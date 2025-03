20 let Elektrowinu: Výstava o recyklaci a šance vyhrát spotřebič

Výstava, která provede návštěvníka celým procesem recyklace elektrospotřebičů, odstartuje 12. března v Brně a během následujících měsíců zavítá do dalších 12 krajských měst. V každém se zdrží vždy po dobu dvou týdnů. Poslední zastávkou putovní expozice budou Pardubice, kde výstava 18. září 2025 oficiálně končí. Přesné termíny a místa konání jsou k dispozici na webových stránkách www.elektrowin.cz. Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a vstup na výstavu je zdarma.

„Letos slavíme 20 let systému zpětného odběru elektrozařízení v Česku. Jsem hrdý na to, co se nám s kolegy podařilo – vybudovali jsme funkční systém, který patří k nejlépe fungujícím v EU,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. Putovní výstava ukáže, proč má smysl staré spotřebiče správně odevzdávat – jak se dál zpracovávají, co všechno lze recyklací získat a jaký dopad to má na úsporu surovin i energií. Návštěvníci nahlédnou do historie domácích elektrospotřebičů, jejich vývoje i nejnovějších technologií.

„Motivací navštívit naši výstavu pod širým nebem může být kromě nabytí nových vědomostí také možnost vyhrát některý z domácích spotřebičů, které do soutěže věnovali naši partneři,“ upozorňuje Roman Tvrzník. Pro zapojení do soutěže stačí přijít na výstavu, naskenovat QR kód, odpovědět na několik otázek a zařadit se tak do slosování o hodnotné ceny, jako jsou mikrovlnné trouby, vysavače nebo kuchyňské roboty.

O společnosti

Společnost ELEKTROWIN a.s. byla založena v roce 2005 výrobci velkých a malých domácích spotřebičů jako provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení. Od svého vzniku společnost zrecyklovala více než 42 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přesahující 730 000 tun. Sběrná síť zahrnuje téměř 12 000 míst po celé České republice.