je kryptoměna sama o sobě charakterizována anonymitou, digitální platformy, které spotřebitelé používají k provádění plateb, budou založeny na WhatsApp, Instagram a Facebooku. Skandál Cambridge Analytica odhalil neskutečné nesprávné kroky Facebooku - a uživatelé na toto porušení důvěry ještě nezapomněli. Dokumentace společnosti Libra naznačuje, že posílila své mechanismy ochrany osobních údajů, ale to pravděpodobně nebude stačit k tomu, aby se utlumily hluboké obavy, pokud jde o schopnost Facebooku řídit takový systém a měnu. Mezitím příliš mnoho soukromí zvýší regulační obavy týkající se praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Jak mocný vliv má Facebook?

Velké společnosti budou mít v síti větší hlasovací práva, a tím by mohlo hrozit zneužití uživatelských dat. Jsou tak soukromé a finanční údaje uživatelů v ohrožení?

Na druhou stranu by mohlo spuštění Libry pomoci adopci ostatních kryptoměn, zejména bitcoinu. Facebook musí v podstatě vzdělat 2,7 miliardy uživatelů o tom, co to jsou kryptoměny. Tím, že má Libra jiné zaměření, nebude jiným virtuálním měnám konkurovat, naopak se společně mohou skvěle doplňovat.

