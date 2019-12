3 důvody, proč diamant patří do šperkovnice každé opravdové ženy

Většina žen tak upřednostní praktické potřeby rodiny a svou touhu po blýskavé kráse zasune někam dozadu do skříně své duše a ten bezstarostný dětský úsměv je tentam.

Může si dnešní běžná žena dovolit kvalitní a hodnotný šperk? Myslíte, že to je jen pro tu „na úrovni“? Každá žena je taková! A tak ji také vidí každý pravý muž, jako i zlatník, designér a znalec v oboru drahé kovy a kameny Aleš Bergl, zakladatel značky Bergl Diamonds.

Povídání s ním nenuceně plyne, se zanícením sdílí svá pozorování ženského světa. Češky podle něj vkus mají, jen občas zapomenou na detail. Při našem rozhovoru zmiňuje, jak ho někdy překvapí, když do jeho ateliéru přijde upravená zákaznice, která přijede drahým vozem, je vkusně a luxusně oblečená, ale v jeho očích celkový dojem naruší bižuterií. Stačil by přece kvalitní šperk a celek by byl dokonalý! Z rozhovoru s ním vyplyne, že krále mezi drahými kameny, kvalitní diamant si může snadno dovolit každá z nás. Staneme se tak znovu zářivou dámou.

Kvalitní české šperky jsou ozdobou i investicí

Ryze česká značka Bergl Diamonds vznikla díky Aleši Berglovi, světově proslulému zlatníkovi. V roce 1992 dodával šperky do velkoobchodů, začal s vlastní výrobou a spolupracoval s největšími společnostmi pro výrobu diamantových šperků u nás. V průběhu doby v těchto společnostech působil jako designér a vedoucí výroby. V roce 2013 zakládá svoji společnost a navrhuje a vyrábí diamantovou korunku pro Miss Universe. První korunovace touto kouzelnou korunkou proběhla začátkem roku 2014 pro Paulinu Vega z Kolumbie. Dalšími krásnými počiny byly návrh korunky pro Miss USA v roce 2015 a dvě korunky pro Miss Slovensko. Díky jeho věhlasu a řemeslnému umu spolupracoval na několika kolekcích šperků Blanky Matragi.

Jeho práce nespočívá pouze ve výrobě korunek pro nejkrásnější a nejbohatší ženy planety. Přáním každé své klientky se zabývá se stejným zaujetím a precizností, jako když tvoří unikátní solitéry pro soutěže krásy.

Chcete-li si pořídit kvalitní šperk, přemýšlíte jistě nejen nad jeho vzhledem, ale také nad řemeslnou kvalitou a hodnotou vsazeného kamene. Šperk je doplňkem ženské krásy a je také investicí. Aleš Bergl je vyhlášený precizním výběrem vsazovaných drahých kamenů. Odebírá drahé kameny ze špičkových nalezišť, zpracovává safíry z Kašmíru, smaragdy z Jižní Ameriky a další kvalitní kameny.

Osazovaní kamene

Šperky z jeho rukou zdobí také mnohé české i světové osobnosti. Je soudním znalcem pro posuzování diamantů, drahých kamenů a šperků. V současné době působí ve své firmě pod značkou Bergl Diamonds.

Čest mužům, kteří dokáží ocenit s láskou ženu opravdovým šperkem

V blížícím se předvánočním čase se všichni zamýšlíme nad tím nejvhodnějším dárkem pro naše nejbližší. Málokterý dárek však vyvolá tolik emocí jako šperk osázený pravými diamanty. Zlatník Aleš Bergl, nositel značky Bergl Diamonds, k tomu uvádí: „Jsem moc rád, že už se i u nás rozrůstá skupina lidí, kteří dokážou ocenit kvalitní a originální šperk. Umí jej odlišit od běžné, zlaté bižuterie se skleněnými či umělými kameny.

V poslední době stále častěji od mých klientů slýchám, jak silné emoce vyvolal diamantový šperk darovaný z lásky. A to zejména u žen, které celý život skromně prohlašovaly, že takový šperk nepotřebují nebo že takové šperky stejně nenosí.“ Přitom šperky s diamanty nejsou nutně otázkou závratných statisícových částek. Nejprodávanějšími jsou šperky v rozmezí patnácti až osmdesáti tisíc korun.

Když se rozhodnete obdarovat někoho hodnotným šperkem, zkuste promyslet, kam pro něj půjdete. Můžete zamířit do nejbližšího obchodního centra, ale tam bývá největší částí ceny marže obchodníka a velkoobchodníka se šperky. Skutečná hodnota šperku může být jen zlomkem ceny, kterou zaplatíte. Tu najdete jen u opravdového tvůrce, zlatníka.

Aleš Bergl napoví: „Do našeho zlatnického ateliéru a showroomu v Klimentské ulici míří zákazníci, kteří vítají osobní a profesionální přístup při výběru toho pravého šperku. Skoro v polovině případů nakonec vyrobíme šperk, jehož podoba vznikne až při osobním setkání a na základě přání zákazníka. Vytvoříme ho do konkrétního návrhu a poté mu dáme finální podobu při výrobě. Na našich klientech vidíme, jak si cení takto pořízeného šperku, a to i díky tomu, že se přímo účastnili jeho vzniku. Z návštěvy našeho showroomu odchází s radostí i ti zákazníci, kteří si koupí šperk z naší standardní nabídky, který si vyberou na našich webových stránkách, také proto, že přímo vidí tvůrčí prostředí, kde byl stvořen.“

Takže, slíbené 3 důvody z titulu tohoto článku, proč diamant patří do šperkovnice každé opravdové ženy, si už teď každý z vás může odvodit sám.

Šperk s diamantem rozzáří každou ženu a vyvolá silné pozitivní emoce. Šperk s diamantem si může dovolit každý. Šperk s diamantem je nadčasovou hodnotou a také zakládá rodinné bohatství.



A za mne díky tomuto rozhovoru přidávám další důvod: Cením si mužů, kteří dokážou ocenit svou ženu opravdu kvalitním šperkem.

Máte obavy, že pro ni nevyberete ten správný šperk?

A ještě na závěr jednu věc, kterou radí Aleš Bergl mužům, kteří mají obavu, že nedokážou vybrat ten pravý šperk pro svojí ženu? „ Nabízíme navíc unikátní koncept členství v Bergl Diamonds Club, jehož darováním získá žena přístup k naší nabídce a po celý rok může nosit kvalitní šperky, a dokonce během roku měnit podle typu členství za jiné. Pokud se rozhodne některý šperk ponechat, doplatí se jen rozdíl mezi cenou členství a hodnotou šperku. Máme zkušenost, že se díky členství a zmiňované výměně ženy odváží k mnohem extravagantnějším kouskům, než byly doposud zvyklé.“

Kdo je Aleš Bergl?

Pan Aleš Bergl je český zlatník, který proslul například výrobou korunky pro Miss Universe, korunky pro Miss USA a další. V rámci své tvorby spolupracoval na kolekci s Blankou Matragi, šperky z jeho rukou mají mnohé české i světové osobnosti. Je soudním znalcem pro posuzování diamantů, drahých kamenů a šperků. V současné době působí ve své firmě pod značkou Bergl Diamonds.

Autorka článku: Daniela Anna Andělová