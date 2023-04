3 kroky ke klidnému mateřství aneb Porodem manuál k miminku nezískáte

S očekávaným přírůstkem do rodiny přichází i strach. Čeho se bojíte nejvíce? Že to nezvládnete? Že bude stále plakat? Že se nevyspíte? To vše k tomu často patří. Ale nemusí! Stačí se dobře připravit a nečekat, že s porodem získáte i manuál k rodičovství. Připravte se na miminko ještě, než se narodí!