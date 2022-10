20let úspěchů udělalo z Leonarda synonymum pro průmyslové značení

Asi každý z nás jezdí v autě a už nevnímá různá tlačítka a piktogramy na nich, a přitom odpálení barvy laserem na těchto tlačítkách dovolí noční podsvícení palubovky. Ono v automotive je značen každý díl a Leonardo je u toho. Značí se opravdu skoro všechno, ať už z důvodu zpětného vysledování produkce, tak pro účelové řešení nebo i jako designová záležitost.

Abychom se vrátili na začátek, Leonardo technology založil Marek s Lubošem a na první tiskárnu se jim skládala celá rodina. Navíc na její instalaci k zákazníkovi jeli autobusem. Prostě začínalo se od nuly. Hlavním impulsem pro založení byla snaha pomoci dělníkům na linkách v boji s uživatelským rozhraním tiskáren v angličtině a touha dodávat automatizaci pro ulehčení jejich monotónní práce. V tom je ale jejich zaměstnavatel nepodpořil. Proto se rozhodli založit firmu vlastní a dělat věci tak, jak je cítili a chtěli sami.

Dnes je Leonardo technology na trhu již 20 let a tvoří ho tým 60 lidí, kteří si vybudovali nádhernou pozici lídra na trhu ve službách spojených s průmyslovým značením, prostě „From Zero to Hero“. Při této příležitosti 20let jsme vyzpovídali jednoho z lídrů společnosti Marka Haumera.

Jak jste se dostali k podnikání?

Jak je člověk mladší, zdají se věci jednodušší. Nevidíte překážky a problémy, jdete si vlastní cestou a ani kolikrát neznáte úskalí, která vás mohou zastavit, jako například legislativa, ale máte chuť překonávat překážky. A tak jsme šli za svou vizí. Asi těžko bude nyní někdo věřit, že jsme před 20 lety jezdili na obchodní jednání VW Broukem z roku 1961. Dnes je doba jiná než před 20 lety, ale přesto je to vždy o vnitřní energii, která vás posouvá dále. Je to o tom, být stále v pohybu.

Říkáte, že jste se z nuly dostali až na hrdiny, tedy „From Zero to Hero“, co to znamená?

Když zavzpomínám na začátky před 20 lety, tak je to opravdu start z nuly. Skladové zázemí bylo v jednom 16 m2 pokoji společně s místem na spaní. Jednou k nám dojel zástupce dodavatele a chtěl vidět naše zázemí. Do pokoje jsme dali osciloskop, pár elektrotechnických věcí, programátor čipů. Přijel a jak viděl osciloskop, pokýval hlavou a velmi důležitě pronesl „Aha, aktivní elektrotechnik...“ a byl už v klidu.

Dnes firmu tvoří tým 60 superhrdinů – servisní technici, projektový manažeři, konstruktéři, programátoři a další odborníci, kteří zabezpečují veškeré požadavky průmyslového značení a identifikace s vlastní výrobou spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny.

Tvrdíte, že se s vaší prací potkává několikrát denně, tak kde vaši práci můžeme vidět?

Primárně naše zařízení dotiskují například datum spotřeby a výroby. To najdete na mléku, másle, na každém vajíčku a jiných potravinách a každý je denně drží v ruce. To vše značí naše stroje. Například jsme realizovali potisk chleba laserem. Dokážeme tak na každý bochník chleba vytisknout různý nápis, obrázek, přání k Vánocům.

Velmi zajímavé, ale co ostatní průmysl mimo potraviny?

Napadá mne například zdravotní pomůcky, kloubní implantáty, ale taky inseminační tyčinky na oplodnění skotu, které se dlouhodobě uchovávají v kapalném dusíku při minus -196 °C. Máme aplikace, kdy nápis musí odolat 24 hodin přes 1200 °C a stále být čitelný. Je zde taky velmi velké zázemí produkce pro letecký a kosmický průmysl o kterém málo kdo ví a my jsme taky u těchto produktů s našim značením. Námi značené komponenty jsou jak u vrtulníků Sikorsky, tak letadel Boeing, Airbus. Značíme i podmořské kabely, kdy nápis musí být čitelný i několik desítek let pod slanou vodou.

Co Vás odlišujete od konkurence?

Od konkurence nás odlišuje především to, že nejsme jen obchodní a servisní firma, ale jako jediný v ČR máme vývojové středisko a jsme i výrobcem značících technologií.

Vyvinuli jsme a vyrábíme digitální inkjet tiskárnu s vysokým rozlišením JetSet, která se vyváží do celého světa. Je určena k potisku vaniček v thermoforming balících strojích využívaných především u vysoké produkce balení zdravotních materiálů, potravin, setů dílů apod. Díky jejímu inovativnímu přímému potisku na balící materiál šetří tiskárna finanční zdroje, protože není potřeba etiket či jiného spotřebního materiálu. Zároveň je tento způsob potisknu i jedním z nejekologičtějším.

Naší další konkurenční výhodou je největší servisní oddělení, díky kterému dokáže v řádů minut či hodin pružně reagovat na případné problémy u našich zákazníků. A sklad náhradních dílů s více jak 15000 položkami. Veškerá servisní spojení jdou na vlastní call centrum s vlastní databázovou strukturou zákazníků, které v kombinaci zajistí okamžitou reakci na problém.

Velkou konkurenční výhodou je i vlastní nástrojárna s konstrukční dílnou, kde vytváříme jednoúčelové značící strojní zařízení. To vede k vytváření ucelených technologií na klíč konečnému zákazníku z jednoho místa od jednoho dodavatele s krátkými dodacími termíny.

Co považujete za dobu svého podnikání za největší úspěch?

Někdo může měřit úspěch penězi, jiný jej měří postavením na trhu. Každý má laťku úspěchu nastavenou jinak a jinde vysoko. Ano, všichni úspěšní podnikatelé musí být jiní než zbytek podnikatelů a firem, a proto dosáhli úspěchu. Považujeme svůj úspěch právě v inspiraci ostatních začínajících podniků, startupů, kdy jsme se z nuly dostaly na první příčky v oboru. Pro svůj podnikatelský „americký sen“ není potřeba chodit daleko, ale i na vesnici lze vyrábět produkty světové úrovně.

Jaké jsou plány Leonardo technology do budoucna?

Chceš být na špičce? Musíš stále obnovovat vozový park, stroje, učit se a studovat. Mýt za sebou kvalitní tým lidí. Zavádíme vlastní Call centrum, takový záchranný tým v průmyslovém značení. Nyní se operátorky starají o servisní oddělení a to 24 hodin 365 dní v roce. Metodikou a znalostmi dokážeme na telefonu vyřešit 90 % dotazů a problémů, a to bez výjezdu technika, tedy šetříme náklady našim zákazníkům. Vždy nabízíme něco navíc pro naše zákazníky a služba call centra je jednou z nich.

Zároveň máme v plánu výstavbu nových prostor na pozemku o rozloze 12.000 m2 ve Valticích, kam se přesune centrála společnosti, rozšíří se obchodní oddělení, přemístí současná výroba, která se následně rozroste o nová výrobní pracoviště a skladové kapacity.

Nové moderní zázemí s účelovým designem a logickým uspořádáním tak poskytne nové prostory pro další zaměstnance a výrazně posílí naši pozici na trhu.

Děkujeme za zajímavý rozhovor a ať to šlape.