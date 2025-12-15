20 let se společností ASEKOL: Půl milionu tun elektroodpadu

20 let sběru a recyklace elektroodpadu v Čechách. Jak vypadá udržitelnost v praxi? O tom všem je rozhovor s Danielem Šafářem, Obchodním ředitelem společnosti ASEKOL.
ASEKOL letos oslavil 20. výročí svého vzniku…
Ano, 20. listopadu jsme v rámci oslavy tohoto významného jubilea tradičně vyhlašovali soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec, které mají motivační a osvětový charakter v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu. V rámci oslavy výročí jsme chtěli poděkovat především našim klientům a partnerům a ocenit města a kraje, které se podílejí na sběru a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Završením večera byla charitativní dražba uměleckého díla vytvořeného z jednotlivých materiálů vzniklých recyklačním procesem elektroodpadu. Dílo bylo úspěšně vydraženo ve prospěch našeho dlouholetého partnera – Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
To je opravdu významný milník. Co podle Vás tvoří základní pilíře tohoto úspěchu?
Za dobu naší existence jsme již dosáhli hranice půl milionu tun zpětně odebraných elektrozařízení, které jsme předali k recyklaci a dalšímu materiálovému využití. Kromě toho jsme rozšířili naši síť červených kontejnerů – dnes jich je přes 4 000, a počet sběrných míst je více než 17 500. Vytvořili jsme tedy silný, stabilní a důvěryhodný kolektivní systém, který propojuje výrobce, obce a koncové zákazníky. Základem našeho úspěchu je kombinace plnění všech zákonných povinností výrobců elektrozařízení, snadno dostupné sběrné sítě, častých inovací a aktivní činnosti v oblasti edukace veřejnosti.
Společnost ASEKOL byl prvním kolektivním systémem, který zavedl ESG report. Proč je pro vás tak důležitý a co konkrétně ESG report přináší?
ESG je anglická zkratka pro environmentální, sociální a správní faktory podnikání. Jedná se o ucelený obraz firmy, jak přistupuje k lidem a zaměstnancům, etickému řízení a životnímu prostředí.
Jedná se tedy o komplexní firemní strategii jejíž dílčí kroky jsou pravidelně vyhodnocovány. V roce 2024 jsme rozšířili sledování uhlíkové stopy u našich dodavatelů v tzv. scope 3 a současně jsme optimalizovali procesy na základě výstupu předchozího ESG reportu.
Významným uznáním v této oblasti je pro nás rovněž získání zlaté medaile na základě prestižního mezinárodního hodnocení udržitelnosti EcoVadis, čímž se řadíme mezi top 5 % hodnocených společností na světě.
Jaké jsou zásadní faktory k motivaci občanů třídit elektroodpad?
Klíčem je jednoduchost a dostupnost. Lidé jsou ochotni třídit, když mají kam. To se týká primárně menších elektrozařízení, která by snadno skončila v komunálním odpadu. Proto dlouhodobě investujeme do sběrné infrastruktury. Náš koncept červených kontejnerů přístupných 24/7 je toho příkladem.
Velmi oblíbené se rovněž staly mobilní svozy pro domácnosti, při kterých svezeme vysloužilé spotřebiče občanům přímo z jejich bydliště. Tato služba je často jedinou možností, jak odevzdat nefunkční zařízení pro seniory či osoby se zdravotním postižením.
Působíte i v dalších evropských zemích. Jaké jsou vaše ambice na mezinárodní scéně?
Naše služby nyní nabízíme v Česku, na Slovensku, v Polsku a Německu. V dalších zemích zajišťujeme plnění legislativních povinností prostřednictvím organizace PRONEXA, která nabízí pro naše klienty jednoduchá řešení v celé Evropě. Věříme, že naše dlouholeté zkušenosti lze efektivně přenášet i do dalších trhů. Naší ambicí je být silným evropským hráčem v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR).
Jak se ASEKOL angažuje v oblasti vzdělávání a společenské odpovědnosti?
Edukace široké veřejnosti včetně dětí je pro třídění zcela zásadní. Dlouhodobě podporujeme vzdělávací program pro školy a školky Recyklohraní, jehož aktivit využívá téměř 4 tisíce škol v ČR. Každý rok rovněž umožňujeme dětem exkurze do zpracovatelských závodů, kde mohou na vlastní oči vidět princip recyklace. Aktivně spolupracujeme s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a společně vytváříme pracovní příležitosti pro chráněné dílny. V oblasti re-use možností jsme partnery projektu Opravme Česko.
Vzkaz našim čtenářům na závěr?
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří odpovědně třídí. Recyklací vysloužilých elektrospotřebičů společně šetříme přírodní zdroje a chráníme životní prostředí. Pokud byste přeci jen váhali, kam s vysloužilým elektrospotřebičem – Vaše nejbližší sběrné místo najdete na našem webu www.asekol.cz/sberna-mista.