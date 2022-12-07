ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВИХ ЗНАННЬ (zvyšování právního vědomí)

Юридича система в Чеській Республіці (Právní systém v České republice)



Юридичну систему розділяємо на право особисте та право суспільне.

До області особистого права, яке першочергово наставляє відносини між різними приватними суб´єктами, та їх права та обов´язки, відноситься наприклад громадянське та торгове право.

Щоб людина могла виконувати правові дії, наприклад підписувати договори, вона повинна бути дієздатною. Повністю дієздатною стає особа від 18 років, тобто з досягненням повноліття.

Право суспільне регулює відносини між державою та громадянами, або юридичними особами. Сюди відноситься право адміністративне, карне, та конституційне.

Карний чин та правонарушення (Trestný čin a přestupek)

За карний чин вважається така поведінка, яка принциповим способом пошкоджує, або загрожує інтересам, які охороняє держава, та який визначено за карний чин прямо в кримінальному кодексі. Менш серйозним проступком, який проти карного чину має меншу суспільну шкідливість, є правопорушення. Закон його визначає за правопорушення.

Границя шкоди (Hranice škody)

Розмір запричиненоі шкоди грає важливу роль при класифікації карних чинів від правопорушень, одночасно є одним з факторів, які впливаюь на міру покарання, яке укладає суд.

Як тільки шкода, яка настала навмисним протиправним чином, є вища ніж 10 000,-Кч, мова йде про карний чин. Навмисні делікти, у яких шкода не перевищує 10 000,- Кч, відносяться до правопорушення проти майна.

Карна відповідальність в ЧР (Trestněprávní odpovědnost v ČR)

Відповідальність починається з досягненням 15 років, особа у віці від 15 до 18 років є,

згідно карного закону, особою неповнолітньою.

Санкції за карні чини та правопорушення (Sankce za trestné činy a přestupky)



Карні санкції записані в кримінальному кодексі, та розділяються на покарання, та охоронні міри. Санкцією за правопорушення може бути охоронна міра, та /або адміністративне покарання,

в рамках якого може особа від органу полііцї, або адміністративного органу дістати штраф. Якщо протиправової поведінки допуститься дитина молодша як 15 років, може їй суд укласти виховну міру. Неповнолітній особі у віці від 15 до 18 років, якщо їй буде признана карна вина, грозить виховна, або охоронна міра.

Корупція (Korupce)

Корупцію можна описати як підплачування урядових осіб, до яких відносяться члени поліції,

з метою дістати від них якісніші, вигідніші, та швидші послуги. При цьому настає зловживання положення, при якому урядова особа порушує принцип безпристрастності. Обидві сторони цим вчиняють карний чин, за який закон укладає досить високі покарання у виді відняття свободи. Наприклад, якщо би особа хотіла дати гроші членові поліції, який її оштрафував за правопорушення в дорожньому русі, робить цим карний чин, та може бути відсуджений аж на 6 років перебування у в´язниці.

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